Felvásárlás Magyarországon: szintet lép a digitális épületüzemeltetés

A Dome Group többségi tulajdont szerzett az épületautomatizálási rendszerek tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozó Grüne Antwort Kft-ben. A tranzakció stratégiai értékét elsősorban a Grüne Antwort gyártófüggetlen szoftverplatformja adja, amely az épület bármely gépészeti, elektromos és BMS-rendszerét, érzékelőjét és szabályozóját képes integrálni, vezérlése pedig az energiatőzsdei és időjárási adatokat, valamint az épület működési jellemzőit is figyelembe veszi - írja közleményében a cég.

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A platform megalapozza

az okosépület-koncepció megvalósítását,

az épületgépészeti és erősáramú rendszerek energiahatékony vezérlését,

a költséghatékony, korszerű prediktív karbantartást,

a BIM-integrációt

és az ESG-monitoringot,

valamint előkészíti az üzemeltetés robotizációját.

Az épületautomatizálási tudás illeszkedik a cégcsoport energetikai és facility management tevékenységéhez, valamint a csoporthoz tartozó Pentolt Kft. tűzvédelmi, biztonságtechnikai és gyengeáramú szakterületéhez. Így a Dome Group megoldást kínál az épületek valamennyi gyengeáramú rendszerére, a biztonsági kérdésektől az energiafelhasználás optimalizálásán át az adatvezérelt üzemeltetésig.

A 2003-ban alapított Dome Group a hazai létesítménygazdálkodási piacon aktív, ügyfelei között olyan cégek vannak, mint a BMW, Audi, Infineon, Erste Ingatlanalap, ConvergenCE, Adventum, Allee, Gresham Palota. A cégcsoport akvizíciókkal, többek között a SPIE Hungária, a Pentamix és a Pentolt felvásárlásával, valamint a Grüne Antwort többségi tulajdonának megszerzésével fejlődött szolgáltatócsoporttá, amely

ma mintegy 500 munkatárssal, 2,5 millió négyzetméternyi üzemeltetett területen nyújt létesítménygazdálkodási, energetikai, mérnöki, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, gyengeáramú, IT- és robotikai szolgáltatásokat.

A piaci átlagot meghaladó ütemben növekvő Grüne Antwort a cégcsoport további bővülését segítheti.

A Grüne Antwort Kft-t 2012-ben két műegyetemi hallgató alapította. A mérés- és adatgyűjtési technológiához szükséges saját szoftver- és hardverfejlesztéssel induló vállalkozás 15 fős csapatával az épületautomatizálás és az ipari rendszerintegráció egyik hazai szakértője. A cég egyedi épületautomatikai és épületfelügyeleti rendszereket fejleszt és kivitelez, saját szoftverei közé tartozik a BMS épületfelügyeleti, az EnergyClipper energiavezérlési, az IRMA karbantartási és a PMS adatgyűjtési rendszer. Referenciái között olyan partnerek szerepelnek, mint a Schott, az Opel és a MÁV, megoldásaival a vállalat tapasztalatai szerint

akár 20-30%-os villamosenergia-megtakarítás is elérhető.

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