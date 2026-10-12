„Nem jön ki a matek…” - Ki, kinek és mennyiért fog bérlakásokat építeni Magyarországon?

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A magyar bérlakásvita rendre egy számmal indul: hány tízezer új lakás kellene? Pedig előbb azt kell tisztázni, milyen lakásról beszélünk, kinek épül, milyen hozamot vár el a tőke, mennyi közpénz kerül bele, és húsz-harminc év múlva hol marad az ebből létrejött vagyon. Ugyanaz az épület lehet szociális szolgáltatás, korlátozott nyereségű megfizethető lakhatási eszköz vagy piaci BTR-termék. Ha ezeket egyetlen „bérlakás” címke alá tesszük, a támogatás és a hozam is összekeveredik – és valóban nem jön ki a matek.

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A 2026-os év bővelkedik a bérlakáspiacról szóló vitákról, ez a téma volt fókuszban a Portfolio Property Investment Fórum új formátumú, zártabb, őszinte körben: a Power Talks kereteiben is.

Ez az írás a területet kutató szakértők és ott aktív piaci szereplők írásait veszi alapul: Botos Bálint kaucióalapot, földbankot és lakhatási kötvényt kapcsolna össze; Gerő Péter bérleti garanciát javasol; Jacoby Márta a hosszú finanszírozás és a BTR (Build to Rent) jogi környezetének hiányát hangsúlyozta; Túri Attila a Lakhatási Társaságban lát rendszerépítő szerepet, Horváth Áron pedig közös fiskális és elosztási mérlegen nézné a lakáspolitikai programokat. Ezek nem feltétlenül alternatívái egymásnak, hiszen más-más problémát oldanak meg.

A kérdés az, melyik eszköz melyik rezsimben működik.

Jelen cikk érvelése három hipotézisre épül: H1 Nem egyetlen bérlakáspiac van: létezik szociális (B1), megfizethető (B2) és piaci bérlakás (B3), eltérő célcsoporttal és hozamlogikával. H2 A B1–B2-ben a megfizethetőség már a fejlesztéskor eldől: ami az eszközértékbe kapitalizálódik, azt később lakbérből vagy támogatásból kell megfizetni. H3 A bérlakáspolitikát a piaci (T1) és támogatott (T2) tulajdoni rezsimekkel közös fiskális és társadalmi mérlegen kell nézni. Forrás: Reith András

A magyar javaslatok nem egymás alternatívái, hanem kiegészíthetik egymást

Botos Bálint javaslata elsősorban a rendszerinfrastruktúra építésére fókuszál, úgymint bérleti regiszter, kauciókezelés, földbank és lakhatási kötvény kialakítása. A számokat azonban külön kell választani a mechanizmustól. Az 550 milliárd forintos alapforrás 55 százalékos finanszírozási hányada, értelmezésem szerint, önmagában 1000 milliárdos projektvolument ad, nem 1068-at; a 24 ezer lakáshoz tehát további, nem teljesen reprodukálható feltételezések kellenek. A kaució ráadásul visszafizetendő, rövid lejáratú kötelezettség, ezért, úgy gondolom, hosszú lakásfinanszírozásban likviditási tartalék és jogi védelem kellene mellé.

Gerő Péter bérleti garanciája a bérlő fizetőképességi és a tulajdonos pénzáramlási kockázatát csökkenti. B1-B2-ben közvetlenül illeszkedhet a megfizethetőségi rendszerhez. De ha a lakás teljes nyereségorientált fejlesztői áron került a rendszerbe, a bérleti támogatás részben ezt a magas eszközértéket finanszírozza. Ugyanaz a garancia kevesebb közpénzből adhat ugyanakkora megfizethetőséget, ha korlátozott nyereségű B2-eszközre épül.

Jacoby Márta BTR-elemzésének központi állítása, hogy hosszú, kedvező finanszírozás és kiszámítható jogi-adózási környezet nélkül nehéz intézményi bérházat létrehozni. B3-ban ez piacfejlesztési kérdés. B2-ben ugyanaz az olcsó hitel csak lakbér- és megfizethetőségi kötöttséggel, fejlesztési hozamkorláttal és vagyonlekötéssel válik tartós eszközzé; különben a finanszírozási előny egy részét magasabb telek- vagy eszközár szívhatja fel.

Túri Attila Lakhatási Társaság-javaslata tágabb értelmezésben közös Lakhatásfinanszírozási és Fejlesztési Platformként is felfogható: közös infrastruktúra, de külön „kassza” a B1 támogatásának, a B2 kedvezményes forrásának, a B3 piaci tőkéjének és a T2 tulajdoni támogatásának.

Horváth Áron Névérték-elemzésének módszertani üzenete hasonló: a lakáspolitikai programokat közös fiskális és elosztási mérlegen érdemes nézni. Az általa idézett ELTINGA/MNB-számítás szerint az Otthon Start addigi hitelvolumenének 59 százaléka a legfelső jövedelmi tizedhez, 93 százaléka a felső öt tizedhez került; ezek szerzői/elemzői becslések, nem önálló hivatalos statisztikák.

Nem egyetlen bérlakáspiac van (H1)

A kiindulópont három bérleti és két tulajdoni rezsim. B1 a szociális bérlakás azoknak, akik piaci vagy költségalapú lakhatást önállóan nem tudnak megfizetni. B2 a megfizethető, költség- vagy megfizethetőségi alapú bérlakás: a „hiányzó közép”, amelyet a szociális rendszerhez sokszor túl magas jövedelmű, a piaci lakbért vagy tulajdonszerzést viszont csak aránytalan teherrel vállalni tudók alkotják. B3 a normál piaci bérlakás. Ehhez kapcsolódik a T2 (támogatott tulajdon) és T1 (normál piaci tulajdon).

Mindez már jelenleg sem pusztán elméleti felosztás. A Lakástörvény az önkormányzati lakbéreknél ma is megkülönböztet szociális, költségelvű és piaci alapú bérletet – csupán a meghatározásoknak kell megfelelően diverzifikálódniuk. Vagyis a jogszabályi alap adott, csak átstruktúrálásra szorul. Az új uniós SGEI-határozat pedig külön kezeli a szociális és a megfizethető lakhatást, utóbbi jogosultságát olyan mutatókhoz kötve, mint a lakbér/jövedelem, törlesztés/jövedelem, ár/jövedelem, a teljes lakhatási költségteher, valamint a háztartás összetétele. Ez érthető, hiszen ugyanaz a nettó jövedelem mást jelent egy egyedül élőnek és egy háromgyerekes családnak, mást Budapesten és egy olcsóbb településen, és (nem utolsósorban) mást a vagyonnal rendelkezők és vagyon nélküliek számára.

A B2 a szociális és a piaci lakhatás közötti rést tölti be. A Periféria Központ 2022-es budapesti felmérése mintegy 800 ezer főnyi potenciális célcsoportot, ezen belül körülbelül 300 ezer, stabil és megfizethető hosszú távú bérletre nyitott felnőttet azonosított. Ezeket az adatokat természetesen ma már frissíteni kellene egy hosszútávú stratégia kidolgozásához: közben a KSH-ingatlan.com 2026. augusztusi indexe szerint a kínálati lakbérek egy év alatt országosan 5,0 %-kal, Budapesten 5,2 %-kal, 2021-hez képest pedig 77-78 %-kal emelkedtek, ami különbözik más hazai településeinktől. A megfizethetőség tehát háztartás- és helyspecifikus teher.

A megfizethetőség már a fejlesztéskor eldől (H2)

A nyereséggel önmagában nincs probléma. Sőt. A felvetés tárgya, hogy az értékláncban a profitszámításnak mi az alapja és milyen mértékű. Az egyik fő kérdés, hogy a projekt egészén realizált fejlesztői nyereség mekkora része kapitalizálódik a lakás eszközértékébe, amelyet aztán évtizedeken át lakbérből vagy támogatásból kell kitermelni.

Farkas Tibor és Balla Ákos költségadatai alapján az egymillió forint/m² körüli teljes fejlesztési költségnagyságrend használható illusztratív kiindulópont; az elemzés ezért 950 ezer Ft/m²-es modellponttal számolt. Egy 60 m²-es lakás költségalapja így 57 millió forint. Ha erre a fejlesztési fázisban 25%-os költségalapra vetített árrés kerül, a finanszírozandó eszközérték 71,25 millió lesz. A később belépő korlátozott nyereségű tulajdonos ezt a 14,25 milliót már nem tudja „eltüntetni”: vagy a lakbér, vagy a közpénz fizeti meg, vagy valaki tőkeveszteséget vállal. Tartósan megfizethető B2-lakásnál ezért a gazdasági rezsimet már a fejlesztés elején ki kell alakítani.

Az olcsó hitel támogatás – ezt a mérlegben is látni kell

Az osztrák modellből nem a „nonprofit tulajdonos”-t vagy a sokat idézett 3,5 %-ot érdemes kiragadni. Az OECD 2026-os elemzése szerint a korlátozott nyereségű lakásszolgáltatók külön szektort alkotnak; a rendszerben a költségfedezeti lakbér, a korlátozott nyereségfelosztás, az újrabefektetés és a vagyonlekötés együtt dolgozik. A WGG §14 szerinti 3,5% nem magántőke-IRR és nem projektmegtérülés, hanem az építéshez felhasznált saját forrás megfelelő kamatozásának szabályozott költségeleme.

A rendszer ereje az időben van. Ha a tőketörlesztés után felszabaduló pénzáramlás, a visszatartott eredmény és az értéknövekedés nem távozik szabadon a szektorból, hanem újra lakhatási célra fordul, évtizedek alatt visszaforgó tőkebázis épül fel. Ezt nem lehet egyetlen programban lemásolni; évek alatt felépíteni viszont igen.

Lengyelország és Csehország példája azt mutatja, hogy ehhez nem feltétlenül kell az euró. A lengyel BGK SBC-hitele legfeljebb 30 éves, akár a projektköltség 80%-áig finanszíroz; a 2%-os stabilizáció állami kamattámogatás. A cseh Megfizethető bérlakás 2.0 program akár 40 éves, körülbelül 1%-os hitelt, 15–30%-os vissza nem térítendő támogatást és legfeljebb 85%-os támogatást kínál. Saját valuta tehát nem akadály, de az olcsó tőke ára nem tűnik el: gazdasági értéke közpénzügyi támogatás.

A forintkörnyezetben ez különösen fontos. Az MNB 2026. augusztusi Hitelezési folyamatai szerint a második negyedévben az éven belüli kamatperiódusú piaci forint vállalati hitelek átlagkamata a nagyobb ügyleteknél 8,0%, a kisebbeknél 8,5% volt. Egy 2-3%-os, harmincéves B2-hitel tehát nem piaci forintfinanszírozás. Ez önmagában nem minősíti a konstrukciót, de a kamatkülönbözet jelenértékét a támogatási mérlegben láthatóvá kell tenni. Ha például a fenti lakás esetén egy 39,9 millió forintos, 30 éves hitelnél 8%-os helyett 3%-os kamat az éves annuitást 3,54-ről 2,04 millió forintra csökkenti; a különbség 8%-kal diszkontált jelenértéke mintegy 17 millió forint.

Ugyanezért a piaci hozam is viszonyítási alap, nem B2-célérték. Az MNB 2026-os Megtakarítási jelentése 2025 végén 4,3% körüli budapesti és 6,2%-os vidéki lakáskiadási hozamot jelzett; a Bankmonitor ugyanebből arra mutatott rá, hogy a korábbi összhozamban az áremelkedésnek nagy szerepe volt. Ezek B3-as referenciák, nem automatikusan a támogatott B2 elvárt hozamai.

Fogalmi finanszírozási szcenáriók Szcenárió Hitelpélda Sajáttőke-logika Közpénzügyi elem Elsődleges rezsim A – piaci forintfinanszírozás 7–9% piaci forintkamat piaci, kockázatfüggő hozam nincs célzott kamattámogatás B3 / T1 B – támogatott forintfinanszírozás 2,5–4% effektív projektkamat közösségi/rendszerszintű + vagyonhoz kötött visszatartott saját tőke; külső magántőke külön kamatkülönbözet + támogatás/garancia jelenértéke B2; B1 erősebb vissza nem térítendő támogatással C – EUR / konvergencia alacsonyabb hosszú finanszírozási költség piaci vagy korlátozott nyereségű, rezsimtől függően kisebb támogatási igény lehetséges B2/B3/T2 Forrás: Reith András

A kamatok nem ajánlatok és nem előrejelzések; a B és C oszlopok illusztratív tartományok.

Egy 60 négyzetméteres lakás megmutatja, hol csúszik el a modell

Tételezzük fel, hogy egy 60 m²-es lakás költségalapja 57 millió forint, a cél-lakbér 190 ezer forint havonta. A támogatás levonása után fennmaradó tőke 70%-a 30 éves, 3%-os effektív B2-hitel, 30%-a vagyonhoz kötött közösségi/rendszerszintű saját tőke, 3,5%-os névleges éves költséggel. A bruttó lakbér 25%-át működésre, karbantartási tartalékra és üresedésre tesszük félre.

A 190 ezer forintos havi lakbérből így évi 1,71 millió forint nettó pénzáramlás marad, amely mintegy 37,0 millió forint tőkét tud kiszolgálni. Az 57 milliós költségalap és a finanszírozható tőke közötti rés körülbelül 20,0 millió forint induló közösségi hozzájárulás. Ha ugyanarra a fizikai lakásra előbb 25% fejlesztői árrés kapitalizálódik, az eszközérték 71,25 millió forint, és ugyanazon 190 ezres lakbér mellett a szükséges hozzájárulás 34,25 millióra nő. Ha a támogatást 20 millió körül rögzítjük, a szükséges lakbér körülbelül 263 ezer forintra emelkedik.

Illusztratív érzékenységi számítás Fejlesztői árrés Eszközérték Támogatási rés 190 ezer Ft/hó mellett Lakbér, ha a támogatás ~20 M Ft marad 0% 57,00 M Ft 20,00 M Ft 190 e Ft/hó 5% 59,85 M Ft 22,85 M Ft 205 e Ft/hó 10% 62,70 M Ft 25,70 M Ft 219 e Ft/hó 15% 65,55 M Ft 28,55 M Ft 234 e Ft/hó 20% 68,40 M Ft 31,40 M Ft 249 e Ft/hó 25% 71,25 M Ft 34,25 M Ft 263 e Ft/hó Forrás: Reith András

Fix modell: 70% 30 éves hitel 3%-on, 30% vagyonhoz kötött saját tőke 3,5%-os névleges költséggel; 25% működési és tartalékarány.

Ez nem azt jelenti, hogy 25% nyereség mindig 73 ezer forinttal emeli a lakbért. Azt mutatja, hogy adott finanszírozási és működési feltételek mellett a korábban kapitalizált 14,25 millió forintos árrés valakinek a pénzáramlásában megjelenik. Ez a második tézis lényege: B1-B2-ben a megfizethetőség már a fejlesztési modellnél eldől.

Nem piac kontra állam – közös platform, külön kasszák (H3)

Ebből nem egy „nagy állami bérlakáscég” következik, hanem közös platform külön finanszírozási konstrukciókkal: B1-ben magas támogatási intenzitás; B2-ben vegyes finanszírozás, korlátozott nyereség és vagyonlekötés; B3-ban piaci tőke; T2-ben támogatott vagy megosztott tulajdon; T1-ben normál piaci finanszírozás.

A tulajdonszerzés támogatását sem lehet kivenni a portfólióból. Ha ugyanaz a háztartás B2-lakásra vagy T2-támogatásra jogosult, a két eszközt azonos mércével kell nézni. T2-nél a közpénzhez tartási idő, saját használat, visszafizetés, értékmegosztás vagy elővásárlási jog kapcsolódhat. A kérdés egyszerű vagyonmérleg: mi marad magánvagyon, mi közösségi követelés?

A valódi hosszútávú kérdés nem az első ezer lakás, hanem a harmincadik év. Ha a támogatott eszköz privatizálható és az értéknövekedés kikerül a rendszerből, a következő generáció újra ugyanonnan indul. B2-es vagyonlekötésnél viszont a felszabaduló pénzáramlás és az értéknövekedés egy része visszaforgatható. Ezért legalább öt számot érdemes mérni: a közpénzügyi támogatás jelenértékét, a megfizethető lakáséveket, a lakhatási költségterhet, az addicionalitást és a kilépéskori értékkiszivárgást.

A magyar lakhatási probléma aligha oldható meg egyetlen hiteltermékkel, kaucióalappal vagy állami társasággal. Az öt rezsim egyetlen lakhatási portfólió. A kérdés minden projektben ugyanaz: ki viseli a kockázatot, ki kapja a hozamot, ki fizeti a támogatást – és húsz-harminc év múlva hol marad a felhalmozott vagyon?

Az anyag alapjául szolgáló tanulmány itt olvasható.

Forrás: Reith András

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