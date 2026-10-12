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Különleges módszerrel építik újjá az elhagyott negyedeket az Egyesült Államokban – Íme az új hitelmodell, ami felkavarta a piacot
Ingatlan

Különleges módszerrel építik újjá az elhagyott negyedeket az Egyesült Államokban – Íme az új hitelmodell, ami felkavarta a piacot

Portfolio
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Egy új jelzáloghitel-típus segít életre kelteni az Egyesült Államok régóta elhanyagolt városnegyedeit - írta meg a Wall Street Journal. Az úgynevezett DSCR-hitelek (az adósságszolgálati fedezeti mutatóra, azaz a debt-service coverage ratióra épülő konstrukciók) nem a hitelfelvevő jövedelmét, hanem az ingatlan várható bérleti bevételét veszik figyelembe a jóváhagyásnál. Ez lehetővé teszi a befektetők számára, hogy leromlott állapotú ingatlanokat vásároljanak meg és újítsanak fel olyan környékeken, amelyeket a hagyományos bankok évtizedek óta elkerülnek. A konstrukció hasonló ahhoz, amit a Király Júlia közgazdász, habilitált egyetemi tanár moderálta beszélgetésen vitattak meg a résztvevők a Portfolio Future of Finance konferenciáján. Incze Zsombor, az OTP Bank vezérigazgató-helyettesének vezető tanácsadója és Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára a panelben a hagyományos annuitásos jelzáloghitelek korlátait és egy érdekes elméleti alternatívát, a jövedelemarányos, karrierciklus-alapú törlesztési modelleket vitatták meg.
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A hagyományos jelzáloghitelek esetében a bankok a hitelfelvevő hitelképességét, jövedelmét és vagyoni helyzetét vizsgálják. Az új modellben ezzel szemben

a magánhitelezők az ingatlan értéke és a várható bérletidíj-bevétel alapján hoznak döntést, így sok esetben még személyes jövedelemigazolást sem kell benyújtani.

A 2010-es évek közepén megjelent konstrukció a magánhitelezési piac robbanásszerű növekedésének szerves része, amelyet a rugalmas feltételek és a gyors ügyintézés tettek vonzóvá a befektetők körében.

A konstrukció különösen azokban a városokban hozott áttörést, ahol az ingatlanárak alacsonyak, ám a bérleti kereslet magas, mint Clevelandben, Baltimore-ban, Detroitban, Memphisben vagy Indianapolisban. A kisbefektetők számára korábban a legnagyobb kockázatot az jelentette, hogy a gyenge keresletű negyedekben nem tudták értékesíteni a felújított ingatlant. Most azonban, ha nem kapják meg a kívánt vételárat, áttérhetnek a 30 éves futamidejű hitelre, és bérbeadóként működhetnek tovább, ami egyfajta biztonsági hálót nyújt számukra.

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Az eredmények több városban is szemmel láthatóak: Baltimore 2019 óta 30 százalékkal csökkentette a lakatlan ingatlanok számát, de Detroit és Cleveland is hasonlóan javuló tendenciát mutat. Michael Braverman, Baltimore korábbi lakásügyi biztosa szerint az üresen álló ingatlanok számának visszaesését szinte kizárólag a magántőke beáramlása eredményezte, az új hiteltermék pedig lehetővé tette, hogy dollármilliárdok áramoljanak a hosszú ideje alulfinanszírozott negyedekbe.

Kockázatok is vannak

A konstrukció ugyanakkor komoly kockázatokat is hordoz magában. A megengedőbb hitelezési feltételek visszaélésekre adtak lehetőséget.

  • Baltimore-ban tavaly egy New York-i befektetői csoport ellen indult eljárás, mivel több száz lakatlan ingatlanra vettek fel hitelt eltúlzott értékbecslések alapján, miközben érdemi felújítást nem végeztek el. A tömeges fizetésképtelenség helyi jelzáloghitel-válsághoz vezetett.
  • Hasonló eset történt Philadelphiában is az idei év elején. Egyes hitelezők emiatt mindkét piacról kivonultak, így Baltimore-ban 40, Philadelphiában pedig 19 százalékkal esett vissza a magánhitelezés volumene az előző évhez képest.

Sikertörténetekből sincs hiány, a memphisi Orange Mound negyedben – amelyet az ország első, egykori rabszolgák által és számára épített lakónegyedeként tartanak számon – a befektetők sorra vásárolják meg és újítják fel az elhagyott ingatlanokat. Egy helyi befektető 79 ezer dollárért vett meg egy elhagyatott házat, amelyet 20 ezer dollárból újított fel, ezzel csaknem megduplázva annak értékét.

Ezt követően bérbe adta az ingatlant, az új típusú jelzáloghitel segítségével pedig visszanyerte a befektetett tőkéjét.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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