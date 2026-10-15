Új kereskedelmi kapu nyílt meg: felgyorsul a magyar-görög áruszállítás

A Raben-csoport új logisztikai központot nyitott az észak-görögországi Színdoszban, ami jelentősen felgyorsítja és hatékonyabbá teszi a Magyarország és Görögország közötti áruszállítást - írja közleményében a cég. A tízmillió eurós beruházási program részeként átadott thesszaloniki létesítménynek köszönhetően a magyar vállalatok megbízhatóbban és gyorsabban érhetik el a dél-európai piacokat.

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Az 50 ezer négyzetméteres saját területen megvalósult fejlesztés

első ütemében egy korszerű, 4000 négyzetméteres átrakóraktárt építettek

negyven rakodókapuval, egy frissáru-hűtőkamrával és a hozzá tartozó irodaterekkel.

A tervek szerint

a beruházás második szakaszában további 15 ezer négyzetméterrel bővítik a kapacitást.

A lépés az élelmiszer-logisztikát és a belföldi fuvarozást is erősíti, és illeszkedik a vállalatcsoport görögországi terjeszkedési stratégiájába.

Mivel a logisztikai szolgáltató napi járatokat közlekedtet Magyarország és Görögország között, az új központ működése a hazai ügyfelek számára is előnyökkel jár: a thesszaloniki csomópont

kiszámíthatóbb tranzitidőket,

nagyobb kapacitást

és rugalmasabb működést biztosít a két országot összekötő szállítási folyosón.

A 17 európai országban jelen lévő logisztikai vállalatcsoport mostantól hatékonyabban tud reagálni az ellátási láncok folyamatosan növekvő igényeire a délkelet-európai régióban.

Címlapkép forrása: Raben