Tiltakoznak a Fórum bővítése ellen, üveg-beton fal szűkítené le az egyik magyar nagyváros központi utcáját

Papp László, Debrecen polgármestere Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy az önkormányzat és a beruházó között még nem született megállapodás a meglévő és az új épületrész összekötéséről, valamint a Csapó utca közösségi térként történő fejlesztéséről. Mint írta, a 2008-ban átadott Fórum Bevásárlóközpont a régió meghatározó kereskedelmi létesítményévé vált, amelyet évente mintegy nyolcmillió látogató keres fel, és negyven helyi, illetve magyar vállalkozásnak biztosít üzlethelyiséget.
A városvezetés álláspontja szerint Debrecen gazdasági, kulturális és turisztikai fejlődése mellett a kereskedelmi infrastruktúra bővítése is kulcskérdés. A polgármester hangsúlyozta: egy város élhetőségének fontos eleme, hogy a minőségi kereskedelmi szolgáltatások helyben legyenek elérhetőek, és a debrecenieknek ne kelljen ezért más városokba, például Budapestre vagy Nagyváradra utazniuk. A fejlesztésnek szerinte nemcsak a városlakók, hanem a környező településeken élők számára is vonzerőt kell jelentenie.
A Fórum II tervezett helyszíne a Csapó utcai terület, amely a beruházó magántulajdonában van és a közgyűlés által elfogadott szabályozási terv alapján a fejlesztőnek lehetősége van az építkezésre, amennyiben betartja a vonatkozó előírásokat. A beruházás egyik fontos feltétele ugyanakkor, hogy a helyi védettséget élvező Csapó utca 27. szám alatti épületet – az egykori Roncsbár megmaradó részét – meg kell őrizni, és integrálni kell az új épületkomplexumba.
A városháza és az ingatlanfejlesztő között azonban két lényeges kérdésben továbbra sincs egyezség:
- az egyik a meglévő és az új épületrész összekötésének módja,
- a másik pedig a Csapó utca közterületi rendezése.
A polgármester közlése szerint amíg ezekben nem születik megállapodás, a közterületen kizárólag a telekhatáron belüli építkezéshez elengedhetetlen közműkiváltási munkálatok végezhetők el, egyéb építési tevékenység nem folytatható.
Papp László kiemelte: a Csapó utcát mint közösségi teret nem lehet alárendelni a Fórum 2 beruházásának. Álláspontja szerint a fejlesztés csak akkor valósítható meg elfogadható módon, ha a Csapó utca teljes értékű közösségi térként szolgálja tovább a debrecenieket.
Nem mindenki támogatja a fejlesztést
A beruházást ugyanakkor élesen bírálja Tárkányi Zsolt Tisza-párti képviselő, aki szerint a tervezett bővítés súlyosan károsítaná a belvárost, különösen épp a Csapó utcát. A képviselő úgy látja, hogy bár a beruházó rendelkezik a magánterületre vonatkozó engedélyekkel, a közterület szűkítése elfogadhatatlan. Tárkányi a lakosság bevonását, a tervek nyilvánosságra hozatalát és a beruházás újragondolását sürgeti.
A kormányhivatali tájékoztatás szerint a beruházáshoz szükséges utolsó engedélyek még a választásokat követő hetekben, az új kormány felállása előtt kaptak zöld utat. A bírálók szerint a lakosság mindeközben érdemi tájékoztatás nélkül maradt egy olyan építkezésről, amely hosszú évtizedekre meghatározhatja Debrecen belvárosának arculatát.
Tárkányi Zsolt szerint a beruházó cég vezetője, Tutor Lóránt szeptemberben zárt körben mutatta be a részletes látványterveket. A képviselő állítása szerint ezek alapján nem csupán egy felüljáróként funkcionáló átjáró épülne, hanem a Csapó utcát az egykori Roncsbár magasságában egy üveg-beton fallal gyakorlatilag a pláza részévé tennék. Ez szerinte legalább egyharmadával szűkítené a közterület keresztmetszetét, és jelentősen nehezítené a gyalogos, valamint a kerékpáros közlekedést. A részletes látványtervek nyilvános közzététele továbbra is elmaradt.
A beruházással kapcsolatban további kifogásként merült fel, hogy ellentétben áll a történelmi belvárosokat védő plázastop szabályozás szellemiségével. A szakminisztérium ugyanakkor felmentést adott a tilalom alól, a helyi önkormányzat pedig módosította a helyi építési szabályzatot a projekt megvalósítása érdekében.
Vitát váltott ki a tervezett mélygarázs is. A kritikusok szerint az új parkolókapacitás tovább terhelné a Blaháné utca és a környező utcák forgalmát, miközben egy korszerű belvárosfejlesztési szemléletnek inkább a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedést kellene előnyben részesítenie. Tárkányi szerint 2026-ban egy belvárosi mélygarázs építése és az autósforgalom városközpontba vonzása elhibázott koncepciónak számít.
Elindult az egyeztetés
A projekt kapcsán a felek között megindult a párbeszéd: Tárkányi Zsolt szerint Papp László polgármester nyitottságot mutatott a megfogalmazott kifogásokra és az együttműködésre. A vita középpontjában jelenleg az áll, hogy miként lehet elválasztani egymástól a beruházás magánterületet érintő részét és a közterületnek számító Csapó utca jövőjét.
A bírálók szerint a lebontott cívisházak helyén lévő magánterület hasznosításáról széles körű társadalmi vitát kellett volna folytatni.
Úgy vélik, a jelenlegi városi és éghajlati adottságok mellett érdemes lenne megfontolni egy zöld közpark, közösségi tér vagy élhető lakóövezet kialakítását is,
ahelyett, hogy újabb beton-üveg komplexum épülne a belvárosban. A városvezetés eközben a belvárosi környezet átfogó megújítását is napirenden tartja. A tervek szerint hamarosan elindul a Bem tér rekonstrukciója, 2027-ben pedig a jelenleg parkolóként működő Jászai Mari teret alakítanák át belvárosi parkká. Ennek koncepciójára a Debreceni Egyetem építészhallgatóinak bevonásával írnak ki ötletpályázatot.
Címlapkép forrása: Tárkányi Zsolt Facebook-oldala
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