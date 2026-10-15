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Bayer Construct: negyedével esett az árbevétel, bezuhant a profit az első félévben
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Bayer Construct: negyedével esett az árbevétel, bezuhant a profit az első félévben

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Jelentősen gyengébb félévet zárt a jelenleg csődeljárás alatt álló magyar építőipari vállalat, a Bayer Construct a június 30-ával záródó első félév konszolidált eredménykimutatása alapján, amelyet a BÉT-en tett közzé a társaság, mint egy éve ilyenkor. Az értékesítés nettó árbevétele 2026 első félévében 25 százalékkal 91,8 milliárd forintra olvadt az egy évvel korábbihoz képest - az állami megrendelések szinte teljes leállása tavaly év végétől az egész magyar építőipart rosszul érintette.
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Az árbevétel csökkenése döntően a belföldi piacon jelentkezett: a hazai értékesítés nettó árbevétele 118,5 milliárd forintról 89,3 milliárd forintra mérséklődött, miközben a jóval kisebb exportbevétel is csökkent.

A cégcsoport bevétele tehát továbbra is alapvetően a magyar piacról származik, de ezen a piacon jóval kisebb forgalmat ért el, mint egy évvel korábban.

A profitoldalon még látványosabb a romlás. A Bayer Construct korrigált adózott eredménye 2026 első félévében 4,4 milliárd forint volt, míg 2025 azonos időszakában még 12 milliárd forintot tett ki. Ez több mint 63 százalékos visszaesésnek felel meg.

A jövedelmezőség is érdemben gyengült.

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A profit árbevételhez viszonyított aránya a tavalyi 9,9 százalékról 4,8 százalékra esett, vagyis a csoport nemcsak kevesebb bevételt termelt, hanem jóval kevesbé volt jövedelmező, mint egy évvel korábban.

Az üzemi eredmény szintén erősen romlott: 12,9 milliárd forintról 4,1 milliárd forintra csökkent, ami közel 68 százalékos visszaesés. Bár a pénzügyi műveletek eredménye javult – 64 millió forintról 595 millió forintra nőtt –, ez csak részben tudta tompítani az operatív eredmény visszaesését.

Összességében a Bayer Construct féléves számai azt mutatják, hogy

a cégcsoport 2026 első hat hónapjában jelentősen kisebb forgalom mellett alacsonyabb nyereségességgel működött.

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Címlapkép forrása: Róka László via MTI

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