A bérlakásprogramnál a matek után kezdődik a nehezebb feladat

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A magyar bérlakásvitában sokáig a darabszám volt az első mondat. Tízezer lakás, húszezer lakás, százezer lakás. A szám fontos, mert a kínálat szűkössége valós gond. De önmagában még nem program. Egy friss, a bérlakásépítés pénzügyi logikáját vizsgáló szakmai írás éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy előbb azt kell tisztázni: milyen lakásról van szó, kinek készül, milyen hozamot vár el a tőke, mekkora támogatás kerül bele, és mi történik az így létrejövő vagyonnal később.

Ez nem akadálya a bérlakásprogramnak, hanem az első komoly feltétele. A „bérlakás” szó ugyanis három nagyon különböző valóságot takarhat.

Van a szociális bérlakás, amelynél a lakhatási biztonságot a piac önmagában nem tudja megadni. Van a megfizethető bérlakás, amely a stabil munkával és jövedelemmel rendelkező, de a piaci bérleti díjakat vagy a lakásvásárlást csak aránytalan teherrel vállaló rétegnek szól. És van a piaci bérház, amelynek az intézményi befektetés és a piaci hozam ad értelmet.

A háromra nem lehet ugyanazt a pénzügyi képletet ráhúzni. A szociális lakásnál a támogatás nagyobb része eleve a társadalmi feladat finanszírozása. A megfizethető bérlakásnál a támogatásnak azt kell elérnie, hogy a lakbér tartósan a célcsoport jövedelméhez igazodjon. A piaci bérház pedig akkor teszi a dolgát, ha új, jó minőségű kínálatot hoz létre; ettől még nem kell rá automatikusan megfizethető lakhatási címkét ragasztani.

A vita pénzügyi része ezért üdvös kijózanodás. Kedvezményes, harmincéves finanszírozásra szükség lehet, de ettől még a kamatkülönbözetnek ára van. A mai forintkörnyezetben különösen nem szabad úgy beszélni az olcsó hitelről, mintha az ingyen volna. A piaci és a támogatott kamat közötti különbség ugyanúgy közpénzügyi hozzájárulás, mint egy vissza nem térítendő támogatás. Nem azért kell ezt kimondani, hogy ne legyen kedvezményes hitel, hanem azért, hogy tudjuk, mire költjük, mit kapunk érte, és meddig védjük az eredményét.

Ugyanez igaz a fejlesztői árrésre is.

A nyereség önmagában nem ellenség.

Fejlesztő, kivitelező és befektető nélkül nem lesz elegendő lakás. De ha egy közpénzzel vagy kedvezményes hitellel megfizethetővé tett lakásba már a fejlesztés pillanatában teljes piaci árrés épül be, azt a különbözetet valakinek később is ki kell fizetnie: a bérlőnek a lakbérben, az államnak újabb támogatásban, vagy a jövőbeli tulajdonosnak veszteségként. A megfizethető bérlakásnál tehát nem utólag kell a lakbért korrigálni, hanem már a fejlesztés elején kell eldönteni, milyen értéklánc és milyen tulajdoni szabály tartozik hozzá.

A mérlegnek van egy negyedik oldala: az üzemeltetés

A pénzügyi számítás azonban csak az első kapu. Egy hatvan négyzetméteres lakás költségét, hitelét és cél-lakbérét pontosan fel lehet írni egy táblázatba. A lakóház hosszú távú működését már nehezebb.

Ki kezeli a kintlévőségeket?

Miből cserélik ki a gépészetet?

Ki dönt a tíz vagy húsz év múlva esedékes nagyfelújításról?

Mi történik, ha a közös költség vagy az energiafogyasztás elszáll?

És ki vállalja azt a munkát, amely a bérlőnek nem látványos, de a biztonságos lakhatás feltétele: a szerződéskezelést, a hibajavítást, a közvetítést és a ház napi működtetését?

Itt ér össze a pénzügyi matek az intézményépítéssel. A működési és felújítási tartalék nem lehet egy szám a projekt végén. Előre meg kell nevezni, ki tulajdonolja a házat, ki üzemelteti, milyen teljesítmény mellett gazdálkodik, és milyen szabály szerint fordítja vissza a pénzt a lakásokra. Nem nagy, mindent maga végző állami bérlakáscéget kell feltétlenül építeni. Sokkal inkább egy

közös keretet, amelyben a szociális, a megfizethető és a piaci program külön kasszából működik, de ugyanaz a transzparens adat- és ellenőrzési rend köti őket össze.

A bérlő szempontjából ez a különbség sokkal fontosabb, mint amilyennek elsőre látszik. Nem az érdekli, hány százalék volt a fejlesztői hozam, hanem az, hogy a ház működik-e, a lakbér követhetően változik-e, és a szerződése mögött van-e kiszámítható intézmény. A bérlakásprogram nem akkor lesz hiteles, amikor az első lakó átveszi a kulcsot, hanem amikor az első komoly felújításnál is van pénz, felelős és szabály.

A kauciót ne tegyük építési tőkévé

Ebben a vitában különösen fontos a kaució kérdése. A kaució a bérlő és a bérbeadó közötti biztosíték. Visszajáró, rövid távú kötelezettség, ezért nem lehet stabilan hosszú távú építési vagy felújítási tőkének tekinteni. Egy nagyobb kiköltözési hullám vagy piaci megrázkódtatás azonnal megmutatná az ilyen konstrukció gyengeségét.

Ez nem azt jelenti, hogy a kaució kezelésének ne lenne közpolitikai szerepe. Egy jól szervezett, átlátható garanciarendszer segítheti a bérlő belépését, csökkentheti a tulajdonos kockázatát és fehérítheti a piacot. De más pénznek kell finanszíroznia az építést, másnak a felújítási tartalékot, és másnak a bérlői garanciát. A rövid és a hosszú pénzek összekeverése éppen azt a bizalmat rombolná le, amelyet a bérlakásrendszernek fel kell építenie.

A meglévő házaknál még világosabb a tanulság

A bérlakásprogram pénzügyi modellje nem csak az új építésekre vonatkozik. A meglévő lakásállomány bevonása sok településen gyorsabb és olcsóbb választ adhat, mint a teljesen új fejlesztés. Egy rossz energetikai állapotú ház felújítása azonban nem automatikusan megfizethetővé teszi a lakhatást. Az induló költséget itt is rendezni kell. A különbség az, hogy a korszerűsítés a későbbi működési költségeket is csökkentheti, és így nemcsak új négyzetmétert, hanem tartósabban vállalható lakbért hozhat létre.

Ebbe a gondolatba illeszkednek a 2025. szeptember 1-je óta jogilag is létrehozható társasházi energiaközösségek. Egy társasház vagy lakásszövetkezet a közösen termelt, jellemzően napelemes villamos energiát a közös fogyasztásra és a részt vevő lakásokra is elszámolhatja. Ez nem helyettesíti az induló tőkét, és nem tesz automatikusan gazdagabbá egy házat. Műszaki beruházás, megfelelő mérés, világos megállapodás és működő szabály kell hozzá.

Forrás: Getty Images

Jól szervezve mégis több lehet műszaki kiegészítőnél. Ha az energiamegtakarítás útja előre rögzített – először a lakók rezsijét és a ház közös költségét mérsékli, majd egy része a felújítási tartalékot tölti –, akkor a rendszer az üzemeltetési modell része lesz. Ez a fajta aprólékos szabályozás kevésbé látványos, mint egy új lakópark átadása, de

pontosan ez különbözteti meg a fenntartható lakhatási rendszert az egyszeri beruházástól.

A támogatásnak nemcsak kezdetet, jövőt is kell vennie

A megfizethető lakhatásnál a közpénz nem egyszerűen lakások építését vásárolja meg. Megfizethető lakáséveket vásárol. Ezért a programnak már az induláskor meg kell mondania, mi marad közösségi vagyonban, mi történik a törlesztés után felszabaduló pénzáramlással, és milyen feltételekkel lehet egy lakást vagy egy teljes házat később eladni, privatizálni vagy kivonni a rendszerből.

Ebben az értelemben a megfizethető bérlakás nem piacellenes konstrukció. A piacnak szüksége van világos szabályokra, kiszámítható fejlesztési lehetőségre és működő üzemeltetőkre. Az államnak pedig arra, hogy a támogatásért cserébe megvédje a megfizethetőséget. A kettő nem zárja ki egymást, de nem is olvadhat össze egyetlen, ellenőrizhetetlen „bérlakásprogramba”.

A következő érdemi lépés ezért nem újabb nagy szám bejelentése lenne, hanem

minden programhoz ugyanazt a nyilvános projektlapot elkészíteni.

Ki a célcsoport? Mennyi a még vállalható teljes lakhatási költség? Mennyi a tényleges építési, felújítási és finanszírozási költség? Mekkora a támogatás jelenértéke? Ki a tulajdonos és ki az üzemeltető? Miből lesz felújítási tartalék? Mi történik a vagyonnal, ha a programból kilép? Ha ezekre nincs válasz, akkor valóban nem jön ki a matek.

Ha viszont vannak válaszok,

a pénzügyi szkepszis nem a program ellenfele lesz, hanem a legjobb szövetségese.

Segít elkerülni, hogy a támogatás egy részét telekár, rövid távú hozam vagy rossz üzemeltetés nyelje el. És végre arra kényszerít, hogy ne lakásdarabokat ígérjünk, hanem olyan otthonokat hozzunk létre, amelyek a következő generáció számára is működnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images