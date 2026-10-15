Hasít a sikeres bérlakásprogram a közeli uniós államban, de most veszélybe került a folytatás

Lengyelország az elmúlt évek nehézségei után 2026-ra jelentősen felpörgette a megfizethető bérlakások építését, így az idei támogatási körben már több mint 3,4 milliárd zloty állami forrást ítéltek meg mintegy 15 500 új otthon létrehozására - írja az ígylakunk.hu. A lengyel modell alapja az állam, az önkormányzatok és a lakásépítő társaságok szoros együttműködése, amelyet uniós források és kedvezményes hitelek is támogatnak. Bár a rendszer immár kézzelfogható eredményeket, köztük korszerű, alacsony bérleti díjú lakóparkokat mutat fel, a megvalósítás rögös útja és a finanszírozás fenntarthatósága fontos tanulságokkal szolgálhat más országok, így Magyarország számára is.

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A lengyel lakhatási stratégia két pillérre épül.

Az egyik az önkormányzati bérlakások rendszere, ahol az új beruházások mellett a meglévő ingatlanállomány felújítását és lakáscélú átalakítását is vissza nem térítendő állami támogatásokkal segítik. A másik a szabályozott lakbérű szociális szektor, amelynek főszereplői a speciális, többnyire önkormányzati részvétellel működő lakásépítő társaságok. Ezek a szervezetek kifejezetten hosszú távú bérbeadásra szánt lakóépületeket építenek és üzemeltetnek.

A piacinál alacsonyabb bérleti díjakat a források összehangolt ötvözése garantálja. A fejlesztők az önrész és a vissza nem térítendő támogatások mellett akár harmincéves futamidejű, kedvezményes bankhiteleket is igénybe vehetnek, amelyek a beruházási költségek 80 százalékát is fedezhetik. Mivel az építkezésekbe egyre gyakrabban vonnak be európai uniós forrásokat – például a helyreállítási alap energiakorszerűsítési keretét vagy az InvestEU hitelgaranciáit –, a beruházások finanszírozása és a bérleti díjak kordában tartása is kiszámíthatóbbá vált. Egyes konstrukciókban a bérlők is hozzájárulnak a beruházáshoz, amiért cserébe később akár tulajdonjogot is szerezhetnek, bár ez a megoldás az érdemi megtakarítással nem rendelkező háztartások számára nehézséget jelenthet.

A modell gyakorlati működését jól mutatják a közelmúltban átadott projektek.

Wrocławban egy tapasztalt lakástársaság közel 90 millió zloty értékben hozott létre egy több mint 300 lakásos, zöldfelületekkel és csapadékvíz-megtartó rendszerrel ellátott, modern lakónegyedet.

egy tapasztalt lakástársaság közel 90 millió zloty értékben hozott létre egy több mint 300 lakásos, zöldfelületekkel és csapadékvíz-megtartó rendszerrel ellátott, modern lakónegyedet. Poznańban szintén több száz, határozatlan idejű bérleti szerződéssel kiadott, mélygarázzsal rendelkező otthont adtak át az elmúlt két évben.

szintén több száz, határozatlan idejű bérleti szerződéssel kiadott, mélygarázzsal rendelkező otthont adtak át az elmúlt két évben. A rendszer azonban nemcsak a nagyvárosokban, hanem a kistelepüléseken is életképes, amit jól példáz egy délkelet-lengyelországi kisváros, Sędziszów Małopolski esete, ahol tavaly év elején adtak át egy olyan 42 lakásos épületegyüttest, amelynél a rezsiköltségek alacsonyan tartását hőszivattyúk és napelemek biztosítják.

Bár a jelenlegi számok meggyőzőek – míg 2025-ben mintegy 10 500 lakásra, az idei, 2026-os körben már 15 500 otthonra jutott forrás –, a lengyel bérlakás-építés elmúlt évtizede korántsem volt zökkenőmentes. A 2015-ben indult, majd többször átalakított programok eleinte komoly elmaradásban voltak az ígéretektől.

Az állami számvevőszék korábbi vizsgálatai hiányos előkészítést, késedelmes megvalósítást és a telekátadások körüli nehézségeket tárták fel.

Szintén beszédes, hogy az újonnan alapított építőtársaságok a kezdeti években alig tudtak lakásokat átadni a már évtizedes tapasztalattal rendelkező, régebbi szervezetekhez képest, ami jól mutatja a bejáratott intézményi háttér és a fejlesztői rutin nélkülözhetetlenségét.

Az intézményrendszer felállítása és a kezdeti nehézségek leküzdése után most a finanszírozás folytonossága jelenti a legnagyobb kihívást. Kifejezetten figyelmeztető jel, hogy a lengyel állami fejlesztési bank a rendelkezésre álló források kimerülése miatt 2026 őszén már nem indítja el a szociális bérlakásprogram soron következő, kedvezményes hitelpályázati körét.

A lengyel példa így arra is rávilágít, hogy az önkormányzatok bevonása és az intézményrendszer felépítése önmagában kevés.

A megfizethető bérlakás-rendszer sikeres működtetéséhez kiszámítható, megszakítások nélküli, hosszú távú finanszírozási háttérre van szükség.

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