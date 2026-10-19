Egymillió embert érint a súlyos válság: átfogó intézkedéscsomagot fogadott el az EU Tanácsa a lakhatási kirekesztés ellen

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Az ajánlás személyközpontú, lakhatásalapú megközelítést szorgalmaz a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, amelynek részeként

a tagállamoknak meg kell erősíteniük a veszélyeztetett személyek azonosítására és támogatására szolgáló eszközeiket,

a veszélyeztetett személyek azonosítására és támogatására szolgáló eszközeiket, egyszerűsíteniük kell a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést,

kell a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint növelniük kell a megfizethető és szociális lakások kínálatát.

A dokumentum a tavaly decemberben bemutatott európai megfizethető lakhatási cselekvési terv részeként született, a konkrét javaslatot pedig 2026 májusában tették közzé az EU első szegénységellenes stratégiájának keretében.

A Tanács arra kéri a tagállamokat, hogy fogadjanak el – vagy ahol már léteznek, erősítsék meg – a lakhatási kirekesztés és a hajléktalanság felszámolását célzó stratégiai keretrendszereiket. Ezeknek

mérhető, határidőhöz kötött és reális célkitűzéseket kell tartalmazniuk.

A korai felismerés és megelőzés kiemelt szerepet kap, így az ajánlás előirányozza a veszélyeztetett háztartások korai azonosítását korai jelzőrendszerek segítségével. Emellett célzott beavatkozásokat javasol, többek között

adósságkezelési tanácsadást,

a kilakoltatás elleni garanciákat,

sürgősségi lakbértámogatást

és lakhatási közvetítést.

A tagállamok emellett vállalják, hogy egyetlen gyermeket sem hagynak megfelelő lakhatás nélkül, és biztosítják a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lakáshoz jutását és támogatását.

A már hajléktalanságban vagy lakhatási kirekesztésben élők számára az ajánlás egyablakos ügyintézési rendszert javasol.

Ezen keresztül az érintettek

egyszerűsített eljárással férhetnek hozzá a szociális ellátásokhoz,

a társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz,

valamint az egészségügyi és szociális segítségnyújtáshoz.

Az egyéni szükségletfelmérésre épülő, személyre szabott támogatási tervek kidolgozásában többek között egészségügyi szakemberekből és szociális munkásokból álló, közösségi alapú mobil csoportok működnének közre.

A Tanács elismeri, hogy a szociális és megfizethető bérlakások hiánya jelentős mértékben súlyosbítja a lakhatási kirekesztést az EU-ban. Ezért a dokumentum a köz- és magánberuházások ösztönzését irányozza elő új lakások építése és a meglévő ingatlanok felújítása terén, szorgalmazza a meglévő lakásállomány hatékonyabb kihasználását, valamint az alternatív és nonprofit lakhatási modellek támogatását. A tagállamok ötévente tájékoztatják az Európai Bizottságot stratégiáik eredményességéről, a testület pedig az ajánlás elfogadása után öt évvel értékelni fogja a tagállami szintű előrelépést.

A hajléktalanság a szegénység és a társadalmi kirekesztés legsúlyosabb formája, amely

becslések szerint több mint egymillió embert érint az Európai Unióban.

A jelenséget számos egymással összefüggő tényező táplálja, köztük a szegénység, a munkanélküliség, a diszkrimináció, a mentális és fizikai egészségi problémák, a szenvedélybetegségek és a családon belüli erőszak. A helyzetet tovább nehezíti, hogy 2013 és 2024 között a lakásárak nominálisan több mint 60 százalékkal emelkedtek az EU-ban – ami messze meghaladta a háztartások jövedelemnövekedését –, egyes tagállamokban pedig az átlagos drágulás a 220 százalékot is meghaladta.

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