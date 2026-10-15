17°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hasít a sikeres bérlakásprogram a közeli uniós államban, de most veszélybe került a folytatás
Ingatlan

Hasít a sikeres bérlakásprogram a közeli uniós államban, de most veszélybe került a folytatás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lengyelország az elmúlt évek nehézségei után 2026-ra jelentősen felpörgette a megfizethető bérlakások építését, így az idei támogatási körben már több mint 3,4 milliárd zloty állami forrást ítéltek meg mintegy 15 500 új otthon létrehozására - írja az ígylakunk.hu. A lengyel modell alapja az állam, az önkormányzatok és a lakásépítő társaságok szoros együttműködése, amelyet uniós források és kedvezményes hitelek is támogatnak. Bár a rendszer immár kézzelfogható eredményeket, köztük korszerű, alacsony bérleti díjú lakóparkokat mutat fel, a megvalósítás rögös útja és a finanszírozás fenntarthatósága fontos tanulságokkal szolgálhat más országok, így Magyarország számára is.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A lengyel lakhatási stratégia két pillérre épül.

  1. Az egyik az önkormányzati bérlakások rendszere, ahol az új beruházások mellett a meglévő ingatlanállomány felújítását és lakáscélú átalakítását is vissza nem térítendő állami támogatásokkal segítik.
  2. A másik a szabályozott lakbérű szociális szektor, amelynek főszereplői a speciális, többnyire önkormányzati részvétellel működő lakásépítő társaságok. Ezek a szervezetek kifejezetten hosszú távú bérbeadásra szánt lakóépületeket építenek és üzemeltetnek.

A piacinál alacsonyabb bérleti díjakat a források összehangolt ötvözése garantálja. A fejlesztők az önrész és a vissza nem térítendő támogatások mellett akár harmincéves futamidejű, kedvezményes bankhiteleket is igénybe vehetnek, amelyek a beruházási költségek 80 százalékát is fedezhetik. Mivel az építkezésekbe egyre gyakrabban vonnak be európai uniós forrásokat – például a helyreállítási alap energiakorszerűsítési keretét vagy az InvestEU hitelgaranciáit –, a beruházások finanszírozása és a bérleti díjak kordában tartása is kiszámíthatóbbá vált. Egyes konstrukciókban a bérlők is hozzájárulnak a beruházáshoz, amiért cserébe később akár tulajdonjogot is szerezhetnek, bár ez a megoldás az érdemi megtakarítással nem rendelkező háztartások számára nehézséget jelenthet.

A modell gyakorlati működését jól mutatják a közelmúltban átadott projektek.

  • Wrocławban egy tapasztalt lakástársaság közel 90 millió zloty értékben hozott létre egy több mint 300 lakásos, zöldfelületekkel és csapadékvíz-megtartó rendszerrel ellátott, modern lakónegyedet.
  • Poznańban szintén több száz, határozatlan idejű bérleti szerződéssel kiadott, mélygarázzsal rendelkező otthont adtak át az elmúlt két évben.
  • A rendszer azonban nemcsak a nagyvárosokban, hanem a kistelepüléseken is életképes, amit jól példáz egy délkelet-lengyelországi kisváros, Sędziszów Małopolski esete, ahol tavaly év elején adtak át egy olyan 42 lakásos épületegyüttest, amelynél a rezsiköltségek alacsonyan tartását hőszivattyúk és napelemek biztosítják.

Bár a jelenlegi számok meggyőzőek – míg 2025-ben mintegy 10 500 lakásra, az idei, 2026-os körben már 15 500 otthonra jutott forrás –, a lengyel bérlakás-építés elmúlt évtizede korántsem volt zökkenőmentes. A 2015-ben indult, majd többször átalakított programok eleinte komoly elmaradásban voltak az ígéretektől.

Még több Ingatlan

Véget érhet a szentségelés: új bringás szakasz épül a magyar fővárosban, mutatjuk a részleteket

Ketyeg az óra: a magyar épületeket is eléri az uniós felújítási gyorsvonat

Új kereskedelmi kapu nyílt meg: felgyorsul a magyar-görög áruszállítás

Az állami számvevőszék korábbi vizsgálatai hiányos előkészítést, késedelmes megvalósítást és a telekátadások körüli nehézségeket tárták fel.

Szintén beszédes, hogy az újonnan alapított építőtársaságok a kezdeti években alig tudtak lakásokat átadni a már évtizedes tapasztalattal rendelkező, régebbi szervezetekhez képest, ami jól mutatja a bejáratott intézményi háttér és a fejlesztői rutin nélkülözhetetlenségét.

Az intézményrendszer felállítása és a kezdeti nehézségek leküzdése után most a finanszírozás folytonossága jelenti a legnagyobb kihívást. Kifejezetten figyelmeztető jel, hogy a lengyel állami fejlesztési bank a rendelkezésre álló források kimerülése miatt 2026 őszén már nem indítja el a szociális bérlakásprogram soron következő, kedvezményes hitelpályázati körét.

A lengyel példa így arra is rávilágít, hogy az önkormányzatok bevonása és az intézményrendszer felépítése önmagában kevés.

A megfizethető bérlakás-rendszer sikeres működtetéséhez kiszámítható, megszakítások nélküli, hosszú távú finanszírozási háttérre van szükség.

Kapcsolódó cikkünk

Ketyeg az óra: a magyar épületeket is eléri az uniós felújítási gyorsvonat

Repedezik az amerikai álom? Tízmilliók küzdenek a fenntarthatatlan rezsivel és a romos házakkal az Egyesült Államokban

„Nem jön ki a matek…” - Ki, kinek és mennyiért fog bérlakásokat építeni Magyarországon?

Tömegével tűnnek el a kiadó ingatlanok Magyarországon - Sokaknak már nem éri meg a bérbeadás

Brüsszel adhat jogi muníciót az Airbnb és az üres lakások ellen, de a magyar lakhatási fordulat itthon dől el

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Ketyeg az óra: a magyar épületeket is eléri az uniós felújítási gyorsvonat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility