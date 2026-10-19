Erre zakatolnak majd az állami építőipari fejlesztések − Részletek a kormányzati tervekről első kézből az iparág csúcstalálkozóján!

Az építőipar szabályozási környezetének átalakulása, a fenntarthatósági elvárások szigorodása, az ellátási láncok átrendeződése, valamint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése alapjaiban formálják át a tervezés, a gyártás és a kivitelezés folyamatait.

A tapasztalatok egybehangzóan mutatják, hogy azok a vállalatok lesznek sikeresek, amelyek képesek gyorsan alkalmazkodni, integrálni az új technológiákat és üzleti előnnyé alakítani az innovációt.

Rendezvényünkkel abban nyújtunk iránymutatást és gyakorlati tudást, hogy bemutatjuk a szektor legfontosabb technológiai trendjeit, innovációit és jó gyakorlatait. Egyben

egyedülálló platformot biztosítunk vezető kormányzati és piaci szereplőknek legújabb elképzeléseik prezentálására, valamint az iparágat érintő kérdések alapos megvitatására.

Rangos szakértői gárda a kormányzati tervekről

Ennek keretében Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium minisztere felvázolja az új állami beruházáspolitika apropóján a jogszabályi és beruházási keretek alakulását, Szemerey Samu, a minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakásépítési fordulat feltételrendszerét taglalja, míg Ambrus György, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az általa képviselt szervezet előtt álló feladatokról nyújt áttekintést.

A program több izgalmas kerekasztal-beszélgetést kínál, így többek között az építőipar rövid távú kilátásait középpontba állító panel

Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója,

Koji László, az ÉVOSZ elnöke,

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezető igazgatója és

Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítójának részvételével zajlik majd.

De külön beszélgetést szentelünk a megfizethető, illetve a fenntartható lakások témájának is, ahol mások mellett Szemerey Samu államtitkárt is a résztvevők között köszönthetjük.

További fókuszaink:

Gyakorlati példák és konkrét megoldások

Infrastruktúra és közlekedés

A zöld megfelelés szükséges eszközei

Előregyártás, automatizálás, AI

BIM és adatelemzés

Kiemelt célunk, hogy platformot teremtsünk a piac meghatározó szereplői, döntéshozói, tervezői, kivitelezői, gyártói és technológiai szolgáltatói számára a kapcsolatépítésre és a szakmai együttműködésre.

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