Lassul a drágulás a fővárosi lakáspiacon, de van olyan kerület, ahol hatalmasat ugrottak az árak

Az árak megtorpanása mellett a kínálat is változott. Az Ingatlantájoló adatbázisában szereplő budapesti új építésű lakások kínálata kicsit szűkült szeptemberhez képest, míg az egy évvel ezelőttihez képest látványos a csökkenés. Ezzel párhuzamosan változott a kínált átlaglakás is. Idén októberben kicsit több pénzért kicsit kisebb új építésű lakást vehetünk, mint egy évvel ezelőtt.
Ahogy mindig, a fővárosi átlag jelentős kerületi különbségeket takar: Újbudán látványosan a tavalyinál alacsonyabb az átlagos négyzetméterár, Angyalföld stagnál, miközben Óbuda és főleg Ferencváros szárnyal.
A kígyó megette az elefántot
Az éves áremelkedést az éves inflációval összevető grafikonunk láttán a Kis herceg is elismerően csettintene - ha éppen nem lenne üzletileg érdekelt az ingatlanpiacon. A jelenlegi helyzet már közelít a 2024 első felében látotthoz. Az biztos, hogy aki tavaly ősszel kivárt a lakásvásárlással, annak nem kellett újabb húszszázalékos drágulással versenyt futnia. A budapesti új lakások átlagos négyzetméterára most lényegében ugyanott tart, mint januárban.
A kínált átlagos lakás egy év alatt nagyjából három négyzetméterrel lett kisebb. Így, bár azt látjuk, hogy az átlagos új építésű lakás Budapesten még egy kicsit olcsóbb is lett, de ez becsapós, mert a tavalyi 71,5 négyzetméteres, átlagosan 2,8 szobás “átlaglakás” helyett ma 68,6 négyzetmétert és 2,6 szobát kapunk. Ferencváros látványosan elszakadt a budapesti átlagtól: egy év alatt harminc százalékkal nőtt a hirdetett új lakások átlagos négyzetméterára. A IX. kerület az utóbbi években stabilan elég jól teljesít, és lassan utoléri a “második vonal” korábban kedvelt területeit. Tavaly még Újbudán és Angyalföldön is magasabb volt a fajlagos ár, mint a IX. kerületben, most mindkettőt jócskán megelőzi.
Valami történt Újbudán
Ráadásul a két szokásosan nagy “újlakáspiaci központban” elfogyott a lendület. Angyalföldön lényegében a tavalyi áron kínálják az új lakások négyzetméterét, Újbudán pedig hét százalékkal alacsonyabb az átlag. Egy azonos méretű, hatvan négyzetméteres lakásra vetítve a kerületi átlagárak különbségét, Ferencváros ma mintegy 27 millió forinttal drágább Újbudánál. Tavaly még fordított volt a helyzet.
A drágasági rangsor tetején nincs fordulat. A XII. kerület hárommillió forint feletti négyzetméterárát a második kerület követi az ezüstérmes helyen. Érdekes látni, milyen stabilan magasak az árak a VI. kerületben is. Ugyanakkor mindhárom környékre igaz, hogy az árak már tavaly is ugyanitt jártak, egy év alatt nem a legdrágább környékek drágultak tovább.
Hasítanak a garzonok
A kínálat összetétele szép csendben alkalmazkodik. Míg pár hónapja kilenc százalékra csökkent a garzonok aránya, mostanra ismét elérte a tizenhárom százalékot. A kínálat zömét adó egy- és két hálószobás lakások aránya nagyjából változatlan, ezek ugyanúgy az összes hirdetett új építésű lakás kétharmadát teszik ki. Ennél több szobát viszont már csak nagyjából minden ötödik hirdetés kínál, a nagycsaládos méretű, esetleg a hálószobák mellé még dolgozószobát, gardróbokat kínáló lakások egyértelműen az igazi luxuskategóriába tartoznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Durvul a helyzet Franciaországban: jönnek a kijárási tilalmak
Lecornu szerint nem kizárt, hogy rendkívüli állapotot fognak hirdetni.
Éjszakai hídkarbantartás az M0-s autóúton
A munkavégzés idején váltakozó sávzárásokra kell számítani.
Történelmi lehetőség a tőzsdén: hatalmasat kaszálhat, aki időben lép!
160 százalékkal többet érhet a következő évek egyik legígéretesebb részvénye.
Így néz ki a Tisza-kormány költségvetési csomagja - Sok még a kérdőjel
Gyorsértékelés a 2027-es költségvetésről, a legfontosabb táblázatok egy helyen. Mi az, amit tudunk és mi az, amit még nem.
Nagyon távol állnak egymástól a jövő évi béremelési elképzelések – A kormány döntése máris csavart egyet a történeten
Mekkora béremelkedés fér bele az adócsökkentés után?
Lassul a drágulás a fővárosi lakáspiacon, de van olyan kerület, ahol hatalmasat ugrottak az árak
Megjelent az Otthontérkép októberi elemzése.
Nagyot esett a Mol és az OTP
Egy százalék feletti mínuszban zárt a BUX.
Egymillió embert érint a súlyos válság: átfogó intézkedéscsomagot fogadott el az EU Tanácsa a lakhatási kirekesztés ellen
Egyetlen gyermeket sem hagyhatnak megfelelő lakhatás nélkül.
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mekkora fizetés kell egy 100 milliós ingatlanhoz?
100 millió forint ma egy kertes házért már egyáltalán nem kiugró összeg. A nagyobb városokban és a Budapesti agglomerációban egy jó helyen fekvő, 100 négyzetméter körüli családi ház kö
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.
Körforgásos gazdaság: miből lehet a következő nagy üzlet?
Az ALTEO két vezetőjével beszélgettünk.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.