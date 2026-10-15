Hasít a sikeres bérlakásprogram a közeli uniós államban, de most veszélybe került a folytatás

A lengyel lakhatási stratégia két pillérre épül.
- Az egyik az önkormányzati bérlakások rendszere, ahol az új beruházások mellett a meglévő ingatlanállomány felújítását és lakáscélú átalakítását is vissza nem térítendő állami támogatásokkal segítik.
- A másik a szabályozott lakbérű szociális szektor, amelynek főszereplői a speciális, többnyire önkormányzati részvétellel működő lakásépítő társaságok. Ezek a szervezetek kifejezetten hosszú távú bérbeadásra szánt lakóépületeket építenek és üzemeltetnek.
A piacinál alacsonyabb bérleti díjakat a források összehangolt ötvözése garantálja. A fejlesztők az önrész és a vissza nem térítendő támogatások mellett akár harmincéves futamidejű, kedvezményes bankhiteleket is igénybe vehetnek, amelyek a beruházási költségek 80 százalékát is fedezhetik. Mivel az építkezésekbe egyre gyakrabban vonnak be európai uniós forrásokat – például a helyreállítási alap energiakorszerűsítési keretét vagy az InvestEU hitelgaranciáit –, a beruházások finanszírozása és a bérleti díjak kordában tartása is kiszámíthatóbbá vált. Egyes konstrukciókban a bérlők is hozzájárulnak a beruházáshoz, amiért cserébe később akár tulajdonjogot is szerezhetnek, bár ez a megoldás az érdemi megtakarítással nem rendelkező háztartások számára nehézséget jelenthet.
A modell gyakorlati működését jól mutatják a közelmúltban átadott projektek.
- Wrocławban egy tapasztalt lakástársaság közel 90 millió zloty értékben hozott létre egy több mint 300 lakásos, zöldfelületekkel és csapadékvíz-megtartó rendszerrel ellátott, modern lakónegyedet.
- Poznańban szintén több száz, határozatlan idejű bérleti szerződéssel kiadott, mélygarázzsal rendelkező otthont adtak át az elmúlt két évben.
- A rendszer azonban nemcsak a nagyvárosokban, hanem a kistelepüléseken is életképes, amit jól példáz egy délkelet-lengyelországi kisváros, Sędziszów Małopolski esete, ahol tavaly év elején adtak át egy olyan 42 lakásos épületegyüttest, amelynél a rezsiköltségek alacsonyan tartását hőszivattyúk és napelemek biztosítják.
Bár a jelenlegi számok meggyőzőek – míg 2025-ben mintegy 10 500 lakásra, az idei, 2026-os körben már 15 500 otthonra jutott forrás –, a lengyel bérlakás-építés elmúlt évtizede korántsem volt zökkenőmentes. A 2015-ben indult, majd többször átalakított programok eleinte komoly elmaradásban voltak az ígéretektől.
Az állami számvevőszék korábbi vizsgálatai hiányos előkészítést, késedelmes megvalósítást és a telekátadások körüli nehézségeket tárták fel.
Szintén beszédes, hogy az újonnan alapított építőtársaságok a kezdeti években alig tudtak lakásokat átadni a már évtizedes tapasztalattal rendelkező, régebbi szervezetekhez képest, ami jól mutatja a bejáratott intézményi háttér és a fejlesztői rutin nélkülözhetetlenségét.
Az intézményrendszer felállítása és a kezdeti nehézségek leküzdése után most a finanszírozás folytonossága jelenti a legnagyobb kihívást. Kifejezetten figyelmeztető jel, hogy a lengyel állami fejlesztési bank a rendelkezésre álló források kimerülése miatt 2026 őszén már nem indítja el a szociális bérlakásprogram soron következő, kedvezményes hitelpályázati körét.
A lengyel példa így arra is rávilágít, hogy az önkormányzatok bevonása és az intézményrendszer felépítése önmagában kevés.
A megfizethető bérlakás-rendszer sikeres működtetéséhez kiszámítható, megszakítások nélküli, hosszú távú finanszírozási háttérre van szükség.
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