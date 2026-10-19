Kettészakadt az amerikai lakáspiac: miközben a luxus kilőtt, az olcsóbb ingatlanok értéke zuhan

Az Egyesült Államok ötven legnagyobb nagyvárosi térségéből harmincháromban a luxusingatlanok árai gyorsabban emelkednek – vagy lassabban csökkennek –, mint az olcsóbb kategóriájú lakásoké. A First American Data and Analytics adatai szerint a kettősség rendkívül élesen rajzolódik ki, hiszen a San Francisco-i agglomerációban a luxusárak 4,6 százalékkal nőttek éves összevetésben, miközben a belépő szintű lakások 1,7, a közepes árkategória pedig 0,6 százalékot veszített az értékéből. Tampa térségében a legolcsóbb harmad – vagyis a 305 ezer dollár alatti ingatlanok – ára 4,1 százalékkal esett augusztusban, miközben a felső kategória 0,4 százalékos növekedést mutatott.
A luxuspiac motorja nagyrészt a készpénzes vásárlás. A prémiumkategóriás lakásépítő Toll Brothers harmadik negyedéves jelentése szerint a vevők negyede készpénzzel fizet, az átlagos eladási ár pedig 996 ezer dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 974 ezerről. Ezzel szemben a belépő szintű szegmensre fókuszáló Lennarnál az átlagos eladási ár 383 ezerről 372 ezer dollárra csökkent, és a cég az eladatlan készleteket jelentős kedvezményekkel – például kamattámogatással – próbálja pörgetni.
A trend az amerikai társadalom növekvő vagyoni egyenlőtlenségét tükrözi. Akik stabil, jól fizető állással, vállalkozással vagy részvénybefektetésekkel rendelkeznek, azok vagyona az elmúlt években megugrott – különösen a technológiai szektorban, a mesterséges intelligencia nyomán kibontakozó boomnak köszönhetően.
A közép- és munkásosztály tagjai ugyanakkor egyre nehezebben tudják tartani a lépést az emelkedő megélhetési költségekkel, és a jelenlegi kamatkörnyezetben teljesen kiszorulnak az ingatlanpiacról.
A lakásépítők is alkalmazkodnak a helyzethez, ezért egyre inkább a jóval magasabb marzsot biztosító luxusingatlanok felé fordulnak. A belépőszintű lakásoknál felhalmozódott készletek leépítéséhez ugyanis egyre komolyabb ösztönzőket kell kínálniuk.
Nem minden városban tapasztalható azonban ugyanez a mintázat. A megfizethetőbb településeken, ahol az első lakásukat kereső vevők kereslete pörgeti a piacot, az olcsóbb ingatlanok ára emelkedik jobban.
- Clevelandben a belépőszintű árak 5,5 százalékkal nőttek augusztusban, megelőzve a luxuskategória 4,3 százalékos drágulását,
- Pittsburghben pedig 5 százalékos emelkedés állt szemben a felső szegmens 2,6 százalékával.
- Ezzel szemben a pandémia utáni vásárlási láz egykori fellegváraiban – például Austinban és Dallasban – a belépőszintű lakásárak legalább 5 százalékot zuhantak éves szinten.
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