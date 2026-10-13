A fordulat újabb jele a magyar ingatlanpiacon: többen akarnak eladni, mint vásárolni

Az ingatlan.com megbízásából a Závecz Research 1000 fős mintán alapuló szeptemberi felmérésben látható, hogy a 18-79 évesek 7,3 százaléka tervezett vásárlást a következő egy évben, szemben a júniusi 9,7 és a tavaly szeptemberi 10,3 százalékkal.
A gyengülő lakásvásárlási kedv ugyanakkor általában erősíti a bérleti piacot: akik későbbre halasztják a saját otthon megvásárlását, tovább maradhatnak albérletben, fenntartva a kiadó lakások iránti keresletet
– értékelte az eredményeket Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője.
Jókora mínusz Budapesten, az ingatlanbefektetést tervezők száma is megfogyatkozott
A vásárlási szándék csökkenése különösen Budapest és Pest megye együttes adataiban látványos: itt egy év alatt 13,2-ről 7,9 százalékra mérséklődött a vásárlást tervezők aránya. A 10-300 ezer lakosú városokban ugyanez a mutató 10,5-ről 6,6 százalékra csökkent. A vásárlást tervezők körében a befektetési célú vevők aránya is csökkent. Tavaly szeptemberben még a lakásvásárlásban gondolkodók 18,2 százaléka vett volna befektetési céllal ingatlant, idén ősszel viszont már csak 16,5 százalékuk.
Látványosan megfogyatkoztak a befektetést tervezők a Budapesten és Pest megyében, mivel tavaly szeptemberben még a vásárlást tervezők 30 százaléka vett volna befektetési céllal ingatlant, idén ősszel már csak 23 százalékuk. A vidéki térségekben minden hetedik vásárló lenne befektető. A 10-300 ezer lakosú városokban ez az arány több mint 21 százalék, a tízezer lakos alatti településeken pedig majdnem 11 százalék.
Ezzel szemben nő az eladók száma
Az ingatlanpiac eladói oldalán teljesen más helyzet. Az ingatlanukat már árulók vagy egy éven belül eladást tervezők aránya tavaly szeptemberben 7,2, júniusban 7,5, idén szeptemberben 7,9 százalék volt. Bár az országos változás nem jelentős, a három felmérés közül most először többen vannak az eladói, mint a leendő vásárlói oldalon. A kistelepüléseken az eladói arány egy év alatt 7,2-ről 12,1 százalékra nőtt, a gyermek nélküli háztartásokban pedig 4,6-ról 8,6 százalékra, közel a duplájára emelkedett.
Az eladást tervezők legnagyobb arányban ingatlanhirdetési portálon hirdetnék meg ingatlanukat. Az ingatlanvásárlást tervezők körében az ingatlan.com a legismertebb hirdetési oldal: elsőként több mint négyszer annyian említik, mint a második helyezettet. A lakáseladásban gondolkodók 41 százaléka a közösségi médiában is közzétenné a hirdetését, 40 százalékuk pedig ingatlanközvetítőt bízna meg az eladással.
A kutatási eredmények is alátámasztják mindazt, amit a vásárlók és az eladók már a saját bőrükön tapasztalnak az ingatlanpiacon: vevőből egyre kevesebb van, a kínálat pedig folyamatosan bővül. Ez az új piaci egyensúly jelentősen lassítja az árak emelkedését is, aminek köszönhetően
2027-ben csupán egyszámjegyű, vagyis 10 százalékot el nem érő lakásdrágulásra lehet számítani.
Ez kevesebb mint feleakkora áremelkedési tempó lenne, mint amit 2025-ben mért az ingatlan.com a lakáspiacon – fogalmazott Balogh László.
A hivatkozott kutatásokat 2025 szeptemberében, 2026 júniusában és szeptemberében készítette a Závecz Research, alkalmanként ezer fő online megkérdezésével. A 18-79 éveseket vizsgáló minta nem, életkor, iskolai végzettség és régió szerint reprezentatív.
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