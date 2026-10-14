Felvásárlás Magyarországon: szintet lép a digitális épületüzemeltetés

A platform megalapozza
- az okosépület-koncepció megvalósítását,
- az épületgépészeti és erősáramú rendszerek energiahatékony vezérlését,
- a költséghatékony, korszerű prediktív karbantartást,
- a BIM-integrációt
- és az ESG-monitoringot,
- valamint előkészíti az üzemeltetés robotizációját.
Az épületautomatizálási tudás illeszkedik a cégcsoport energetikai és facility management tevékenységéhez, valamint a csoporthoz tartozó Pentolt Kft. tűzvédelmi, biztonságtechnikai és gyengeáramú szakterületéhez. Így a Dome Group megoldást kínál az épületek valamennyi gyengeáramú rendszerére, a biztonsági kérdésektől az energiafelhasználás optimalizálásán át az adatvezérelt üzemeltetésig.
A 2003-ban alapított Dome Group a hazai létesítménygazdálkodási piacon aktív, ügyfelei között olyan cégek vannak, mint a BMW, Audi, Infineon, Erste Ingatlanalap, ConvergenCE, Adventum, Allee, Gresham Palota. A cégcsoport akvizíciókkal, többek között a SPIE Hungária, a Pentamix és a Pentolt felvásárlásával, valamint a Grüne Antwort többségi tulajdonának megszerzésével fejlődött szolgáltatócsoporttá, amely
ma mintegy 500 munkatárssal, 2,5 millió négyzetméternyi üzemeltetett területen nyújt létesítménygazdálkodási, energetikai, mérnöki, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, gyengeáramú, IT- és robotikai szolgáltatásokat.
A piaci átlagot meghaladó ütemben növekvő Grüne Antwort a cégcsoport további bővülését segítheti.
A Grüne Antwort Kft-t 2012-ben két műegyetemi hallgató alapította. A mérés- és adatgyűjtési technológiához szükséges saját szoftver- és hardverfejlesztéssel induló vállalkozás 15 fős csapatával az épületautomatizálás és az ipari rendszerintegráció egyik hazai szakértője. A cég egyedi épületautomatikai és épületfelügyeleti rendszereket fejleszt és kivitelez, saját szoftverei közé tartozik a BMS épületfelügyeleti, az EnergyClipper energiavezérlési, az IRMA karbantartási és a PMS adatgyűjtési rendszer. Referenciái között olyan partnerek szerepelnek, mint a Schott, az Opel és a MÁV, megoldásaival a vállalat tapasztalatai szerint
akár 20-30%-os villamosenergia-megtakarítás is elérhető.
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