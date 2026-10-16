Jelentős átalakítás jön a hegyvidéki kerületben, de megy a vita a kerékpársávon

A Böszörményi út átfogó felújításának tervezése során a korábbi verzió helyett várhatóan az úgynevezett koppenhágai modell alapján alakítaná ki az új kerékpárutat az önkormányzat, miután a helyi képviselő-testület jóváhagyta az erre vonatkozó módosító javaslatot. A döntés célja, hogy a kerékpárosok maximális védelmet kapjanak a gépjárműforgalomtól és a balesetveszélyes villamossínektől, miközben az utca parkolókapacitása sem csökken. A tervet mégis rengeteg kritika övezi, a helyi lakosok siratják a parkolókat és még több zöldet követelnek.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az Egészséges Utcák program keretében megújuló Böszörményi úti szakasz eredeti koncepciótervei szerint a kerékpárutat az úttest szélén, a parkoló autók és a villamospálya között jelölték volna ki. Ez a megoldás azonban komoly biztonsági kockázatot jelentett volna - írja Facebook-bejegyzésében Visi Piroska, a XII. kerületi önkormányzat 10. számú választókörzet képviselője.

Egy taxi, áruszállító vagy mentő megállása esetén a kerékpárosok csak a villamossínek felé kitérve tudták volna kikerülni a járműveket. A sínvályúba szoruló kerék súlyos balesetekhez vezethet, ami indokolttá tette a tervek felülvizsgálatát

- írja bejegyzésében.

Az elfogadott

új koncepció értelmében a kerékpárút a járda és a parkolósáv között kap helyet, így a parkoló gépjárművek fizikai védelmet nyújtanak a biciklizőknek.

Ez az elrendezés úgy növeli a közlekedésbiztonságot, hogy a parkolóhelyek száma változatlan marad, csupán az utca elemeinek sorrendje módosul. A tervek emellett zöldítési intézkedéseket is tartalmaznak, amelyek keretében a kerékpárutat és a parkolót elválasztó sávban vízáteresztő burkolatot, a forgalomtól elzárt zónákban pedig beporzóbarát növényzetet telepítenek.

A XII. kerületi önkormányzat itt osztotta meg az eredeti koncepcióervet, jelezve, hogy az még változhat.

Forrás: XII. ker. önkormányzat

Visi posztjában hozzátette, hogy zavartalan forgalom biztosítása érdekében a parkolósávban külön rakodóterületeket is kijelölnek a kommunális járművek, a mentők és az áruszállítók számára, megelőzve ezzel a kerékpárút vagy a villamospálya blokkolását. A képviselő-testület döntése alapján a tervezőnek felül kell vizsgálnia a korábbi elképzeléseket, és a műszakilag kivitelezhető szakaszokon a biztonságosabb modellt kell alkalmaznia. Ahol az átalakítás akadályba ütközik, ott a tervezőnek alapos szakmai indoklást kell adnia.

A projekt végső célja egy olyan modern utca kialakítása, amely a gyalogosok, a kerékpárosok, az autósok és a tömegközlekedést használók számára egyaránt biztonságos alternatívát nyújt.