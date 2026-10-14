Kivonultak a befektetők a lakáspiacról: kétszer annyi időbe telik eladni az ingatlanokat

A Duna House friss, szerdán publikált harmadok negyedéves adatai szerint a fővárosban a panel- és téglalakások ára egyaránt 2 százalékkal esett a harmadik negyedévben.
A budapesti téglalakások így már olcsóbbak, mint 2025 azonos időszakában.
Bár a panelek éves szinten még 2 százalékos pluszban vannak, az előző negyedévekhez képest itt is megindult a lejtmenet. Országos szinten szintén megfékeződött a korábbi drágulás.
Éves összevetésben ugyan még 6 százalékos emelkedés látható, ez azonban drasztikus lassulás a második negyedéves 19 százalékhoz képest. Vidéken vegyes a kép, a nyugat-magyarországi téglalakások ára 4 százalékkal csökkent, ami a legnagyobb esés az országban. Ezzel szemben a keleti országrészben 3 százalékkal drágultak a téglalakások, míg a vidéki panelek árszintje érdemben nem változott.
Az árak tetőzésével és a kereslet csökkenésével párhuzamosan az eladóknak egyre többet kell engedniük az árból. Budapesten az egy évvel ezelőtti, 1 százalék körüli minimális alku mértéke mostanra 4-5 százalékra emelkedett. Vidéken a téglalakásoknál szinte megduplázódott az árengedmény, a keleti országrészben 6,5, a nyugatiban pedig már 7,1 százalékot is hajlandók engedni a tulajdonosok. Ezzel együtt az ingatlanok sokkal lassabban találnak gazdára. A korábban leggyorsabban eladható budai panelek értékesítési ideje például 55 napról 101 napra ugrott, de a pesti téglalakások értékesítéséhez is átlagosan 96 napra van már szükség a korábbi 80 helyett.
A piac lassulása a tranzakciószámokon is erősen meglátszik. A harmadik negyedévben becsült közel 26 800 adásvétel 22 százalékkal marad el a 2025-ös év azonos időszakától. Bár az egy évvel ezelőtti adatokat felfelé torzította az Otthon Start program akkori indulása, a mostani forgalom a 2024-es harmadik negyedéves szinthez viszonyítva is 13 százalékos visszaesést mutat. Az idei év első kilenc hónapjában regisztrált mintegy 83 ezer tranzakció 15 százalékos éves csökkenést jelent, bár a szeptemberi adásvételek száma némileg felülmúlta az augusztusit.
A kereslet érezhető megcsappanását jól mutatja, hogy a befektetők szinte teljesen visszahúzódtak.
Budapesten a befektetési célú vásárlások aránya egy év alatt 31-ről 18 százalékra zuhant, miközben a fővárosi eladók 35 százaléka épp a korábban befektetésnek vett ingatlanától válik meg.
A piacot jelenleg leginkább az első lakásukat vásárlók tartják mozgásban, ők teszik ki a vevők közel 40 százalékát a fővárosban és vidéken egyaránt. A megváltozott környezetben a hitelfelvevők is óvatosabbá váltak,
Budapesten csökkent az átlagos hitelösszeg, országosan pedig a hitelfedezeti arány is mérséklődött.
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