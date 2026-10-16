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Jelentős átalakítás jön a hegyvidéki kerületben, de megy a vita a kerékpársávon
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Jelentős átalakítás jön a hegyvidéki kerületben, de megy a vita a kerékpársávon

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A Böszörményi út átfogó felújításának tervezése során a korábbi verzió helyett várhatóan az úgynevezett koppenhágai modell alapján alakítaná ki az új kerékpárutat az önkormányzat, miután a helyi képviselő-testület jóváhagyta az erre vonatkozó módosító javaslatot. A döntés célja, hogy a kerékpárosok maximális védelmet kapjanak a gépjárműforgalomtól és a balesetveszélyes villamossínektől, miközben az utca parkolókapacitása sem csökken. A tervet mégis rengeteg kritika övezi, a helyi lakosok siratják a parkolókat és még több zöldet követelnek.
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Az Egészséges Utcák program keretében megújuló Böszörményi úti szakasz eredeti koncepciótervei szerint a kerékpárutat az úttest szélén, a parkoló autók és a villamospálya között jelölték volna ki. Ez a megoldás azonban komoly biztonsági kockázatot jelentett volna - írja Facebook-bejegyzésében Visi Piroska, a XII. kerületi önkormányzat 10. számú választókörzet képviselője.

Egy taxi, áruszállító vagy mentő megállása esetén a kerékpárosok csak a villamossínek felé kitérve tudták volna kikerülni a járműveket. A sínvályúba szoruló kerék súlyos balesetekhez vezethet, ami indokolttá tette a tervek felülvizsgálatát

- írja bejegyzésében.

Az elfogadott

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új koncepció értelmében a kerékpárút a járda és a parkolósáv között kap helyet, így a parkoló gépjárművek fizikai védelmet nyújtanak a biciklizőknek.

Ez az elrendezés úgy növeli a közlekedésbiztonságot, hogy a parkolóhelyek száma változatlan marad, csupán az utca elemeinek sorrendje módosul. A tervek emellett zöldítési intézkedéseket is tartalmaznak, amelyek keretében a kerékpárutat és a parkolót elválasztó sávban vízáteresztő burkolatot, a forgalomtól elzárt zónákban pedig beporzóbarát növényzetet telepítenek.

A XII. kerületi önkormányzat itt osztotta meg az eredeti koncepcióervet, jelezve, hogy az még változhat.

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Forrás: XII. ker. önkormányzat

Visi posztjában hozzátette, hogy zavartalan forgalom biztosítása érdekében a parkolósávban külön rakodóterületeket is kijelölnek a kommunális járművek, a mentők és az áruszállítók számára, megelőzve ezzel a kerékpárút vagy a villamospálya blokkolását. A képviselő-testület döntése alapján a tervezőnek felül kell vizsgálnia a korábbi elképzeléseket, és a műszakilag kivitelezhető szakaszokon a biztonságosabb modellt kell alkalmaznia. Ahol az átalakítás akadályba ütközik, ott a tervezőnek alapos szakmai indoklást kell adnia.

A projekt végső célja egy olyan modern utca kialakítása, amely a gyalogosok, a kerékpárosok, az autósok és a tömegközlekedést használók számára egyaránt biztonságos alternatívát nyújt.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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