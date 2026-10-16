Tekerésből támogatás: 2,6 millió forint gyűlt össze a gyermekmentőknek

Az ingatlanpiac csúcszereplőit összehozó Portfolio Property X konferencia a hagyományokhoz híven idén újfent nemcsak szakmai találkozópontként, hanem egy fontos társadalmi ügy kapcsán is kulcsszerepet töltött be.

A gyűjtéshez a konferencia felvezető programja, a Portfolio X-Cycling Day adta az apropót, amelynek keretében ezúttal közel százötven fő vállalkozott a Budapest-Balatonfüred közötti útvonal bringával történő teljesítésére.

A kezdeményezés eredményeként 2 600 000 forint gyűlt össze. Az összeget most adták át a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány részére, amelynek tevékenysége sok család számára jelent biztonságot a legnehezebb pillanatokban. A támogatás a regisztrációs díjakból és az esemény kiemelt karitatív- és élménypartnere, a CPI Hungary duplázó hozzájárulásából állt össze, amit a Grinta Bike & Cafe által felajánlott, Valter Attila kézjegyével ellátott mez elárverezéséből befolyt összeg egészített ki.

A hagyomány folytatódik

A jó ügy szolgálata mára egy sor Portfolio esemény szerves részévé vált, hiszen az őszi és tavaszi Network on Wheels tekerésen túl az említett tavalyi Portfolio Property X és az idei Padel X Cup is karitatív célokat szolgált. A 2025-ös X Cycling Day-en például a CPI Hungary kezdeményezésére az Intersport Magyarország és a Portfolio jóvoltából, az Igazgyöngy Alapítvánnyal együttműködve rászoruló gyermekek biciklizése vált biztonságosabbá.

Az eddigi sikeres kezdeményezések is jól mutatják, hogy milyen ereje van a Portfolio szakmai közösségének és hogy az összefogás valódi különbséget jelent a mindennapokban.

Címlapkép forrása: Portfolio