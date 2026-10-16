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Ingatlan

Vezetőváltás az MNB-botrányban érintett GTC-nél: visszatér a korábbi pénzügyi igazgató

Portfolio
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Oded Rahamim, a GTC korábbi pénzügyi igazgatója december 1-től újra ugyanezt a pozíciót fogja betölteni a Magyar Nemzeti Bank alapítványi botrányában érintett cégnél. A szakember ezzel visszatér a közép-kelet-európai ingatlanfejlesztő vállalathoz, amelynek lengyelországi részlegénél korábban már három évig dolgozott - írja közleményében a cég.
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A GTC felügyelőbizottsága Oded Rahamimot

az igazgatóság tagjává és a cégcsoport pénzügyi igazgatójává nevezte ki december 1-től.

Rahamim 2021 és 2024 között GTC lengyelországi operációjának pénzügyi igazgatójaként dolgozott, ahol a finanszírozási és refinanszírozási tranzakciókért, a költségvetés-tervezésért, a cash flow-menedzsmentért, az adóügyekért felelt. Ebben az időszakban átmenetileg a teljes GTC-csoport CFO-feladatait is ellátta.

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Oded Rahamim. Forrás: GTC

A szakember több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik vezető pénzügyi és igazgatósági pozíciókban,

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amelyeket az ingatlan- és szórakoztatóipar tőzsdei, illetve multinacionális vállalatainál szerzett. Pályafutását KPMG Izraelnél kezdte könyvvizsgálóként, majd Cineworld Group PLC-nél töltött be pénzügyi vezetői tisztségeket Szófiában, Londonban és Varsóban. 2025-től a Sivanet lengyel lakóingatlan-fejlesztő vállalat CFO-ja, vezérigazgató-helyettese és igazgatósági tagja volt.

Kinevezésével egyidejűleg a felügyelőbizottság elfogadta Jacek Bagiński lemondását az igazgatósági tagságról és CFO-pozícióról. A testület köszönetét fejezte Bagińskinek a kihívásokkal teli időszakban végzett munkájáért és hozzájárulásáért.

A váltás Ország Mihályt nem érinti, a szakember továbbra is az igazgatóság tagja marad, és változatlan feladatkörrel folytatja különálló szerepét vállalati pénzügyekért felelős vezetőként - írta a cég a Portfolio kérdésére.

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