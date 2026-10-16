Lecsapott az amerikai hatóság: egymás után buknak le a trükköző szupergazdagok

Zohran Mamdani polgármester a választási ígéretéhez híven
idén bevezette az úgynevezett pied-à-terre adót, amely az 5 millió dollár feletti értékű, nem elsődleges lakóhelyként használt ingatlanokat sújtja.
Az adó behajtása érdekében a város megerősítette az ellenőrzési kapacitásait, és új munkatársakat vett fel annak vizsgálatára, hogy a tulajdonosok valóban New Yorkban élnek-e. Az eddigi átvilágítások során mintegy tízezer ingatlant zártak ki az elsődleges lakóhely után járó kedvezményrendszerből.
A kettős teher lényege, hogy több tehetős ingatlantulajdonos egyszerre veszíti el a New York-i elsődleges lakóhely után járó adókedvezményt, miközben az új különadót is meg kell fizetnie. Witkoff például 2019 óta Miami Beachre jelentette be az állandó lakcímét, mégis évi 24 ezer dolláros kedvezményben részesült manhattani lakása után. A Wall Street Journal megkeresését követően csaknem 78 ezer dollárt fizetett vissza a városnak a jogtalanul igénybe vett kedvezmények miatt. Az új pied-à-terre pótadóval együtt az ingatlana után fizetendő éves adóterhe több mint a duplájára nő, mivel önmagában az új különadó évi 101 ezer dolláros kiadást jelent számára.
Witkoff esete nem egyedi, a lap a nyilvános adatbázisok elemzésével több hasonló ügyet is feltárt.
- Lee Millstein, a Cerberus Capital Management ingatlanpiaci üzletágának vezetője 2020-ban 22 millió dollárért vásárolt villát a floridai Coral Gablesben, ahol 2022 óta veszi igénybe a helyi elsődleges lakóhelyre járó adókedvezményt, miközben manhattani lakása után is megkapta a New York-i kedvezményt.
- Ruben Kliksberg, a Redwood Capital Management hedge fund vezetője 2022-ben költözött Floridába, és szintén párhuzamosan vette igénybe mindkét kedvezményt. Szóvivője állítása szerint adminisztrációs hiba történt, amelyet azóta már korrigáltak.
- Ronald Olin befektető pedig legalább 2018 óta részesült egyszerre floridai és New York-i adókedvezményben, saját elmondása szerint erről nem is volt tudomása.
A rendszer hiányosságait jól jelzi, hogy Kliksberg, Millstein és Olin adószámláit a város eleve más állambeli címekre postázta, ami önmagában is árulkodó jel lehetett volna. A kedvezmény igénylésekor a tulajdonosoknak a társasházi ingatlankezelőn keresztül kell ugyanis igazolniuk, hogy az adott lakás az elsődleges lakóhelyük, a kezelő pedig évente továbbítja ezt a nyilatkozatot a hatóságoknak. Paul Brensilber, a Jordan Cooper ingatlankezelő cég elnöke szerint
a rendszer alapvetően hibás, mivel a kiküldött kérdőívekre sokan egyszerűen nem válaszolnak.
Az új adó bevezetése nem maradt jogi aggályok nélkül: a múlt hónapban egy bíró arra kötelezte a várost, hogy dolgozza át a szabályozás bevezetésének módját, miután az ingatlantulajdonosok egy csoportja pert indított. A város fellebbezett a döntés ellen, ami ideiglenesen felfüggesztette az ítélet végrehajtását.
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