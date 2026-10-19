Éjszakai hídkarbantartás az M0-s autóúton

2026. október 19-én, hétfőn 21 órától éjfélig hídkarbantartási munkát végzünk az M0-s autóút Soroksári Duna-hídján, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A munkavégzés idején váltakozó sávzárásokra kell számítani, a forgalom a fennmaradó sávokon haladhat - írja közleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

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A háromórás karbantartás a Deák Ferenc Duna-hídon jelenleg zajló szavatossági javítástól elkülönülő beavatkozás, amely a Soroksári Duna-hidat érinti.

A munkát

a Deák Ferenc Duna-hídon zajló javításhoz kapcsolódó terelés átrendezéséhez, éjszakára időzítették.

Az összehangolt ütemezéssel az átállás időszakát és a kisebb éjszakai forgalmat használják ki a karbantartás elvégzésére, mérsékelve a közlekedőknek okozott fennakadást.

A karbantartás során az aktuális munkaterülethez igazodva, felváltva zárják le az érintett sávokat és kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, a kihelyezett jelzések és az ideiglenes forgalmi rend betartásával haladjanak el a munkaterület mellett.

Címlapkép forrása: Jászai Csaba via MTI