15°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Lassul a drágulás a fővárosi lakáspiacon, de van olyan kerület, ahol hatalmasat ugrottak az árak
Ingatlan

Lassul a drágulás a fővárosi lakáspiacon, de van olyan kerület, ahol hatalmasat ugrottak az árak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nem kapott új erőre a budapesti új építésű lakáspiac októberben az Ingatlantájoló-Otthontérkép saját adatai szerint, az átlagos hirdetési négyzetméterár 1,92 millió forint volt, gyakorlatilag ugyanannyi, mint szeptemberben, és mindössze 1,1 százalékkal magasabb a tavaly októberinél. Egy évvel ezelőtt még 19 százalékot meghaladó éves áremelkedést mértünk; azóta látványosan lelassult a piac.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Az árak megtorpanása mellett a kínálat is változott. Az Ingatlantájoló adatbázisában szereplő budapesti új építésű lakások kínálata kicsit szűkült szeptemberhez képest, míg az egy évvel ezelőttihez képest látványos a csökkenés. Ezzel párhuzamosan változott a kínált átlaglakás is. Idén októberben kicsit több pénzért kicsit kisebb új építésű lakást vehetünk, mint egy évvel ezelőtt.

Ahogy mindig, a fővárosi átlag jelentős kerületi különbségeket takar: Újbudán látványosan a tavalyinál alacsonyabb az átlagos négyzetméterár, Angyalföld stagnál, miközben Óbuda és főleg Ferencváros szárnyal.

A kígyó megette az elefántot

Az éves áremelkedést az éves inflációval összevető grafikonunk láttán a Kis herceg is elismerően csettintene - ha éppen nem lenne üzletileg érdekelt az ingatlanpiacon. A jelenlegi helyzet már közelít a 2024 első felében látotthoz. Az biztos, hogy aki tavaly ősszel kivárt a lakásvásárlással, annak nem kellett újabb húszszázalékos drágulással versenyt futnia. A budapesti új lakások átlagos négyzetméterára most lényegében ugyanott tart, mint januárban. 

Forrás: Ingatlantájoló

A kínált átlagos lakás egy év alatt nagyjából három négyzetméterrel lett kisebb. Így, bár azt látjuk, hogy az átlagos új építésű lakás Budapesten még egy kicsit olcsóbb is lett, de ez becsapós, mert a tavalyi 71,5 négyzetméteres, átlagosan 2,8 szobás “átlaglakás” helyett ma 68,6 négyzetmétert és 2,6 szobát kapunk. Ferencváros látványosan elszakadt a budapesti átlagtól: egy év alatt harminc százalékkal nőtt a hirdetett új lakások átlagos négyzetméterára. A IX. kerület az utóbbi években stabilan elég jól teljesít, és lassan utoléri a “második vonal” korábban kedvelt területeit. Tavaly még Újbudán és Angyalföldön is magasabb volt a fajlagos ár, mint a IX. kerületben, most mindkettőt jócskán megelőzi.

Még több Ingatlan

Kettészakadt az amerikai lakáspiac: miközben a luxus kilőtt, az olcsóbb ingatlanok értéke zuhan

Drasztikus szigorítás jön az önkormányzati lakásoknál: háromszoros büntetést kaphatnak a szabályszegők

Éjszakai hídkarbantartás az M0-s autóúton

Valami történt Újbudán

Ráadásul a két szokásosan nagy “újlakáspiaci központban” elfogyott a lendület. Angyalföldön lényegében a tavalyi áron kínálják az új lakások négyzetméterét, Újbudán pedig hét százalékkal alacsonyabb az átlag. Egy azonos méretű, hatvan négyzetméteres lakásra vetítve a kerületi átlagárak különbségét, Ferencváros ma mintegy 27 millió forinttal drágább Újbudánál. Tavaly még fordított volt a helyzet.

Forrás: Ingatlantájoló

A drágasági rangsor tetején nincs fordulat. A XII. kerület hárommillió forint feletti négyzetméterárát a második kerület követi az ezüstérmes helyen. Érdekes látni, milyen stabilan magasak az árak a VI. kerületben is. Ugyanakkor mindhárom környékre igaz, hogy az árak már tavaly is ugyanitt jártak, egy év alatt nem a legdrágább környékek drágultak tovább.

Hasítanak a garzonok

A kínálat összetétele szép csendben alkalmazkodik. Míg pár hónapja kilenc százalékra csökkent a garzonok aránya, mostanra ismét elérte a tizenhárom százalékot. A kínálat zömét adó egy- és két hálószobás lakások aránya nagyjából változatlan, ezek ugyanúgy az összes hirdetett új építésű lakás kétharmadát teszik ki. Ennél több szobát viszont már csak nagyjából minden ötödik hirdetés kínál, a nagycsaládos méretű, esetleg a hálószobák mellé még dolgozószobát, gardróbokat kínáló lakások egyértelműen az igazi luxuskategóriába tartoznak.

Kapcsolódó cikkünk

Egymillió embert érint a súlyos válság: átfogó intézkedéscsomagot fogadott el az EU Tanácsa a lakhatási kirekesztés ellen

Erre zakatolnak majd az állami építőipari fejlesztések − Részletek a kormányzati tervekről első kézből az iparág csúcstalálkozóján!

Megjött a jelzés a jegybanktól: magas az üresedés, de felpörögtek a befektetések a fővárosi kereskedelmi ingatlanoknál

Magyar Péter bejelentette: ágazati béremelések garmadája, drasztikus adóváltozások és vállalkozási támogatások érkeznek, eltűnik az árrésstop

Bejelentette Magyar Péter: az Otthon Start helyett jön a Wekerle Plusz, visszatér a lakástakarék-támogatás és a felújítási program is

Kiderült az igazság a magyarok félelmeiről: egy nagy esemény kell ahhoz, hogy végre lépjünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Magyar Péter bejelentette: ágazati béremelések garmadája, drasztikus adóváltozások és vállalkozási támogatások érkeznek, eltűnik az árrésstop
Drasztikus szigorítás jön az önkormányzati lakásoknál: háromszoros büntetést kaphatnak a szabályszegők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility