Új szálloda épül Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő vidéki nagyvárosában

Debrecenben épít 120 szobás Holiday Inn Express & Suites szállodát az IHG Hotels & Resorts a hazai Xanga-csoporttal együttműködve. A várhatóan 2029-ben megnyíló létesítmény a nemzetközi szállodalánc első kelet-magyarországi projektje, amely a város dinamikusan növekvő üzleti és turisztikai igényeit hivatott kiszolgálni.

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A hotel a városközponttól egy kilométerre kap helyet egy új, vegyes funkciójú – lakásokat, irodákat és üzleteket is magában foglaló – ingatlanfejlesztés részeként. A modern épületben száz standard szobát és húsz lakosztályt alakítanak ki.

Debrecen az elmúlt években kiemelt ipari és befektetési célponttá vált, a jelentős nemzetközi beruházások, a fejlődő infrastruktúra és a bővülő légi összeköttetések pedig megnövelték a keresletet a megbízható, nemzetközi minőséget képviselő szálláshelyek iránt.

a debreceni nyitás fontos lépés a vállalat számára, hiszen a fővároson túl is szeretnék kielégíteni a fejlődő régiós központok minőségi szállodák iránti igényeit

- emelte ki Willemijn Geels, az IHG európai fejlesztésekért felelős alelnöke.

A most bejelentett beruházás az IHG második, Budapesten kívüli hazai fejlesztése. A Holiday Inn Express a vállalat leggyorsabban növekvő márkája, a debreceni pedig már az ötvenhetedik olyan európai egységük lesz, amely tágasabb lakosztályokat is kínál a vendégeknek.

A szállodalánc jelenleg öt működő és három előkészítés alatt álló hotellel rendelkezik Magyarországon.

Címlapkép forrása: IHG Hotels