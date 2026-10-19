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Drasztikus szigorítás jön az önkormányzati lakásoknál: háromszoros büntetést kaphatnak a szabályszegők
Ingatlan

Drasztikus szigorítás jön az önkormányzati lakásoknál: háromszoros büntetést kaphatnak a szabályszegők

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Új lakásrendelet megalkotásán dolgozik a Józsefvárosi Önkormányzat, amely a szabályszegő vagy az ingatlant üresen hagyó bérlőkkel szemben a korábbinál lényegesen szigorúbb szankciókat vezetne be. A módosításokról lakossági fórumot rendeznek, emellett a kerület lakói november 20-ig egy kérdőív segítségével is megoszthatják a véleményüket – derült ki a Józsefvárosi Önkormányzat Facebook-bejegyzéséből.
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A kerület új szabályozási tervezete kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatára és a lakóközösségi együttélési normák betartatására. A javasolt intézkedések célja a visszaélések visszaszorítása, valamint a kerületi ingatlanvagyon hatékonyabb kezelése.

A házirendet és az együttélési szabályokat durván megsértő lakókra, az illegális albérleteztetőkre, valamint a lakásukat üresen hagyókra akár háromszoros lakbérbüntetést szabnánk ki

– áll a tájékoztatásban.

Az új szabályzat részleteiről

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október 28-án lakossági fórumot tartanak,

amelyen Udvarhelyi Tessza és Sátly Balázs alpolgármesterek, valamint Kerékgyártó Anna, a Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály vezetője válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Az észrevételeket és javaslatokat november 20-ig az online kérdőív kitöltésével is benyújthatják az érintettek. 

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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