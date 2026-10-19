Lassul a drágulás a fővárosi lakáspiacon, de van olyan kerület, ahol hatalmasat ugrottak az árak

Nem kapott új erőre a budapesti új építésű lakáspiac októberben az Ingatlantájoló-Otthontérkép saját adatai szerint, az átlagos hirdetési négyzetméterár 1,92 millió forint volt, gyakorlatilag ugyanannyi, mint szeptemberben, és mindössze 1,1 százalékkal magasabb a tavaly októberinél. Egy évvel ezelőtt még 19 százalékot meghaladó éves áremelkedést mértünk; azóta látványosan lelassult a piac.

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Az árak megtorpanása mellett a kínálat is változott. Az Ingatlantájoló adatbázisában szereplő budapesti új építésű lakások kínálata kicsit szűkült szeptemberhez képest, míg az egy évvel ezelőttihez képest látványos a csökkenés. Ezzel párhuzamosan változott a kínált átlaglakás is. Idén októberben kicsit több pénzért kicsit kisebb új építésű lakást vehetünk, mint egy évvel ezelőtt.

Ahogy mindig, a fővárosi átlag jelentős kerületi különbségeket takar: Újbudán látványosan a tavalyinál alacsonyabb az átlagos négyzetméterár, Angyalföld stagnál, miközben Óbuda és főleg Ferencváros szárnyal.

A kígyó megette az elefántot

Az éves áremelkedést az éves inflációval összevető grafikonunk láttán a Kis herceg is elismerően csettintene - ha éppen nem lenne üzletileg érdekelt az ingatlanpiacon. A jelenlegi helyzet már közelít a 2024 első felében látotthoz. Az biztos, hogy aki tavaly ősszel kivárt a lakásvásárlással, annak nem kellett újabb húszszázalékos drágulással versenyt futnia. A budapesti új lakások átlagos négyzetméterára most lényegében ugyanott tart, mint januárban.

Forrás: Ingatlantájoló

A kínált átlagos lakás egy év alatt nagyjából három négyzetméterrel lett kisebb. Így, bár azt látjuk, hogy az átlagos új építésű lakás Budapesten még egy kicsit olcsóbb is lett, de ez becsapós, mert a tavalyi 71,5 négyzetméteres, átlagosan 2,8 szobás “átlaglakás” helyett ma 68,6 négyzetmétert és 2,6 szobát kapunk. Ferencváros látványosan elszakadt a budapesti átlagtól: egy év alatt harminc százalékkal nőtt a hirdetett új lakások átlagos négyzetméterára. A IX. kerület az utóbbi években stabilan elég jól teljesít, és lassan utoléri a “második vonal” korábban kedvelt területeit. Tavaly még Újbudán és Angyalföldön is magasabb volt a fajlagos ár, mint a IX. kerületben, most mindkettőt jócskán megelőzi.

Valami történt Újbudán

Ráadásul a két szokásosan nagy “újlakáspiaci központban” elfogyott a lendület. Angyalföldön lényegében a tavalyi áron kínálják az új lakások négyzetméterét, Újbudán pedig hét százalékkal alacsonyabb az átlag. Egy azonos méretű, hatvan négyzetméteres lakásra vetítve a kerületi átlagárak különbségét, Ferencváros ma mintegy 27 millió forinttal drágább Újbudánál. Tavaly még fordított volt a helyzet.

Forrás: Ingatlantájoló

A drágasági rangsor tetején nincs fordulat. A XII. kerület hárommillió forint feletti négyzetméterárát a második kerület követi az ezüstérmes helyen. Érdekes látni, milyen stabilan magasak az árak a VI. kerületben is. Ugyanakkor mindhárom környékre igaz, hogy az árak már tavaly is ugyanitt jártak, egy év alatt nem a legdrágább környékek drágultak tovább.

Hasítanak a garzonok

A kínálat összetétele szép csendben alkalmazkodik. Míg pár hónapja kilenc százalékra csökkent a garzonok aránya, mostanra ismét elérte a tizenhárom százalékot. A kínálat zömét adó egy- és két hálószobás lakások aránya nagyjából változatlan, ezek ugyanúgy az összes hirdetett új építésű lakás kétharmadát teszik ki. Ennél több szobát viszont már csak nagyjából minden ötödik hirdetés kínál, a nagycsaládos méretű, esetleg a hálószobák mellé még dolgozószobát, gardróbokat kínáló lakások egyértelműen az igazi luxuskategóriába tartoznak.

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