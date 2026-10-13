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Vége a kiskapuknak a szomszédos fővárosban: drasztikusan szigorítják a lakáskiadást
Ingatlan

Vége a kiskapuknak a szomszédos fővárosban: drasztikusan szigorítják a lakáskiadást

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2027. január 1-jétől Bécs új, szigorú regisztrációs rendszert vezet be a rövid távú lakáskiadásra, hogy megvédje a helyiek megfizethető lakhatását - írja közleményében Bécs városa. A lépés bezárja az eddigi kiskapukat, kötelezővé teszi a hirdetések engedélyeztetését, a szabályszegőkre pedig akár ötvenezer eurós bírságot is kiszabhatnak.
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Információ és jelentkezés

A hatályba lépő szabályozás értelmében

minden magánszemélynek és vállalkozásnak regisztrálnia kell az ingatlanát, ha azt az Airbnb-n, a Booking.com-on vagy más hasonló platformon kínálja kiadásra.

Nem számít, hogy a tulajdonos évente hányszor vagy milyen időtartamra adja ki a lakást, az engedélyeztetés kötelező.

A városi hatóságok minden esetben ellenőrzik a jogosultságot, és csak pozitív elbírálás esetén adnak ki egyedi regisztrációs számot. Ezt az azonosítót fel kell tüntetni a hirdetésekben, enélkül a szállásközvetítő oldalak nem jeleníthetik meg az adott ingatlant. Érvényes engedély nélküli hirdetés esetén a város komoly, akár ötvenezer eurós bírságot is kiszabhat.

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Lakások a Nordbahnviertel negyedben_Foto_WH International Services_Regina Hügli
Lakások a Nordbahnviertelben, © WH International Services/Regina Hügli

A szigorításra azért volt szükség, mert a turisztikai célú lakáskiadás jelentősen csökkenti a helyiek számára elérhető otthonok számát. Bár az osztrák főváros már 2024 nyarán évi 90 napban maximálta a lakások rövid távú kiadását,

egyes befektetők találtak egy kiskaput, és hivatalos szálláshellyé próbálták átminősíteni lakásaikat, így kerülve meg a korlátozást.

2027-től azonban ennek a gyakorlatnak is véget vetnek, ugyanis

az új előírások szerint az épületek hasznos alapterületének legalább 80 százalékát továbbra is lakhatási célra kell fenntartani,

ami megakadályozza a lakások tömeges átminősítését. A korlátozás alól csak a klasszikus szállodák és a hagyományos szálláshelyek mentesülnek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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