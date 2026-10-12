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Tömegével tűnnek el a kiadó ingatlanok Magyarországon - Sokaknak már nem éri meg a bérbeadás
Ingatlan

Tömegével tűnnek el a kiadó ingatlanok Magyarországon - Sokaknak már nem éri meg a bérbeadás

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A nyári albérletszezon után szeptemberben ismét csökkenésnek indultak a lakbérek, a kínálat pedig kétéves mélypontra szűkült – derül ki az a szeptemberi adatokból. A KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint országosan 0,2, Budapesten 0,1 százalékkal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3 százalékkal drágultak az albérletek.
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Az országos kínálat október elejére kétéves mélypontra került, a megyeszékhelyeken pedig egy év alatt minden hatodik kiadó lakóingatlan eltűnt a választékból – olvasható a közleményben. „A jelenség hátterében az áll, hogy a bérleti díjak növekedése lelassult és a lakásárak is szerényebb tempóban emelkednek, ezek rontják a befektetők hozamszintjét. Emiatt

a befektetési célú vásárlások száma mérséklődött, így a kiadó lakások kínálata is csökkent.

szept lakbér

Enyhülő árak az albérletpiacon

A KSH-ingatlan.com lakbérindex havi adatai a legtöbb térségben albérlet-árcsökkenést mutattak:

  • Dél-Dunántúlon 3,7,
  • Közép-Dunántúlon 2,2,
  • Dél-Alföldön 1,4,
  • Pest megyében 1 százalékkal mérséklődtek a lakbérek.
  • Észak-Alföldön nem változtak az árak,
  • emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon történt, 1,9, illetve 0,4 százalékkal.

Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben nőttek a bérleti díjak.

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  • A legnagyobb, 8,8 százalékos drágulást Észak-Alföldön mérték,
  • amelyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5 és 6,9 százalékkal.
  • A legkisebb, 3,5 százalékos éves emelkedés Nyugat-Dunántúlt jellemezte.

Két éve nem volt ilyen szűk a választék

Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9 százalékos csökkenés. Budapesten a választék meghaladja a 9 ezres szintet, ami 6,9 százalékkal marad el az augusztusi, 12 százalékkal pedig az egy évvel ezelőtti értéktől. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban még erőteljesebben szűkült a választék: a közel 4 ezer kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6 százalékos visszaesést jelentett. A többi városban viszont kétezerre nőtt a hirdetések száma, ami szeptember elejéhez képest 7 százalékos bővülés, és lényegében megegyezik a tavaly október eleji kínálattal.

A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban.

  • A legdrágább városrész a II. és az V. kerület, ahol 350 ezer forint a középérték,
  • a legolcsóbb kerületek közé a XX. és XXI. kerület tartozik 200 ezer forintos átlagos havi bérleti díjjal.
  • A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 ezer forinttal csökkent az albérletárak középértéke, de még mindig 220 ezer forint az átlagos bérleti díj.
  • A legolcsóbb megyeszékhely Békéscsaba és Szekszárd 120 ezer forintos mediánértékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 ezer forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában.
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