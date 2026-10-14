Padlóról a radarig - Münchenben idén megcsillant a remény Magyarország számára!

A magyar ingatlanpiac már felállt a padlóról, ami abból is látszik, hogy újra megkörnyékezik azok, akik az elmúlt 10 évben messzire elkerülték. A bizalom épül, a lelkesedés számunkra mindenképp szinte új élmény, de óvatosan kell bánni vele, mert a politika ugyanúgy tudja napok alatt lerombolni a bizalmat, ahogy fel is építette azt. A hangulat viszont pozitív, ezt kell meglovagolni. Az idei müncheni Expo Realon érezhetően javult a közép-európai ingatlanpiac hangulata, Magyarország pedig hosszú évek után ismét a nemzetközi befektetők érdeklődésének középpontjába került. A régióba visszatérő intézményi befektetők mellett egyre aktívabbak a cseh alapok, a lengyel family office-ok és más regionális szereplők is. A magyar piac iránti érdeklődés növekedése azonban még nem jelent automatikusan fellendülést: a szabályozási környezet kiszámíthatósága, a finanszírozási feltételek és a nemzetközi gazdasági folyamatok továbbra is meghatározóak. Miközben egyes szakértők a befektetői bizalom újjáépülését és a 2027-es fordulat lehetőségét hangsúlyozzák, mások a globális befektetési lendület lassulására figyelmeztetnek. A régiós befektetési volumenek és a magyar tranzakciós adatok mindenesetre biztatóbb képet mutatnak, mint egy évvel korábban. Rövid helyzetértékelő cikkünkben a magyar piacot jól ismerő három kiemelt szakértőt kérdeztünk, akik személyesen szippantották be a müncheni ingatlanos szakmai forgatag levegőjét arról, hogy hogyan látták az idei vásárt, milyen gondolatok értek meg bennük a szakmai esemény háttérbeszélgetései során. Vagyis, hogy mi az "Insight"? Mit gondolnak a külföldi befektetők a magyar ingatlanpiacról?

Borbély Gábor CBRE, kutatási igazgató Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nál, a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzőből lett közép-európai elemző, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2 … Tovább

Az idei Expo Real számomra kettős képet mutatott. A nemzetközi hangulatban egyre inkább érezhető az óvatosság: a kötvénypiaci folyamatok és a finanszírozási környezet romlása megtörni látszik az ingatlanbefektetési piac év eleji lendületét. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor Magyarország mintha újra visszatért volna az európai ingatlanpiaci térképre. Érezhetően nagyobb volt az érdeklődés, sok új kapcsolat épült, és korábbi partnerségek is új lendületet kaptak.

Ezt számomra a magyar stand is jól szimbolizálta. Az új, karakteresebb design, a dinamikusabb szakmai program, valamint két minisztérium és négy magyar nagyváros részvétele új energiát adott a megjelenésnek. Túlzás nélkül a hasonló méretű országstandok egyik leglátogatottabb helyszíne volt.

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Az eddig erősen ipari fókuszú magyar kommunikációban markánsan megjelent a lakóingatlan is, tükrözve a hazai fejlesztéspolitikában bekövetkezett fordulatot. A hazai stand másik fontos üzenete az volt, hogy a magyar ingatlanpiaci történet rég nem csak Budapestről szól. A nagyvárosaink egyre erősebben pozicionálják magukat, különösen ott, ahol az ipari beruházásokhoz szolgáltatási, lakó- és városi infrastruktúra-fejlesztések is kapcsolódhatnak. Ehhez átfogó várostervezési szemléletre van szükség, nem egymástól elkülönülő projektekre.

A befektetési adatok is biztatóbb képet mutatnak a régiónkban. Közép- és Kelet-Európában az első három negyedév befektetési volumene 9,1 milliárd euró volt, 23 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban – miközben az európai növekedés egyszámjegyű. Magyarországon mintegy 520 millió euró cserélt gazdát, ami 24 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét. Ha a jelenlegi tranzakciós pipeline egy része év végéig lezárul, ismét elérhető közelségbe kerül az egymilliárd eurós éves magyar befektetési volumen.

Dr. Ódor Dániel MRICS Taylor Wessing, Partner Ódor Dániel a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda partnere, szakterülete az ingatlanpiac és az építőipar. Elismert szakértője a kereskedelmi és ipari ingatlanjognak, és egyike azon kevés magyar üg … Tovább

Az idei Expo Real alapján egyértelműen érezhető változás történt Magyarország nemzetközi ingatlanpiaci megítélésében. Nemcsak a magyar stand körüli aktivitás volt látványosan nagyobb, hanem a személyes találkozókon is gyökeresen megváltozott a beszélgetések iránya. Míg az elmúlt években a régióból elsősorban Lengyelország szerepelt a nemzetközi befektetők fókuszában, idén Magyarország is rendszeresen felmerült potenciális célpiacként.

Különösen érdekes folyamat a régión belüli tőke egyre erősebb regionalizálódása. A cseh alapok, a lengyel family office-ok és más, az elmúlt években megerősödött helyi szereplők egyre aktívabban keresik a saját országukon kívüli, de továbbra is közép-kelet-európai befektetési lehetőségeket. Magyarország ebből sokat profitálhat, hiszen ezek a befektetők jól ismerik a régió sajátosságait, és sok esetben más kockázati szemlélettel közelítenek a piachoz, mint a nagy globális intézményi szereplők.

Emellett olyan nemzetközi befektetők és fejlesztők érdeklődése is érzékelhető, különösen a kiskereskedelmi ingatlanok szegmensében, amelyek számára az elmúlt évek szabályozási környezete megnehezítette vagy ellehetetlenítette a magyar piacra való belépést. Magyarország most ismét felkerült ezeknek a szereplőknek a radarjára.

Ugyanakkor korai lenne azt mondani, hogy az Expo Real pozitív hangulata már automatikusan a tranzakciókban is megjelenik. Számos nemzetközi szereplő egyelőre kivár: látni szeretnék, milyen, az ingatlanpiacot és a befektetéseket érintő szabályozási változások következnek, és ezek mennyiben teremtenek kiszámíthatóbb, átláthatóbb piaci környezetet.

A müncheni érdeklődés tehát valós, de most az a kérdés, hogy sikerül-e ezt tartós befektetői bizalommá alakítani.

Ha megszületnek a szükséges reformok, nő a kiszámíthatóság és tovább javul Magyarország nemzetközi megítélése, akkor 2027 valóban komoly fordulatot és érdemi fellendülést hozhat a magyar ingatlanbefektetési piacon.

Csürös Csanád Property Forum, CEO … Tovább

Határozottan pozitívabb volt a hangulat az idei Expo Realon, mint tavaly, legalábbis ami a közép-európai régiót illeti. Az ingatlanbefektetési szegmensben Közép-Európát egyrészt a helyi tőke aktivitása, másrészt a régióba visszatérő nagy intézményi befektetők viszik előre. Mindez a kereskedelmi ingatlanok árainak emelkedésével is együtt jár.

Magyarország hosszú évek pangása után idén Münchenben kifejezetten érdekes piacnak számított. Érezhető, hogy sok külföldi befektető nagyon szorosan figyeli a magyar piacot az áprilisi választások óta. Az érdeklődés jelenleg leginkább a regionális tőke, elsősorban a cseh alapok felől érkezik, a nyugati intézményi befektetők egyelőre óvatosabban közelítenek.

Mindenesetre az biztos, hogy Magyarország visszakerült a térképre. Személyesen én is tucatnyi befektetővel beszéltem, akik komolyan érdeklődtek a magyarországi fejlemények iránt.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio