Gyógyszeripari igényekre szabott logisztikai központot alakított ki az Egis számára a HelloParks Fóton

A HelloParks közel 20 ezer négyzetméter raktár- és mintegy 1000 négyzetméter irodaterületet alakított ki az Egis Gyógyszergyár speciális működési igényeinek megfelelően fóti megaparkjában. A projekt különlegessége, hogy a fejlesztő egy már kivitelezés alatt álló ipari csarnokot igazított a gyógyszeripar szigorú szabályozási és műszaki követelményeihez.

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Megkezdte működését az Egis Gyógyszergyár Zrt. új disztribúciós központja a HelloParks fóti megaparkjában. A létesítmény közel 20 ezer négyzetméter raktár- és mintegy 1000 négyzetméter irodaterületet foglal el a 46 ezer négyzetméteres FT3-as csarnokban.

A központban az Egis késztermékeit tárolják, innen történik a belföldi és exportirányú vevők kiszolgálása is.

A raktározási és logisztikai folyamatokat az Egis saját eszközei és informatikai rendszere támogatja. A létesítmény mindennapi működésében mintegy 60 Egis-munkatárs vesz részt.

Forrás: HelloParks

„A 30 000 raklap tárolására alkalmas fóti létesítménnyel Magyarország legnagyobb egyterű gyártói gyógyszerkésztermék-raktárát alakítottuk ki.

Erre a fejlesztésre az Egis hazai piaci szerepe, növekvő termelési volumene és több mint 100 országra kiterjedő exporttevékenysége miatt is szükség volt

– idézi a közlemény Poroszlai Csabát, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatóját.

A beruházás ingatlanfejlesztői szempontból is összetett feladatot jelentett, mivel az FT3 kialakítását a gyógyszeripari működés hatósági és műszaki követelményeihez kellett igazítani. A gyógyszerkésztermékek szabályozott tárolásához egyedi műszaki és hőmérséklet-szabályozási megoldásokat alakítottak ki: a létesítmény 2-8 °C-os, valamint 15-25 °C-os temperálási feltételeket is biztosít, emellett megfelel a gyógyszeripari működéshez kapcsolódó környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak.

Forrás: HelloParks

A kiépítés előkészítése során a HelloParks üzletfejlesztési és műszaki területei szorosan együttműködtek az Egis szakembereivel a speciális működési igények és az ezekhez illeszkedő megoldások meghatározásában.

A projekt egy több éven át tartó, összetett előkészítési és beszerzési folyamat eredménye, amelyben kulcsszerepet játszott, hogy pontosan megértsük az Egis speciális működési igényeit

– idézi a közlemény Sallay Bernadettet, a HelloParks szenior üzletfejlesztési menedzserét.

Az Egis központjának otthont adó FT3 a HelloParks fóti megaparkjának negyedik csarnoka, bérbeadottsága már a kivitelezés időszakában elérte a 100 százalékot. A parkban elkészült, összesen 164 ezer négyzetméternyi raktárterület teljes egészében lekötött. Az FT3 a HelloParks fejlesztési stratégiájának megfelelően magas fenntarthatósági követelmények szerint készült. Az épület kialakítása a BREEAM New Construction kategória Outstanding minősítésének követelményeihez igazodik, és megfelel az EU Taxonómia előírásainak is.