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Új kereskedelmi kapu nyílt meg: felgyorsul a magyar-görög áruszállítás
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Új kereskedelmi kapu nyílt meg: felgyorsul a magyar-görög áruszállítás

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A Raben-csoport új logisztikai központot nyitott az észak-görögországi Színdoszban, ami jelentősen felgyorsítja és hatékonyabbá teszi a Magyarország és Görögország közötti áruszállítást - írja közleményében a cég. A tízmillió eurós beruházási program részeként átadott thesszaloniki létesítménynek köszönhetően a magyar vállalatok megbízhatóbban és gyorsabban érhetik el a dél-európai piacokat.
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a beruházás második szakaszában további 15 ezer négyzetméterrel bővítik a kapacitást.

A lépés az élelmiszer-logisztikát és a belföldi fuvarozást is erősíti, és illeszkedik a vállalatcsoport görögországi terjeszkedési stratégiájába.

Mivel a logisztikai szolgáltató napi járatokat közlekedtet Magyarország és Görögország között, az új központ működése a hazai ügyfelek számára is előnyökkel jár: a thesszaloniki csomópont

  • kiszámíthatóbb tranzitidőket,
  • nagyobb kapacitást
  • és rugalmasabb működést biztosít a két országot összekötő szállítási folyosón.

A 17 európai országban jelen lévő logisztikai vállalatcsoport mostantól hatékonyabban tud reagálni az ellátási láncok folyamatosan növekvő igényeire a délkelet-európai régióban.

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Címlapkép forrása: Raben

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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