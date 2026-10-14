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Váratlan fordulat az amerikai lakáspiacon: május óta először nőttek az eladások
Ingatlan

Váratlan fordulat az amerikai lakáspiacon: május óta először nőttek az eladások

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Szeptemberben újra emelkedtek az amerikai használtlakás-eladások az előző hónaphoz képest, ami május óta az első havi bővülés - írta meg a Wall Street Journal. A piac összességében azonban továbbra is visszafogott maradt, mivel a jelzáloghitel-kamatok közelmúltbeli emelkedése egyre több vásárlót szorít ki a piacról.
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Az Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége (NAR) adatai szerint a használtlakás-értékesítések szezonálisan kiigazított évesített ütemben 3,99 millió darabot értek el szeptemberben, ezzel felülmúlták a Wall Street Journal elemzői felmérésében szereplő, 0,8 százalékos csökkenést valószínűsítő várakozásokat.

Az eladások nagyrészt a júliusban és augusztusban aláírt szerződéseket tükrözik, amikor a jelzáloghitel-kamatok még 6,5 százalék körül mozogtak. Ennek ellenére az augusztus és a szeptember az idei év két leglassabb hónapja volt, éves összevetésben pedig 2,2 százalékos visszaesés látható.

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A kínálati oldalon folytatódott az úgynevezett bezárkózási hatás, a lock-in effect enyhülése, így egyre több olyan tulajdonos szánja rá magát az értékesítésre, aki eddig a korábban rögzített, alacsony kamatozású hitele miatt tartotta meg ingatlanát. Az eladásra kínált lakások száma szeptemberben 1,6 millióra nőtt, ami 4,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és 2019 óta a legmagasabb értéket jelenti.

A jelzáloghitel-kamatok ugyanakkor drámaian megugrottak, hiszen míg a 30 éves fix kamatozású hitelek átlagos kamata szeptemberben még 6,71 százalékon állt, október elejére elérte a 7,4 százalékot, ami közel hároméves csúcsnak felel meg. A kamatemelkedés hátterében az áll, hogy a kötvénypiac egyre inkább azzal számol, hogy a Fed hosszabb ideig tartja magasan az irányadó kamatot, ez pedig évtizedes csúcsra lökte a tízéves amerikai államkötvények hozamát.

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A lakásárak ennek ellenére tovább emelkedtek, így az országos mediánár szeptemberben 417 500 dollárt ért el, ami 1,3 százalékos éves növekedést jelent. Lawrence Yun, a NAR vezető közgazdásza ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy

a bővülő kínálat és a piacon töltött napok számának növekedése javítja a vevők alkupozícióját,

ezért az eladóknak reálisan kell felmérniük a helyi piaci feltételeket, és adott esetben árat kell csökkenteniük.

A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy sok eladó nehezen talál vevőt.

Több tulajdonos fontolgatja, hogy visszavonja az ingatlanját a piacról, és csak jövőre próbálkozik újra. A beszámolók szerint az érdeklődők száma megcsappant, a korábbi vevők pedig visszalépnek, miután rájönnek, hogy a megemelkedett kamatok mellett már nem engedhetik meg maguknak a vásárlást. Így az eladók kénytelenek többszöri árcsökkentéssel próbálkozni, sokszor eredménytelenül.

A lakáseladóknak reálisan kell felmérniük a helyi piaci körülményeket, ami akár árengedményeket és egyéb ösztönzőket is szükségessé tehet a vevők megnyerése érdekében

- tette hozzá Yun.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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