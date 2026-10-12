Tömegével tűnnek el a kiadó ingatlanok Magyarországon - Sokaknak már nem éri meg a bérbeadás

A nyári albérletszezon után szeptemberben ismét csökkenésnek indultak a lakbérek, a kínálat pedig kétéves mélypontra szűkült – derül ki az a szeptemberi adatokból. A KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint országosan 0,2, Budapesten 0,1 százalékkal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3 százalékkal drágultak az albérletek.

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Az országos kínálat október elejére kétéves mélypontra került, a megyeszékhelyeken pedig egy év alatt minden hatodik kiadó lakóingatlan eltűnt a választékból – olvasható a közleményben. „A jelenség hátterében az áll, hogy a bérleti díjak növekedése lelassult és a lakásárak is szerényebb tempóban emelkednek, ezek rontják a befektetők hozamszintjét. Emiatt

a befektetési célú vásárlások száma mérséklődött, így a kiadó lakások kínálata is csökkent.

Enyhülő árak az albérletpiacon

A KSH-ingatlan.com lakbérindex havi adatai a legtöbb térségben albérlet-árcsökkenést mutattak:

Dél-Dunántúlon 3,7,

3,7, Közép-Dunántúlon 2,2,

2,2, Dél-Alföldön 1,4,

1,4, Pest megyében 1 százalékkal mérséklődtek a lakbérek.

megyében 1 százalékkal mérséklődtek a lakbérek. Észak-Alföldön nem változtak az árak,

nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon történt, 1,9, illetve 0,4 százalékkal.

Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben nőttek a bérleti díjak.

A legnagyobb, 8,8 százalékos drágulást Észak-Alföldön mérték,

mérték, amelyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5 és 6,9 százalékkal.

és követett 7,5 és 6,9 százalékkal. A legkisebb, 3,5 százalékos éves emelkedés Nyugat-Dunántúlt jellemezte.

Két éve nem volt ilyen szűk a választék

Október elején országosan több mint 15 ezer kiadó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában. Ez szeptember elejéhez képest 5,3, tavaly október elejéhez viszonyítva pedig 11,9 százalékos csökkenés. Budapesten a választék meghaladja a 9 ezres szintet, ami 6,9 százalékkal marad el az augusztusi, 12 százalékkal pedig az egy évvel ezelőtti értéktől. A megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban még erőteljesebben szűkült a választék: a közel 4 ezer kiadó lakóingatlan havi összevetésben 8,7, éves szinten 16,6 százalékos visszaesést jelentett. A többi városban viszont kétezerre nőtt a hirdetések száma, ami szeptember elejéhez képest 7 százalékos bővülés, és lényegében megegyezik a tavaly október eleji kínálattal.

A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban.

A legdrágább városrész a II. és az V. kerület, ahol 350 ezer forint a középérték,

a legolcsóbb kerületek közé a XX. és XXI. kerület tartozik 200 ezer forintos átlagos havi bérleti díjjal.

A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 ezer forinttal csökkent az albérletárak középértéke, de még mindig 220 ezer forint az átlagos bérleti díj.

ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 ezer forinttal csökkent az albérletárak középértéke, de még mindig 220 ezer forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békéscsaba és Szekszárd 120 ezer forintos mediánértékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 ezer forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában.

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