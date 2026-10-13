16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Új szálloda épül Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő vidéki nagyvárosában
Ingatlan

Új szálloda épül Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő vidéki nagyvárosában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Debrecenben épít 120 szobás Holiday Inn Express & Suites szállodát az IHG Hotels & Resorts a hazai Xanga-csoporttal együttműködve. A várhatóan 2029-ben megnyíló létesítmény a nemzetközi szállodalánc első kelet-magyarországi projektje, amely a város dinamikusan növekvő üzleti és turisztikai igényeit hivatott kiszolgálni.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A hotel a városközponttól egy kilométerre kap helyet egy új, vegyes funkciójú – lakásokat, irodákat és üzleteket is magában foglaló – ingatlanfejlesztés részeként. A modern épületben száz standard szobát és húsz lakosztályt alakítanak ki.

Debrecen az elmúlt években kiemelt ipari és befektetési célponttá vált, a jelentős nemzetközi beruházások, a fejlődő infrastruktúra és a bővülő légi összeköttetések pedig megnövelték a keresletet a megbízható, nemzetközi minőséget képviselő szálláshelyek iránt.

a debreceni nyitás fontos lépés a vállalat számára, hiszen a fővároson túl is szeretnék kielégíteni a fejlődő régiós központok minőségi szállodák iránti igényeit

- emelte ki Willemijn Geels, az IHG európai fejlesztésekért felelős alelnöke.

Még több Ingatlan

Vége a kiskapuknak a szomszédos fővárosban: drasztikusan szigorítják a lakáskiadást

A Strabag és a Duna Aszfalt konzorciuma kapott megbízást egy macedón autópályaszakasz építésére

Strip mall épül az M3-as bagi csomópontja mellett

A most bejelentett beruházás az IHG második, Budapesten kívüli hazai fejlesztése. A Holiday Inn Express a vállalat leggyorsabban növekvő márkája, a debreceni pedig már az ötvenhetedik olyan európai egységük lesz, amely tágasabb lakosztályokat is kínál a vendégeknek.

A szállodalánc jelenleg öt működő és három előkészítés alatt álló hotellel rendelkezik Magyarországon.

Kapcsolódó cikkünk

Megrohamozták a nagybefektetők ezt a szálláspiacot: teljesen átalakulhat az európai turizmus

Kemény ütéseket kapott a turisztikai szektor, de nincs megállás: új brand jelent meg a magyar hotelpiacon

Egy híján húsz kérdés és válasz: készülhetünk a nagy átrendeződésre a magyar ingatlanpiacon

Címlapkép forrása: IHG Hotels

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
A fordulat újabb jele a magyar ingatlanpiacon: többen akarnak eladni, mint vásárolni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility