Videóban magyarázza Karácsony Gergely az egységes fővárosi parkolási rendszer bizonyítványát

A fővárosban tanuló egyetemisták száma az elmúlt években jelentősen növekedett, miközben a kollégiumi férőhelyek száma nem követte ezt a tendenciát. A több tízezer hiányzó férőhely miatt a diákok a magánbérleti piacra szorulnak, ami az albérletárak folyamatos emelkedéséhez vezet.
A ferencvárosi Duna-part jelenleg beépítetlen területén tervezett Diákváros-projekt új kollégiumok és bérlakások építésével érdemben enyhíthetné a lakhatási válságot,
egyúttal mérsékelhetné az ingatlanpiaci árak növekedési ütemét is.
A lakhatási kérdések mellett a főváros úthálózata, hidai és felüljárói is kritikus állapotban vannak, ami jelentős infrastrukturális lemaradást jelent. A városvezetés az egységes fővárosi parkolási rendszer megteremtésétől várja a megoldást, amelynek bevételeit teljes egészében az úthálózat felújítására és karbantartására fordítják majd.
Az utak, a felüljárók és a hidak is rossz állapotban vannak, a város óriási adósságot halmozott fel ezen a téren, de az új parkolási rendszer bevételeivel most végre lesz forrás arra, hogy ezt a lemaradást szép fokozatosan ledolgozzuk
– fogalmazott a városvezető.
A közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatban a főpolgármester visszautasította azokat a pletykákat, miszerint eladták volna a BKK-t a kormánynak. Ehelyett egy olyan integrált rendszert hoznak létre az állammal közösen, amely a városi és az elővárosi – vasúti, buszos és HÉV- – közlekedés összehangolásával mintegy hárommillió ember számára biztosít hatékonyabb szolgáltatást.
Nagyjából félmillió ember ingázik nap mint nap Budapestre az agglomerációból. Az, hogy ezek az emberek fel tudnak-e ülni egy jól megszervezett közösségi közlekedési rendszerre, és leteszik az autójukat, Budapest számára tízes skálán tizenegyes fontosságú kérdés
– emelte ki a főpolgármester, hozzátéve, hogy a túlterhelt autóforgalom visszaszorítása nélkül a főváros környezetvédelmi céljai sem valósulhatnak meg.
A közös hálózat működtetését az állam és a főváros fele-fele arányban finanszírozza majd. Ez a modell már a következő évtől kezdve jelentős költségvetési tehermentesítést jelent Budapest számára, így a közösségi közlekedésre eddig fordított források egy részét más átfogó városfejlesztési feladatokra tudják átcsoportosítani.
Címlapkép forrása: Portfolio
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