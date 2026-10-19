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Egymillió embert érint a súlyos válság: átfogó intézkedéscsomagot fogadott el az EU Tanácsa a lakhatási kirekesztés ellen
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Egymillió embert érint a súlyos válság: átfogó intézkedéscsomagot fogadott el az EU Tanácsa a lakhatási kirekesztés ellen

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Az Európai Unió Tanácsa átfogó ajánlást fogadott el a lakhatási kirekesztés és a hajléktalanság megelőzéséről, valamint kezeléséről. A dokumentum egy olyan intézkedéscsomagot tartalmaz, amely a krízisellátást hosszú távú megoldásokkal ötvözi.
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Az ajánlás személyközpontú, lakhatásalapú megközelítést szorgalmaz a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, amelynek részeként

  • a tagállamoknak meg kell erősíteniük a veszélyeztetett személyek azonosítására és támogatására szolgáló eszközeiket,
  • egyszerűsíteniük kell a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést,
  • valamint növelniük kell a megfizethető és szociális lakások kínálatát.

A dokumentum a tavaly decemberben bemutatott európai megfizethető lakhatási cselekvési terv részeként született, a konkrét javaslatot pedig 2026 májusában tették közzé az EU első szegénységellenes stratégiájának keretében.

A Tanács arra kéri a tagállamokat, hogy fogadjanak el – vagy ahol már léteznek, erősítsék meg – a lakhatási kirekesztés és a hajléktalanság felszámolását célzó stratégiai keretrendszereiket. Ezeknek

mérhető, határidőhöz kötött és reális célkitűzéseket kell tartalmazniuk.

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A korai felismerés és megelőzés kiemelt szerepet kap, így az ajánlás előirányozza a veszélyeztetett háztartások korai azonosítását korai jelzőrendszerek segítségével. Emellett célzott beavatkozásokat javasol, többek között

  • adósságkezelési tanácsadást,
  • a kilakoltatás elleni garanciákat,
  • sürgősségi lakbértámogatást
  • és lakhatási közvetítést.

A tagállamok emellett vállalják, hogy egyetlen gyermeket sem hagynak megfelelő lakhatás nélkül, és biztosítják a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lakáshoz jutását és támogatását.

A már hajléktalanságban vagy lakhatási kirekesztésben élők számára az ajánlás egyablakos ügyintézési rendszert javasol.

Ezen keresztül az érintettek

  • egyszerűsített eljárással férhetnek hozzá a szociális ellátásokhoz,
  • a társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz,
  • valamint az egészségügyi és szociális segítségnyújtáshoz.

Az egyéni szükségletfelmérésre épülő, személyre szabott támogatási tervek kidolgozásában többek között egészségügyi szakemberekből és szociális munkásokból álló, közösségi alapú mobil csoportok működnének közre.

A Tanács elismeri, hogy a szociális és megfizethető bérlakások hiánya jelentős mértékben súlyosbítja a lakhatási kirekesztést az EU-ban. Ezért a dokumentum a köz- és magánberuházások ösztönzését irányozza elő új lakások építése és a meglévő ingatlanok felújítása terén, szorgalmazza a meglévő lakásállomány hatékonyabb kihasználását, valamint az alternatív és nonprofit lakhatási modellek támogatását. A tagállamok ötévente tájékoztatják az Európai Bizottságot stratégiáik eredményességéről, a testület pedig az ajánlás elfogadása után öt évvel értékelni fogja a tagállami szintű előrelépést.

A hajléktalanság a szegénység és a társadalmi kirekesztés legsúlyosabb formája, amely

becslések szerint több mint egymillió embert érint az Európai Unióban.

A jelenséget számos egymással összefüggő tényező táplálja, köztük a szegénység, a munkanélküliség, a diszkrimináció, a mentális és fizikai egészségi problémák, a szenvedélybetegségek és a családon belüli erőszak. A helyzetet tovább nehezíti, hogy 2013 és 2024 között a lakásárak nominálisan több mint 60 százalékkal emelkedtek az EU-ban – ami messze meghaladta a háztartások jövedelemnövekedését –, egyes tagállamokban pedig az átlagos drágulás a 220 százalékot is meghaladta.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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