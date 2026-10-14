Repedezik az amerikai álom? Tízmilliók küzdenek a fenntarthatatlan rezsivel és a romos házakkal az Egyesült Államokban

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A Sophia Wedeen és Rachel Drew, a Harvard Egyetem Joint Center for Housing Studies munkatársai, és Diana Hernandez, a Columbia Egyetem professzora által jegyzett kutatásból az látható, hogy a lakástulajdonosok anyagi helyzete egyre bizonytalanabbá válik az Egyesült Államokban.

2024-ben a lakástulajdonosok közel egynegyede, mintegy 21 millió háztartás volt lakhatási költségekkel túlterhelt (azaz jövedelmük több mint 30 százalékát költötték lakhatásra),

ami 4 milliós növekedést jelent 2019-hez képest. Ezzel párhuzamosan tízből csaknem nyolc amerikai felnőtt érzékeli az energiaköltségek emelkedését az utóbbi években.

Forrás: JCHS

Az energiaszegénység jelenségéről a kutatás három aspektusból ír:

A gazdasági vetület a jövedelemhez képest magas energiaköltségeket és a kifizetetlen számlákat, a fizikai dimenzió a rossz állapotú, rosszul szigetelt lakásokat, illetve a hibás fűtési-hűtési rendszereket, a viselkedési aspektus pedig azokat a kényszerű kompromisszumokat jelenti, amikor a háztartások élelmiszeren vagy gyógyszeren spórolnak a rezsi kifizetése érdekében, illetve egészségtelenül hidegen vagy melegen tartják otthonukat.

Ezek a tényezők egymást is erősíthetik: aki kevesebbet fűt vagy hűt a szükségesnél, annak ugyan alacsonyabb lehet a számlája, de romolhat az életminősége és az egészségi állapota.

A statisztikák szerint az energiateher – ha egy háztartás jövedelme több mint 6 százalékát költi energiára – szinte általános a legalsó jövedelmi sávban: a 30 000 dollár alatti éves jövedelemmel rendelkező tulajdonosok közel 90 százalékát érinti. A probléma egyre inkább megjelenik a középosztálynál is: a 30 000 és 60 000 dollár között keresők körében az energiateher aránya 6 százalékponttal 41 százalékra, míg a 60 000 és 100 000 dollár közötti sávban 5 százalékponttal 14 százalékra nőtt.

A Federal Reserve Bank of Philadelphia adatai szerint

2024-ben a tulajdonosok által lakott ingatlanok több mint egyharmada igényelt legalább komolyabb javítást.

A fizikai hiányosságok (tető-, alapzat-, belső fal- vagy ablakhibák) a 30 000 dollár alatti jövedelműek 6-14 százalékát érintik.

Az anyagi nehézségek miatt a tulajdonosok gyakran kényszerülnek kompromisszumokra:

a legalacsonyabb jövedelműek 40 százaléka az élelmiszeren vagy a gyógyszereken spórolt az energiaszámlák kifizetése érdekében,

25 százalékuk pedig egészségtelenül hidegen vagy melegen tartotta otthonát.

Ezek a kényszerű döntések a 30 000 és 60 000 dollár között keresőknél is megjelentek, 25 százalékos arányban.

Miközben a szükséglet a legszegényebbeknél és a legidősebb, 1960 előtt épült házakban jelentkezik a leginkább – ahol a lakók 29 százaléka esik az energiaszegény kategóriába –, az energetikai felújítások piacát a magas jövedelműek uralják. 2023-ban 16,9 millió lakástulajdonos összesen 139,1 milliárd dollárt költött energetikai szempontból releváns korszerűsítésekre, például tetőcserére, nyílászárókra, hőszigetelésre, valamint fűtési és hűtési rendszerekre. A munkák jelentős részét a tetőfedés és az épületek beltéri klímaberendezéseinek cseréje adta.

Forrás: JCHS

A 30 000 dollár alatti jövedelműeknek csupán 15,4 százaléka hajtott végre ilyen beruházást, míg a legmagasabb jövedelmi kategóriában ez az arány 21,9 százalék volt. Utóbbiak ráadásul átlagosan 11 200 dollárt költöttek, szemben az alacsony jövedelműek 6100 dolláros átlagos kiadásával. Ezzel szemben az alacsony jövedelműek költései jövedelemarányosan sokkal megterhelőbbek: ők összesített jövedelmük 6,3 százalékát fordították energetikai felújításokra, ami nyolcszorosa a legtehetősebbek jövedelemarányos költésének.

Összességében a jómódú, 150 000 dollár felett kereső háztartások adják az összes energetikai célú felújítási kiadás közel 40 százalékát, miközben az energiaszegény kategóriába eső tulajdonosoknak mindössze 10 százalékát teszik ki. Ezzel szemben az alacsony jövedelműek a kiadásoknak csupán 9 százalékáért felelősek, miközben az energiaszegények 25 százalékát adják.

Diana Hernandez a szervezet youtube-csatornáján látható webinárban rámutatott, hogy a jelenlegi szakpolitikai válaszok nem kezelik a strukturális okokat.

Az állami programok túlnyomó többsége a számlák kifizetésében segít, és csak elenyésző forrás jut a tényleges hőszigetelésre és műszaki megújulásra.

A tanulmány szerint ezt jól mutatja az is, hogy a legnagyobb amerikai rezsitámogatási program, a LIHEAP forrásainak kevesebb mint 15 százaléka jut tényleges lakásfelújításra vagy energiahatékonysági beavatkozásokra, miközben a kifejezetten épületenergetikai korszerűsítést célzó Weatherization Assistance Program finanszírozása ennél is jóval szűkebb. Vagyis

a támogatási rendszer továbbra is inkább a tüneteket – a számlák kifizetését – kezeli, nem pedig azokat a lakásminőségi problémákat, amelyek a magas energiafogyasztást és az energiaszegénységet újratermelik.

Bár a szövetségi szintű kezdeményezések, mint

a Justice 40 program,

az inflációcsökkentő törvény (Inflation Reduction Act - IRA) vagy

a kétpárti infrastruktúra-törvény (Bipartisan Infrastructure Law - BIL)

igyekeztek a hátrányos helyzetű közösségeket megcélozni, a megvalósítás során komoly akadályok merültek fel. Sokan nem rendelkeznek adóalappal ahhoz, hogy igénybe vegyék az adókedvezményeket, így számukra a közvetlen árengedmények vagy visszatérítések lennének hatékonyak.

Jelentős az igénylési és adminisztratív szakadék is. Az államoknak, önkormányzatoknak és a közüzemi szolgáltatóknak kulcsszerepe lenne az adatok pontosabb elemzésében (például a kiugró téli áramfogyasztás azonosításában) és az ügyfelek végigvezetésében a folyamaton, hasonlóan a New York-i NYSERDA tiszta energia-központjaihoz.

A szemináriumon felmerült a mesterséges intelligencia szerepe is, amely segíthet a rászoruló háztartások pontosabb azonosításában, de közben az AI-t kiszolgáló adatközpontok hatalmas energiaigénye növelheti a lakossági hálózati terheket és árakat. Megoldásként a Google korábbi közösségi megállapodásaihoz hasonló kezdeményezések merültek fel, ahol

az adatközpontok üzemeltetői támogatják a helyi lakások energetikai korszerűsítését a hálózati terhelés csökkentése érdekében.

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