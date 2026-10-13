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A Strabag és a Duna Aszfalt konzorciuma kapott megbízást egy macedón autópályaszakasz építésére
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A Strabag és a Duna Aszfalt konzorciuma kapott megbízást egy macedón autópályaszakasz építésére

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A Strabag és a Duna Aszfalt konzorciuma 219 millió eurós infrastruktúra projektet valósít meg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozásából Észak-Macedóniában. A 11,5 kilométeres hegyvidéki autópályához mintegy 370 méteres, kétjáratos alagút, két völgyhíd és 2x2 sávos kiépítéshez kapcsolódó infrastruktúra létesül, az elkészült útszakasz üzemeltetéséről és karbantartásáról pedig öt éven át a kivitelezők gondoskodnak.
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Információ és jelentkezés

A Strabag és a Duna Aszfalt Zrt. konzorciuma nyerte meg az észak-macedóniai E65-ös autópálya Bukojčani-Kičevo szakaszának megvalósítására kiírt nemzetközi tendert. A közbeszerzési eljárást az észak-macedón Állami Utak Közvállalata (Public Enterprise for State Roads – PESR) írta ki, és az EBRD elektronikus beszerzési rendszerén keresztül bonyolította le. A több mint egy éven át tartó, többlépcsős tenderfolyamatban tíz előminősített pályázó közül ezt a konzorciumot bízták meg a feladattal.

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Forrás: Észak-Macedónia Közlekedési Minisztériuma

A konzorcium mintegy 219 millió euró összértékű projektje nemcsak az autópálya megépítését és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítását, hanem az elkészült szakasz ötéves üzemeltetését és karbantartását is magában foglalja. A kivitelezés tervezett időtartama négy év.

A VIII. páneurópai közlekedési folyosó részét képező beruházás keretében 11,5 kilométer hosszú, kétszer kétsávos autópálya épül Bukojčani és Kičevo között.

A fejlesztés célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közúti összeköttetés jöjjön létre Szkopje, Ohrid turisztikai központja és az albán határ között.

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Az új út a már épülő Gostivar-Bukojčani, illetve Kičevo-Ohrid szakaszokat kapcsolja majd össze. A nyomvonal hegyvidéki terepen halad, ezért a projekt legfontosabb műszaki elemei közé tartozik egy mintegy 370 méteres kétjáratos alagút és két völgyhíd, továbbá a kapcsolódó csomópontok, hidak, támfalak, vízelvezető rendszerek és közlekedésbiztonsági létesítmények megépítése.

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Hrisztijan Mickoszki, Észak-Macedónia miniszterelnöke. Forrás: Észak-Macedónia Közlekedési Minisztériuma

Egy olyan autópálya megvalósításán dolgozunk közösen a Strabaggal, amely hosszú távon javítja Észak-Macedónia közlekedési kapcsolatait, és erősíti a térség gazdasági együttműködését

– idézi a közlemény Kerékgyártó Attilát, a Duna Aszfalt Zrt. igazgatóságának elnökét.

Az EBRD a projekthez 110 millió eurós hitelkeretet nyújt, az Európai Unió pedig a Nyugat-balkáni Beruházási Kereten keresztül mintegy 20 millió euró vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a beruházáshoz.

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