Véget érhet a szentségelés: új bringás szakasz épül a magyar fővárosban, mutatjuk a részleteket

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A Gellért-hegy lábánál futó rakpartszakaszon régóta problémát okoz, hogy a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők egy beszűkülő, közös járdaszakaszon kénytelenek osztozni. A helyzetet a több mint tíz évvel ezelőtti villamosmegálló-építés, valamint a folyamatosan növekvő kerékpáros- és turistaforgalom is súlyosbította, ami mindennapossá tette a veszélyhelyzeteket a közlekedők között.

Közösségi költségvetésből lesz

A budapestiek által megszavazott, közösségi költségvetésből megvalósuló munkálatok célja ennek a helyzetnek a feloldása. A mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros-forgalmat levezetik a járdáról a parkolósávba. Az új, kétirányú kerékpárutat egy folyamatos korlátsor védi majd az autóforgalomtól, a fel- és lehajtást pedig rámpák segítik. A változtatás nem érinti az autós haladósávokat, és megmaradnak a fürdő vendégeit kiszolgáló – köztük a mozgáskorlátozottaknak fenntartott – parkolók is az út túloldalán.

A kivitelezés november közepéig tartó időszakában kisebb, helyi forgalomkorlátozásokra lehet számítani a munkaterület környékén.

A veszélyes szakasz egy része. Forrás: Google Maps

Bár a lakosok eredetileg a Szabadság híd és az Erzsébet híd közötti teljes szakasz átalakítását támogatták, a tervezés során kiderült, hogy a teljes útvonal átépítése meghaladná a rendelkezésre álló pénzügyi keretet, a szükséges jelzőlámpa-módosítások és a bonyolultabb műszaki beavatkozások miatt.

A szakemberek ezért arra a szakaszra koncentráltak, ahol a meglévő forrásból azonnali és kézzelfogható javulást lehet elérni a közlekedésbiztonságban.

Így a mostani átalakítás egy hosszabb távú fejlesztési program első lépése lesz csak, a rakpart többi szűk, vegyes forgalmú részének megújításáról pedig jelenleg is zajlanak az egyeztetések. Ezek átfogó rendezésére várhatóan a budai fonódó villamoshálózat Műegyetem előtti szakaszának kiépítésével párhuzamosan nyílhat majd lehetőség, addig a még át nem épített részeken továbbra is a gyalogosok és a kerékpárosok további óvatosságára és kölcsönös figyelmére van szükség.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Zoltán