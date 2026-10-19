Drasztikus szigorítás jön az önkormányzati lakásoknál: háromszoros büntetést kaphatnak a szabályszegők

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A kerület új szabályozási tervezete kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatára és a lakóközösségi együttélési normák betartatására. A javasolt intézkedések célja a visszaélések visszaszorítása, valamint a kerületi ingatlanvagyon hatékonyabb kezelése.

A házirendet és az együttélési szabályokat durván megsértő lakókra, az illegális albérleteztetőkre, valamint a lakásukat üresen hagyókra akár háromszoros lakbérbüntetést szabnánk ki

– áll a tájékoztatásban.

Az új szabályzat részleteiről

október 28-án lakossági fórumot tartanak,

amelyen Udvarhelyi Tessza és Sátly Balázs alpolgármesterek, valamint Kerékgyártó Anna, a Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási Ügyosztály vezetője válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Az észrevételeket és javaslatokat november 20-ig az online kérdőív kitöltésével is benyújthatják az érintettek.

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