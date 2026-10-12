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Több mint 10 év várakozás után ma elstartolt a Szigetre vezető híd felújítása
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Több mint 10 év várakozás után ma elstartolt a Szigetre vezető híd felújítása

Portfolio
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A mai napon elkezdődött az óbudai K-híd átfogó felújítása, amely több ütemben egészen 2027 végéig tart majd, és az első szakaszban a járműforgalom teljes lezárásával jár – számolt be a beruházásról Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

A munkálatok első üteme 2027 júniusáig tart. Ebben az időszakban a szakemberek a kocsipályát, valamint a déli gyalogosjárdát újítják fel. A gépjárműforgalmat teljesen kizárják az átkelőről, a gyalogosok pedig az északi oldali járdát használhatják. A kerékpárosok szintén ezen az oldalon közlekedhetnek, ám a biztonság érdekében a hidat csak a biciklit tolva keresztezhetik.

A beruházás során tekintettel lesznek a Hajógyári-sziget kiemelt rendezvényeire is, így 2027 júniusában a Generali Gyerek Sziget, augusztusban pedig a Sziget Fesztivál idejére felfüggesztik a munkavégzést.

Ebben a két időszakban a látogatók és az autósok is korlátozások nélkül használhatják az átkelőt. A felújítás utolsó szakasza 2027 szeptembere és decembere között zajlik majd, amikor az északi járda rekonstrukcióját, valamint a szerkezet korrózióvédelmét végzik el.

A városvezető jelezte, hogy a mostani korszerűsítés csupán a kezdete egy nagyobb fővárosi beruházási hullámnak. "A felújításhoz kérjük a budapestiek türelmét, és előre szólok, hogy ezt a mondatot a következő években sokat fogjátok hallani tőlem" – írta a főpolgármester, hozzátéve, hogy a kormánnyal kötött megállapodásnak és az uniós források lehívásának köszönhetően rengeteg fejlesztés indul a közeljövőben Budapesten.

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A K-híd felújítása nem új keletű terv: a rekonstrukció kiviteli tervei már 2014-ben elkészültek, majd 2020-ban felül is vizsgálták őket. A beruházás hosszú éveken át nem jutott el a kivitelezésig, elsősorban forráshiány miatt, miközben a korábbi építési engedély is lejárt. Emiatt a terveket később ismét aktualizálni kellett, a híd műszaki állapota egyre sürgetőbbé tette a beavatkozást.

A felújítás végül a főváros 2026-os költségvetéséről szóló politikai megállapodás részeként kapott zöld utat. A Podmaniczky Mozgalom a költségvetés támogatásának feltételeként több közlekedési beruházás, köztük a K-híd rekonstrukciójának megvalósítását kérte, a városvezetés ezeket a vállalásokat beemelte a megállapodásba. A főváros ezt követően biztosította a szükséges keretet, lezajlott a közbeszerzés, majd a Strabaggal kötött kivitelezési szerződés aláírásával megnyílt az út a most induló munkálatok előtt.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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