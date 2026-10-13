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Strip mall épül az M3-as bagi csomópontja mellett

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Hamarosan megnyitja kapuit az M3-as autópálya bagi csomópontjánál épülő MyRA Park M3 bevásárlópark, amelynek első bérlői között az ALDI, a Rossmann, a Pepco és a KFC is helyet kapott - írta közleményében a Faedra Group. A mintegy hatezer négyzetméteres alapterületű létesítmény első ütemének átadása a terveknek megfelelően 2026 utolsó negyedévében várható.
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A klasszikus, zárt bevásárlóközpontokkal ellentétben a komplexum egy nyitott, úgynevezett strip mall koncepció alapján épül. Ennek lényege a gyors és egyszerű vásárlás: a látogatók közvetlenül a 215 férőhelyes parkolóból megközelíthetik a kiválasztott üzleteket, így több elintéznivalót is letudhatnak. A bérlői kínálat a mindennapi igényeket hivatott lefedni, így a szupermarket, a drogéria és a divatcikkek mellett az AlphaZoo és a Lipóti Pékség is üzletet nyit a parkban.

A bevásárlást és a vendéglátási lehetőségeket további szolgáltatások egészítik ki, így a területen autómosó, elektromosautó-töltők, csomagautomaták és egy játszótér is a látogatók rendelkezésére áll majd. A kiskereskedelmi park a sztráda lehajtójától két perc alatt elérhető. Így Bag és Aszód térségének lakossága mellett az autópályán utazók számára is jól megközelíthető pihenő- és bevásárlópontként szolgál majd.

A beruházást a magyar tulajdonú Faedra Group végzi, amelynek ez az első ilyen jellegű kiskereskedelmi fejlesztése. A vállalat célja egy olyan modell megalkotása, amelyet a jövőben az ország más részein is alkalmazhat.

A fejlesztő a pontos nyitási dátumról, a csatlakozó újabb üzletekről, valamint a park második ütemének indulásáról a közeljövőben ad bővebb tájékoztatást.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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