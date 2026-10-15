Ketyeg az óra: a magyar épületeket is eléri az uniós felújítási gyorsvonat

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Az épületenergetikai irányelv, az EPBD új változatáról a Portfolio korábban már részletesen írt: a szabályozás a 2050-es klímasemlegességi célhoz igazítja az európai épületállomány megújítását, és Magyarországnak is el kell készítenie a saját Nemzeti Épületfelújítási Tervét. A következő szakaszban azonban már nem az lesz a kérdés, hogy szükség van-e felújításokra, hanem az, hogy pontosan mely épületeknél, milyen ütemben és milyen piaci következmények mellett indul el a kényszerű modernizáció.

Az előadást Pálffy Anikó, a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) szakmai vezetője, a kerekasztal-beszélgetés (Energiahatékonyság és reziliencia az épített környezetben) résztvevői Ámon Ada, a MEHI igazgatója; Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma- és környezetpolitikai igazgatója; Balogh Zoltán, az Elektro-Kamleithner vezérigazgatója, Smart Building es KNX szakértő. A beszélgetés moderátora Barta Zsombor, az RICS magyarországi elnökségének tagja, a Greenbors Consulting Kft. fenntarthatósági tanácsadó cég alapító partnere, akkreditált zöldépület-minősítő, illetve a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének Nagykövete.

Pálffy Anikó, a MEHI szakmai vezetője szerint a változások egyik legnagyobb hatású eleme a nem lakóépületeket érinti, azaz az irodákat, kereskedelmi ingatlanokat, középületeket, kórházakat, kulturális intézményeket és más olyan épületeket, amelyeknél a szabályozás minimum energetikai teljesítménykövetelményeket vár el.

Pálffy Anikó Magyar Energiahatékonysági Intézet, szakmai vezető Pálffy Anikó 2020 októbere óta a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) munkatársa, 2023-tól szakmai vezetője. Közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd az Egyesült Ál … Tovább

A legrosszabb állapotú épületekkel kell kezdeni

Az irányelv logikája szerint a tagállamoknak először fel kell mérniük a nem lakóépület-állomány energetikai állapotát, majd meg kell határozniuk azokat a küszöbértékeket, amelyek alatt az épületek már nem maradhatnak változatlan állapotban. A cél nem az, hogy mindent egyszerre felújítsanak: az első lépés a legrosszabbul teljesítő szegmens kimozdítása. 2030-ig a nem lakóépületek legrosszabb állapotú 16 százalékának, 2035-ig pedig már nagyjából az alsó negyedének kell javulnia energetikai szempontból.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamoknak úgynevezett minimum energy performance standardokat, vagyis minimális energetikai teljesítménykövetelményeket kell kijelölniük. Ezeket nem feltétlenül egységesen, hanem épülettípusonként is meghatározhatják. Más küszöb vonatkozhat például egy irodaházra, egy kórházra, egy oktatási épületre vagy egy kereskedelmi ingatlanra. Ez különösen fontos lehet Magyarországon, ahol a nem lakóépület-állomány rendkívül heterogén:

más problémákkal küzd egy régi közintézmény, egy energiaintenzív kereskedelmi egység, egy pályaudvar, vagy egy modern, de rosszul üzemeltetett irodaépület.

Az adásvétel és a bérbeadás lehet a kényszerítő pont

Pálffy Anikó szerint a szabályozás egyik legérzékenyebb kérdése az lesz, hogy a felújítási kötelezettséget milyen piaci eseményekhez kötik. A nemzetközi példák alapján ilyen kiváltó esemény lehet az ingatlan eladása, bérbeadása vagy jelentősebb átalakítása. Ez azért lényeges, mert az energetikai követelmény így közvetlenül beépülhet az ingatlanpiaci tranzakciókba. Egy rossz energetikai állapotú épület esetében nem pusztán magasabb rezsiköltségről vagy ESG-kockázatról lesz szó, hanem arról is, hogy az ingatlan eladhatósága, finanszírozhatósága vagy bérbeadhatósága romolhat.

Az előadó több európai példát is említett: az Egyesült Királyságban és Hollandiában például évekkel korábban bejelentették a minimumszinteket, így a tulajdonosoknak, bankoknak és befektetőknek volt idejük felkészülni. A szabályozás lényege ezekben az esetekben az volt, hogy egy bizonyos energetikai kategória alatt az ingatlan már nem, vagy csak korlátozottan vehet részt a bérleti piacon.

A magyar piac számára kérdés, hogy lesz-e elegendő felkészülési idő, kiszámítható ütemezés és finanszírozási háttér. Ha ezek hiányoznak, a követelmények nemcsak energetikai, hanem értékelési, hitelezési és bérbeadási sokkot is okozhatnak bizonyos szegmensekben.

A finanszírozásnál nem lehet mindent állami pénzből megoldani

Az EPBD egyik üzenete, hogy az épületfelújítások finanszírozása nem épülhet kizárólag uniós vagy költségvetési támogatásokra. A szabályozás kifejezetten számol a magántőke bevonásával, különösen a nem lakóépületek esetében. Emiatt a következő években nagyobb szerepet kaphatnak az olyan finanszírozási konstrukciók, amelyek az energetikai megtakarításokra, zöldhitelekre, jelzálogalapú termékekre, energiahatékonysági szolgáltatási szerződésekre vagy kereskedelmi banki finanszírozásra építenek.

A lakóépületeknél ezzel szemben várhatóan továbbra is szükség lesz vissza nem térítendő támogatásokra, különösen a sérülékeny háztartások és a legrosszabb állapotú ingatlanok esetében. A nem lakóépületeknél azonban az uniós logika szerint a tulajdonosoknak, bankoknak, fejlesztési intézményeknek és befektetőknek közösen kell kialakítaniuk azokat a termékeket, amelyekkel a korszerűsítés finanszírozható.

Ezt a célt szolgálja az uniós szinten létrehozott Energy Efficiency Financing Coalition is, amelynek nemzeti szintű kapcsolódási pontjai a pénzügyi szektor szereplőit, fejlesztési bankokat, jegybanki és piaci intézményeket ültethetik egy asztalhoz. A koalíció feladata nem egyszerű: a bankoknak úgy kell majd finanszírozási termékeket kialakítaniuk, hogy közben az energetikai kockázat, az ingatlanérték és a szabályozási megfelelés egyre szorosabban összekapcsolódik.

Barta Zsombor a beszélgetés felvezetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az épületenergetika kérdése ma már nem választható el a klímaváltozás közvetlen hatásaitól. Mint mondta, a 2026-os év extrém időjárási eseményei, a hosszan tartó szárazság, a vízfolyások alacsony vízállása és az energiaellátási kockázatok azt mutatták meg, hogy olyan rendszerek is sérülékenyebbé válhatnak, amelyeket korábban viszonylag stabilnak gondoltunk. Szerinte ez

az épített környezet szempontjából kettős kihívást jelent: az épületek továbbra is az energiafogyasztás és a kibocsátás egyik legnagyobb forrásai, és közben egyre inkább alkalmazkodniuk is kell a szélsőségesebb időjárási viszonyokhoz.

Barta Zsombor MRICS HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete), nagykövet, Greenbors Consulting Kft. alapító partner Barta Zsombor a Greenbors Consulting Kft. fenntarthatósági tanácsadó cég alapító partnere, emellett akkreditált zöldépület minősítő, illetve a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének Nagyköv … Tovább

A kiszámíthatóság legalább olyan fontos, mint a támogatás összege

Csernus Dóra, az Egyensúly Intézet klíma- és környezetpolitikai igazgatója szerint a felújítási hullám nem indítható el hektikus, kampányszerű programokkal. Ha a szabályok és támogatások rövid távon, kiszámíthatatlanul jelennek meg, akkor a piac nem tud felkészülni: sem a kivitelezői kapacitás, sem az anyaggyártás, sem a finanszírozói oldal nem képes hatékonyan reagálni. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy

a hosszú távú menetrend hiánya könnyen oda vezethet, hogy az állami támogatás egyszerűen beépül az árakba, és nem valódi könnyítésként jelenik meg a háztartásoknál vagy az épülettulajdonosoknál.

Csernus Dóra Egyensúly Intézet, klíma-, energia- és környezetpolitikai igazgató Csernus Dóra 2004-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen közgazdászként, európai integrációs szakirányon. Már a diplomamunkáját környezetpolitika témában írta, és azóta is ezen a területen dolgozik. … Tovább

Szerinte az is lényeges, hogy mekkora forrás áll rendelkezésre, és az is, hogy a piac évekre előre tudja-e, milyen követelmények és milyen támogatási feltételek mellett kell működnie. Egy többéves, akár évtizedes felújítási pálya lehetővé tenné, hogy a szereplők munkaerőt képezzenek, beruházzanak, finanszírozási termékeket fejlesszenek, és ne egyszeri támogatási hullámokra próbáljanak reagálni.

Nem elég a szakmai érv, a gazdaság nyelvére is le kell fordítani a felújításokat

Csernus Dóra szerint az épületfelújítások ügyében az elmúlt években rengeteg szakmai tudás halmozódott fel Magyarországon, ám ez önmagában nem volt elég ahhoz, hogy a felújítások a szükséges ütemben elinduljanak. Az Egyensúly Intézet ezért olyan együttműködést indított el több szakmai, piaci és civil szereplő bevonásával, amelynek célja az volt, hogy a kormányzat számára is világosan bemutassa: az épületállomány megújítása nemcsak klíma- vagy energiapolitikai ügy, hanem gazdasági érdek is.

A szakpolitikai javaslatcsomag egyik központi állítása, hogy egy hosszú távú, kiszámítható felújítási program jelentős költségvetési bevételeket, foglalkoztatási hatást, iparfejlesztési lehetőséget és energiaimport-csökkentést hozhat. A környezeti előnyök mellett tehát olyan makrogazdasági érvkészlet is megfogalmazható, amely a döntéshozók számára is erősebb ösztönző lehet.

A műemléképületek lehetnek a legnehezebb esetek

A felújítási kötelezettségek egyik legkényesebb pontja a műemléki vagy örökségvédelmi érintettségű épületállomány. Pálffy Anikó a közönségkérdésekre reagálva arról beszélt, hogy Magyarországon, különösen Budapesten jelentős számban találhatók olyan régi társasházak, középületek és intézményi ingatlanok, ahol az energetikai korszerűsítés örökségvédelmi és engedélyezési kérdés is.

A homlokzati hőszigetelés, a nyílászárócsere, a gépészeti korszerűsítés vagy a hőszivattyús rendszerek beépítése ezeknél az épületeknél jóval bonyolultabb lehet, mint egy standard családi háznál vagy modern irodaháznál. Pálffy Anikó szerint sok esetben nem az a kérdés, hogy létezik-e műszaki megoldás, hanem az, hogy az mennyibe kerül, ki fizeti meg, és hogyan egyeztethető össze az örökségvédelmi előírásokkal. Az irányelv lehetőséget ad bizonyos mentességekre, ha azok műszakilag vagy gazdaságilag indokoltak. Ez azonban Pálffy Anikó szerint nem jelent automatikus kivételt minden védett épület számára. A tagállamoknak a saját épületfelújítási tervükben kell bemutatniuk, hogyan kezelik ezeket az eseteket.

A bontás nem menekülőút

A rossz állapotú épületeknél gyakran felmerül, hogy a felújítás helyett gazdaságosabb lenne a bontás és új építés. Az EPBD szemlélete azonban ennél összetettebb. A lakóépületeknél a szabályozás logikája szerint az energiafogyasztási megtakarítást alapvetően a meglévő épületállomány korszerűsítéséből kell elérni, a bontás nem számítható be egyszerűen megtakarításként. Emellett az új épületek esetében egyre nagyobb jelentősége lesz a teljes életciklus alatti karbonkibocsátásnak is.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben nemcsak az számít majd, mennyi energiát fogyaszt egy épület az üzemeltetése során, hanem az is, hogy mennyi kibocsátás kapcsolódik az építőanyagokhoz, a kivitelezéshez, a bontáshoz és az épület teljes életútjához.

Az új mutató, a Global Warming Potential, vagyis a teljes életciklusra vetített üvegházhatásúgáz-kibocsátás fokozatosan megjelenik majd az energetikai tanúsításban is. Először a nagyobb új épületeknél, később szélesebb körben is számolni kell vele. Ez az ingatlanfejlesztők számára új tervezési logikát hozhat: a bontás és új építés nem feltétlenül lesz automatikusan kedvezőbb megoldás, ha az anyaghasználat és a beépített karbon is bekerül a döntési szempontok közé.

Az automatizálás lehet a rejtett tartalék a nem lakóépületekben

Az épülettechnikai rendszerek kérdése a panelbeszélgetésben is hangsúlyosan előkerült. Balogh Zoltán, az Elektro-Kamleithner vezérigazgatója, Smart Building- és KNX-szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az épületfelújításokról sokszor két elem jut eszünkbe: a hőszigetelés és a megújuló energia. A kettő között azonban ott van egy harmadik, gyakran alulértékelt terület: az üzemeltetés és az épületautomatizálás. Szerinte ez különösen a nem lakóépületeknél lehet meghatározó. Egy iroda, iskola, szálloda vagy közintézmény energiafogyasztását nemcsak az határozza meg, hogy milyen a homlokzat vagy milyen gépészetet építettek be, hanem az is, hogyan működtetik az épületet a mindennapokban.

Balogh Zoltán szerint sok esetben már az automatizálás, a szabályozás és az energiamenedzsment javítása is érdemi megtakarítást hozhat anélkül, hogy az épület burkához vagy homlokzatához hozzá kellene nyúlni. Ez különösen fontos lehet műemléki vagy védett épületeknél, ahol a külső szigetelés, a nyílászárócsere vagy a napelemesítés korlátozottan vagy csak jelentős többletköltséggel oldható meg. A szakember arra is kitért, hogy az EPBD a nem lakóépületeknél a beépített fűtési, hűtési és szellőzési teljesítményhez köti az automatizálási kötelezettségek fokozatos bevezetését. A szabályozás lényege, hogy bizonyos teljesítményszint felett az épületeknek olyan rendszerekkel kell rendelkezniük, amelyek képesek mérni, szabályozni, optimalizálni és menedzselni az energiafelhasználást.

Szerinte a nem lakóépületekben az emberi viselkedés önmagában jelentős energiafogyasztási többletet okozhat. Míg otthon az emberek jellemzően jobban figyelnek arra, hogy lekapcsolják a villanyt vagy ne fűtsenek nyitott ablak mellett, addig egy közintézményben, iskolában vagy irodában gyakran senki nem érzi közvetlenül a fogyasztás költségét. Egy túlfűtött tanterem vagy iroda esetében sajnos sokszor nem a fűtést állítják át, hanem egyszerűen ablakot nyitnak. Ez a fajta működés hatalmas pazarlást eredményezhet, különösen nagyobb épületeknél.

Az automatizálás éppen ebben segíthet: érzékelők, zónaszabályozás, automatikus világításvezérlés, jelenlétérzékelés, időjárásfüggő szabályozás és energiafelügyeleti rendszerek révén az épület nem kizárólag a használók figyelmére támaszkodik. Balogh Zoltán szerint ez nem váltja ki a mélyfelújítást, de sok esetben gyorsabb, kevésbé invazív és költséghatékonyabb első lépés lehet.

A nem lakóépületekről kevés az összehasonlítható, országos adat

A panelbeszélgetés egyik visszatérő témája az adatprobléma volt. Pálffy Anikó szerint az EPBD-ben szereplő célok teljesítéséhez tudni kellene, milyen állapotban van az épületállomány, hol vannak a legrosszabbul teljesítő épületek, és mekkora megtakarítás érhető el különböző beavatkozásokkal. Ez azonban különösen a nem lakóépületeknél nehéz, hiszen lakóépületek esetében Magyarországon rendelkezésre állnak bizonyos tipológiai modellek, becslések és korábbi kutatások, amelyek alapján viszonylag jól leírható a családi házak, társasházak vagy panelépületek átlagos energetikai állapota. A nem lakóépületeknél viszont sokkal heterogénebb az állomány, és jóval kevesebb a megbízható, reprezentatív adat.

Sok épületnél korábban nem készült részletes energetikai audit vagy tanúsítás, így a bázisadatok is hiányosak, ami szabályozási kockázat is: ha nem pontos a kiinduló kép, nehezebb igazságos és végrehajtható követelményeket meghatározni. A szakértő szerint ezért a következő évek egyik alapfeladata az adatok összegyűjtése, rendszerezése és hozzáférhetővé tétele lesz.

Balogh Zoltán szerint az épületekben

rengeteg adat keletkezik, de ezek jelentős része ma elveszik vagy széttagolt rendszerekben marad.

A fogyasztási adatok, gépészeti rendszerek információi, használati minták, megújuló termelési adatok, elektromosautó-töltők, akkumulátorok és egyéb energiarendszerek adatai együtt már valódi energiamenedzsmentet tennének lehetővé. Az adatok gyakran külön szolgáltatóknál, külön rendszerekben, nehezen összekapcsolható formában jelennek meg. Más kezeli az áram-, más a gáz-, más a vízfogyasztási adatokat, az épületüzemeltető pedig sok esetben nem fér hozzá olyan formában ezekhez az információkhoz, hogy abból valódi optimalizálás történhessen.

A jövőben az épületeknek kommunikálniuk kell majd az energiarendszerrel. Ha napelemet, akkumulátort, hőszivattyút és elektromosautó-töltőt is használnak, akkor ráadásul nem is csak fogyasztóként jelennek meg a hálózatban, hanem aktív szereplőként. Ehhez azonban szabályozott adatkezelésre, átlátható jogosultságokra és technikai együttműködésre lesz szükség.

A panel egyik visszatérő gondolata az volt, hogy az energiahatékonyság és a reziliencia nem egymástól független célok: egy alacsonyabb energiaigényű, jól szabályozott, adatvezérelt épület nemcsak kevesebbet fogyaszt, hanem válsághelyzetekben is működőképesebb lehet. Barta Zsombor szerint az új uniós szabályozási környezet ezért nem pusztán a kibocsátáscsökkentésről szól. A kérdés egyre inkább az, hogy az épületek hogyan illeszkednek egy változó klímájú, részben decentralizált, megújuló energiára építő rendszerbe.

Lakóépületi tanulságok: társasházak, Kádár-kockák, rezsicsökkentés

Bár az EPBD nem lakóépületekre vonatkozó előírásai közvetlenebb piaci hatással járhatnak, a panelbeszélgetésben több lakóépületi kérdés is előkerült. Ezek azért fontosak, mert a magyar épületállomány megújítása nem képzelhető el a családi házak, társasházak és régi városi épületek tömeges korszerűsítése nélkül. Ámon Ada, a MEHI igazgatója a társasházak kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az energetikai felújítás fajlagosan sokszor kedvezőbb lehet, mint egy családi háznál, hiszen egy beavatkozás sok lakást érint egyszerre. Mégis gyakran éppen itt akad el a folyamat. A fő probléma a döntéshozatal:

egy társasházban elég lehet néhány ellenző vagy fizetésképtelen tulajdonos ahhoz, hogy egy energetikailag és gazdaságilag is racionális beruházás ne induljon el.

Ámon Ada Magyar Energiahatékonysági Intézet, ügyvezető Ámon Ada (közgazdász) három évtizedes pályafutása alatt vezető szerepet töltött be a klíma- és energiapolitikai diskurzus alakításában Magyarországon és az Európai Unióban. Az utóbbi 6 évben fontos sz … Tovább

Ámon Ada szerint a finanszírozásnál szintén sajátos problémák vannak. A társasházak esetében a hitelezést nehezíti, hogy az épület egészére nem lehet olyan egyszerűen fedezetet képezni, mint egy önálló ingatlannál. Ha lenne olyan jogi megoldás, amely a hiteltörlesztésben nem részt vevő tulajdonosok esetében is biztosítékot ad a finanszírozónak, az csökkenthetné a tőkeköltséget, és olcsóbbá tehetné a társasházi hiteleket.

A beszélgetés végén hangsúlyosan előkerült az energiaárak és a rezsicsökkentés kérdése is. Ámon Ada szerint az alacsonyan tartott lakossági energiaárak érdemben gyengítik az energiahatékonysági beruházások megtérülését, és ezzel csökkentik a felújítási hajlandóságot. Eközben egy jól felújított, szabályozott, részben megújuló energiát használó épület üzemeltetési költsége tartósan kisebb, így kevesebb támogatásra is szorul.

A nem lakóépületek piaca több szempontból másképp működik, mint a lakossági szektor. Egy irodaház, kereskedelmi ingatlan vagy intézményi épület esetében a tulajdonos sokszor közvetlenebbül érzékeli az energiaárakat, a bérlői elvárásokat és az ESG-szempontokat. Ha egy korszerűsített épület alacsonyabb üzemeltetési költséggel, jobb komforttal és jobb fenntarthatósági mutatókkal rendelkezik, az a bérbeadhatóságban és az ingatlanértékben is megjelenhet. Ezért ebben a szegmensben a piaci megtérülés gyakran könnyebben kimutatható, mint a lakossági épületeknél – hangsúlyozta Ámon Ada.

Ki fogja összefogni a felújításokat?

A panelbeszélgetés egyik visszatérő kérdése az volt, hogy ki lesz az a szereplő, aki képes tömegesen megszervezni az épületfelújításokat. Csernus Dóra és Pálffy Anikó megszólalásaiból is az rajzolódott ki, hogy a magyar lakóépület-állományban az egyéni tulajdon dominál, a bérlakásszektor kicsi, a lakásszövetkezeti és társasházi működés sokszor nehézkes, az állami programok pedig eddig nem hoztak tartós, nagy volumenű felújítási hullámot. Külföldön több esetben erősebb intézményi szereplők, bérlakás-tulajdonosok, önkormányzati lakáscégek vagy lakásszövetkezetek képesek aggregálni a keresletet és nagyobb csomagokban végrehajtani a beruházásokat. Magyarországon ez az aggregációs modell egyelőre hiányzik.

Enélkül viszont fennáll a veszély, hogy a felújítási célok házról házra, tulajdonosról tulajdonosra haladva túl lassan teljesülnek. A következő évek egyik legfontosabb szakpolitikai feladata ezért nemcsak a támogatási összeg meghatározása lesz, hanem annak kitalálása is, hogy milyen intézményrendszer képes tömegesen, megbízható minőségben és pénzügyileg fenntartható módon végigvinni a felújításokat.

A magyar terv tétje: mennyire lesz kiszámítható az átmenet?

Magyarországnak a Nemzeti Épületfelújítási Tervben kell bemutatnia, milyen állapotban van az épületállomány, milyen felújítási pályát jelöl ki 2030-ra, 2040-re és 2050-re, milyen intézkedésekkel ösztönzi a beruházásokat, és milyen finanszírozási forrásokra támaszkodik. A dokumentum tétje azonban jóval nagyobb annál, mint hogy teljesül-e egy uniós adminisztratív kötelezettség. Pálffy Anikó szerint a terv határozhatja meg, hogy az ingatlanpiaci szereplők mennyi időt kapnak a felkészülésre, milyen sorrendben jelennek meg a követelmények, hol lesznek mentességek, és milyen támogatási vagy finanszírozási eszközök segítik a beruházásokat.

„A fenntarthatósági átmenet csak akkor lehet sikeres, ha a szabályozók, a tulajdonosok, a befektetők, a finanszírozók és a szakmai szervezetek közösen készülnek fel rá – mondta Orcsik Anna, az RICS európai vezetőségének képviseletében.

Az RICS célja, hogy platformot teremtsen ezeknek a párbeszédeknek, és támogassa azokat a szakmai standardokat és kompetenciákat, amelyekre a piacnak szüksége lesz az EPBD implementálása során

– tette hozzá.

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