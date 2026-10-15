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Videóban magyarázza Karácsony Gergely az egységes fővárosi parkolási rendszer bizonyítványát
Ingatlan

Videóban magyarázza Karácsony Gergely az egységes fővárosi parkolási rendszer bizonyítványát

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A ferencvárosi Diákváros megépítése, az egységes fővárosi parkolási rendszer bevételeiből finanszírozott útrekonstrukciók, valamint az állammal közösen működtetett, az agglomerációs ingázást is lefedő közösségi közlekedési hálózat jelentheti a megoldást Budapest legégetőbb lakhatási és közlekedési infrastruktúra-problémáira – fejtette ki Facebook-videójában Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.
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A fővárosban tanuló egyetemisták száma az elmúlt években jelentősen növekedett, miközben a kollégiumi férőhelyek száma nem követte ezt a tendenciát. A több tízezer hiányzó férőhely miatt a diákok a magánbérleti piacra szorulnak, ami az albérletárak folyamatos emelkedéséhez vezet.

A ferencvárosi Duna-part jelenleg beépítetlen területén tervezett Diákváros-projekt új kollégiumok és bérlakások építésével érdemben enyhíthetné a lakhatási válságot,

egyúttal mérsékelhetné az ingatlanpiaci árak növekedési ütemét is.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
Karácsony Gergely Szilveszter 1975. június 11-én született Fehérgyarmaton, gyermekkorát Nyírtasson töltötte. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2000-ben szerzett szociológus diplomát. Pályafutását a Me
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A lakhatási kérdések mellett a főváros úthálózata, hidai és felüljárói is kritikus állapotban vannak, ami jelentős infrastrukturális lemaradást jelent. A városvezetés az egységes fővárosi parkolási rendszer megteremtésétől várja a megoldást, amelynek bevételeit teljes egészében az úthálózat felújítására és karbantartására fordítják majd.

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Az utak, a felüljárók és a hidak is rossz állapotban vannak, a város óriási adósságot halmozott fel ezen a téren, de az új parkolási rendszer bevételeivel most végre lesz forrás arra, hogy ezt a lemaradást szép fokozatosan ledolgozzuk

– fogalmazott a városvezető.

A közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatban a főpolgármester visszautasította azokat a pletykákat, miszerint eladták volna a BKK-t a kormánynak. Ehelyett egy olyan integrált rendszert hoznak létre az állammal közösen, amely a városi és az elővárosi – vasúti, buszos és HÉV- – közlekedés összehangolásával mintegy hárommillió ember számára biztosít hatékonyabb szolgáltatást.

Nagyjából félmillió ember ingázik nap mint nap Budapestre az agglomerációból. Az, hogy ezek az emberek fel tudnak-e ülni egy jól megszervezett közösségi közlekedési rendszerre, és leteszik az autójukat, Budapest számára tízes skálán tizenegyes fontosságú kérdés

– emelte ki a főpolgármester, hozzátéve, hogy a túlterhelt autóforgalom visszaszorítása nélkül a főváros környezetvédelmi céljai sem valósulhatnak meg.

A közös hálózat működtetését az állam és a főváros fele-fele arányban finanszírozza majd. Ez a modell már a következő évtől kezdve jelentős költségvetési tehermentesítést jelent Budapest számára, így a közösségi közlekedésre eddig fordított források egy részét más átfogó városfejlesztési feladatokra tudják átcsoportosítani.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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