Megjött a jelzés a jegybanktól: magas az üresedés, de felpörögtek a befektetések a fővárosi kereskedelmi ingatlanoknál

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A lassan élénkülő gazdasági környezet 2026 első felében sem adott érdemi lendületet a magyar kereskedelmiingatlan-piacnak – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss, októberi Kereskedelmiingatlan-piaci jelentéséből. Bár több részpiacon már látszanak kedvezőbb jelek, a kockázatok továbbra is jelentősek:

az ipari-logisztikai piacon gyorsan emelkedik az üresedés,

az irodapiacon az állami megrendelésű fejlesztések okozhatnak újabb túlkínálati nyomást,

a finanszírozási oldalon pedig a bankok egyre érzékenyebben figyelik az irodaszegmens kockázatait.

A jegybank szerint a kereskedelmiingatlan-piac megítélése 2026 első félévében összességében javult, de a piaci szakemberek helyzetértékelése továbbra is bizonytalan. A befektetési forgalom ugyan jelentősen nőtt, a hosszabb távú összevetésben továbbra is visszafogott aktivitás látható. A banki finanszírozás volumene bővült, de a nemteljesítő projekthitelek aránya emelkedett, és az MNB változatlanul indokoltnak tartja a kereskedelmiingatlan-kitettségekkel szembeni óvatosságot.

Iroda és ipar-logisztika bérleti és fejlesztési piacok

A budapesti irodapiacon 2026 első félévében enyhe javulás látszott: a modern irodák kihasználatlansági rátája 0,3 százalékponttal 12,2 százalékra csökkent június végére. Ez a szint már a 13,2 százalékos hosszú távú átlag alatt van, vagyis első ránézésre stabilizálódásról beszélhetnénk. Az MNB értékelése szerint azonban a látszólag kedvező adat mögött továbbra is komoly kockázatok húzódnak meg.

Bérleti és fejlesztési aktivitás a budapesti irodapiacon

Forrás: MNB/Budapest Research Forum, Cushman & Wakefield.

A féléves javulást részben az magyarázza, hogy a nettó piaci felszívás és az új átadások nagysága lényegében kiegyenlítette egymást. A bérleti kereslet szerkezete ugyanakkor nem mutat erős expanziót: az első félévben a szerződéshosszabbítások domináltak, az ezek nélkül számított nettó kereslet 19 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától.

A piac számára az egyik legnagyobb kérdést az állami megrendelésű irodaház-fejlesztések jelentik. A jelentés szerint Budapesten 2026 második negyedévének végén összesen 414 ezer négyzetméter irodaterület állt építés alatt vagy átadás előtt, ami a meglévő modern irodaállomány 9,3 százalékának felel meg. Az állami projektek nélkül is 176 ezer négyzetméternyi fejlesztés volt folyamatban, ezek előbérleti aránya mindössze 25 százalékot tett ki.

Az MNB külön is foglalkozik az állami irodaházak hatásával. A 2023-ban kötött szerződések alapján az állam mintegy 331 ezer négyzetméter irodaterület felépítésére és megvásárlására szerződött. Ebből 93 ezer négyzetmétert már átadtak, további 238 ezer négyzetméter azonban 2026 második negyedévének végén még átadásra várt. A Zugló Városközpont irodaprojekt esetében ráadásul jogi és elszámolási vita alakult ki, miután a kormány 2026 augusztusában bejelentette, hogy eláll a projekt megvásárlásától.

Fejlesztési aktivitás és kihasználatlansági ráta a régiós fővárosok irodapiacain

Forrás: MNB gyűjtés a CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield és JLL adatai alapján.

A jegybank szerint az állami irodafejlesztések két csatornán keresztül növelhetik a piaci üresedést. Egyrészt a beköltöző állami szervezetek egy része meglévő, piaci irodaházakból költözhet ki, így a hátrahagyott területek megjelenhetnek az üres állományban. Másrészt, ha a Zugló Városközpont projekt végül nem állami, hanem piaci kínálatként jelenne meg, az önmagában is jelentősen növelné a bérbe adható területeket. A jegybank becslése szerint

a legenyhébb forgatókönyvben az állami irodák hatása 1,2-1,9 százalékponttal, pesszimistább esetben 3,2-3,6 százalékponttal emelheti a kihasználatlansági rátát.

Az ipari-logisztikai piacon ennél is látványosabb romlás történt. Budapest és környékén a kihasználatlansági ráta 2026 első félévében 2 százalékponttal, 14,8 százalékra emelkedett. Ez már jóval meghaladja a 10,5 százalékos hosszú távú átlagot, és régiós összevetésben is magasnak számít. A mutató romlását az okozta, hogy az első félévben a nettó piaci felszívás negatív volt, vagyis a bérbe adott állomány csökkent, miközben új területek kerültek piacra.

Új átadások, nettó felszívás és kihasználatlansági ráta Budapest és agglomerációja ipari-logisztikai piacán

Forrás: MNB/Budapest Research Forum, Cushman & Wakefield.

Az első félévben átadott 71 ezer négyzetméternyi új ipari-logisztikai terület mindössze 27 százalékának volt bérlője az átadáskor. A második félévre további 261 ezer négyzetméter átadását tervezték, ezek előbérleti aránya ugyan már magasabb, 72 százalék volt, de a teljes kínálati nyomás így is jelentős.

Június végén Budapest és környékén összesen 326 ezer négyzetméternyi ipari-logisztikai terület épült, ami a meglévő állomány 7,8 százalékának felelt meg.

és környékén összesen 326 ezer négyzetméternyi ipari-logisztikai terület épült, ami a meglévő állomány 7,8 százalékának felelt meg. Országos szinten a modern ipari-logisztikai ingatlanállomány 2026 júniusának végén 18,8 millió négyzetméter volt, amelybe a bérbeadási célú és a saját használatú ingatlanok is beletartoznak. Az első félévben 547 ezer négyzetméternyi új területet adtak át, ami a 2025 végi állomány 3 százaléka. A bérbeadási célú modern állomány országosan 6,5 millió négyzetmétert tett ki, ennek kihasználatlansági rátája 13,2 százalék volt.

A megvalósult és tervezett ipari-logisztikai átadások Magyarországon

Forrás: MNB, CBRE

A következő másfél évben további 1,6 millió négyzetméter ipari-logisztikai ingatlan átadása várható Magyarországon, ami a 2026 június végi állományhoz képest 9,5 százalékos bővülést jelent.

A tervezett átadások 57 százaléka Kelet-Magyarországon,

27 százaléka Közép-Magyarországon,

16 százaléka pedig Nyugat-Magyarországon várható.

A keleti országrész magas részesedését

az ott zajló nagy ipari beruházások és az ezek által generált területigények magyarázzák.

Kereskedelmiingatlan-befektetések

A befektetési piacon 2026 első félévében látványos növekedést mért az MNB, de a jegybank szerint a forgalom hosszabb távú összevetésben továbbra is visszafogott. A hazai kereskedelmiingatlan-piac befektetési volumene az első hat hónapban mintegy 560 millió eurót ért el, ami 50 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát.

A magyar kereskedelmiingatlan-piac befektetési volumene

Forrás: MNB, CBRE, Cushman & Wakefield

A forgalom közel 80 százaléka jövedelemtermelő ingatlanokra vonatkozott, míg a fennmaradó rész felújítást vagy funkcióváltást igénylő projektingatlanokhoz, illetve saját használatra megvásárolt ingatlanokhoz kapcsolódott. Az MNB kiemeli, hogy a féléves volumen alakulásában jelentős szerepük volt a nagy értékű ügyleteknek:

három, egyenként 50 millió eurót meghaladó tranzakció adta a teljes forgalom 42 százalékát.

A hazai befektetők szerepe tovább erősödött. Míg 2025 egészében a tranzakciós volumen 61 százaléka kötődött magyar befektetőkhöz, 2026 első félévében ez az arány már 80 százalékra nőtt. Ez érdemben meghaladja a kelet-közép-európai régió átlagát, ahol a hazai befektetők aránya 35 százalék körül alakult.

A hozamkörnyezetben ugyanakkor nem történt érdemi elmozdulás. Az elsődleges irodahozam és az ipari-logisztikai hozam 7 százalékon, a bevásárlóközpontok hozama pedig 6,75 százalékon stagnált. Ezek a szintek nagyjából két éve változatlanok. A 10 éves eurókötvény-hozam emelkedése miatt azonban

a magyar ingatlanbefektetések hozamfelára tovább csökkent: a 2025-ös 45 bázispontos mérséklődés után 2026 első felében újabb 26 bázisponttal szűkült.

Elsődleges hozamok és irodapiaci hozamfelár a magyar kereskedelmiingatlan-piacon

Forrás: MNB/CBRE, Cushman & Wakefield, EKB.

Régiós összevetésben a kelet-közép-európai befektetési forgalom 12 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki szintet. A legnagyobb növekedést Lengyelországban mérték, ahol 115 százalékkal bővült a tranzakciós volumen, Magyarországon pedig szintén jelentős volt az emelkedés. A többi régiós országban ugyanakkor nominálisan és GDP-arányosan is csökkent a forgalom.

Az értékeltség lassan javul Európában és a régióban is. Az elsődleges irodahozamok és bérleti díjak alapján számított tőkeértékek Nyugat-Európában átlagosan 5,7 százalékkal, Kelet-Közép-Európában 5,4 százalékkal emelkedtek a 2026 júniusát megelőző egy évben. Budapesten ennél szerényebb, 1 százalékos növekedést mért az MNB. A javulást elsősorban a bérleti díjak emelkedése magyarázza, miközben a hozamok jellemzően stagnáltak.

A kereskedelmi ingatlanok értékeltsége

Forrás: MNB/BIS, CBRE, Cushman & Wakefield.

A jelentés szerint az értékeltség még mindig érdemben elmarad a 2023 előtti szintektől. A geopolitikai feszültségek, az euróhozamok emelkedése és a befektetési forgalom továbbra is mérsékelt szintje akadályozza az ingatlanpiaci elvárt hozamok csökkenését, így az értékeltség gyorsabb helyreállását is.

A piaci hangulat ugyanakkor javult: a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) felmérése szerint 2026 második negyedévében a megkérdezett szakemberek 72 százaléka már fellendülési szakaszba sorolta a magyar kereskedelmiingatlan-piacot. 2025 végén még a válaszadók közel kétharmada a ciklus mélypontjára tette a piac helyzetét, ez az arány 2026 júniusára 28 százalékra csökkent. Fontos pozitívum, hogy a második negyedév végén már egyetlen válaszadó sem érzékelt piaci visszaesést.

A hazai kereskedelmiingatlan-piaci ciklus helyzetének értékelése

Forrás: MNB/RICS

Kereskedelmi ingatlanok finanszírozása

A finanszírozási oldalon vegyes képet mutat a piac. A hitelintézetek kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel-állománya 2026 júniusának végén 3015 milliárd forintot tett ki, ez árfolyamszűrt alapon 4,4 százalékos emelkedést jelent 2025 végéhez képest.

Az állomány bővülése azonban szinte kizárólag a lakópark-finanszírozáshoz kapcsolódott,

ahol 44 százalékos növekedést mért az MNB. Az ipari-logisztikai szegmensben stagnált a banki hitelállomány, míg a szálloda-, irodaház- és kiskereskedelmi szegmensben 5-6 százalékos csökkenés történt fél év alatt.

A hitelintézeti szektor kereskedelmi ingatlan fejlesztésére vagy vásárlására nyújtott projekthitel-állományának összetétele ingatlantípusok szerint

Forrás: MNB

A devizahitelek aránya továbbra is magas: 2026 júniusának végén az állomány 77 százalékát tették ki, bár ez 3 százalékpontos csökkenést jelent 2025 végéhez képest. A piac koncentrált maradt: a három legnagyobb állománnyal rendelkező bank együttes részesedése 54 százalék volt. Az új folyósítások volumene ugyanakkor bővült. A bankok 2026 első félévében 474 milliárd forint értékben helyeztek ki kereskedelmi ingatlannal fedezett fejlesztési vagy vásárlási projekthiteleket, ami 21 százalékos növekedés éves alapon. Az új folyósítások 22 százaléka szolgált refinanszírozási célt, szemben az egy évvel korábbi 44 százalékkal.

A hitelintézeti szektor kereskedelmi ingatlan fejlesztésére vagy vásárlására nyújtott projekthitel-folyósításai ingatlantípusok szerint

Forrás: MNB

A hitelezés növekedéséhez leginkább a lakóparkok és az ipari-logisztikai ingatlanok járultak hozzá. A lakópark-szegmensben 79 százalékkal, az ipari-logisztikában 87 százalékkal nőtt a hitelkihelyezés éves összevetésben. Az irodaházak esetében 31 százalékos növekedést mértek, míg a szállodaszegmensben 23 százalékkal csökkent az új kibocsátás.

A hitelkamatok továbbra is érdemi terhet jelentenek. 2026 júniusában az újonnan szerződött piaci alapú projekthitelek átlagos kamata a forinthiteleknél 8,1 százalék, az euróalapú hiteleknél 5,6 százalék volt.

A portfólióminőségben már látszik némi romlás.

A kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel-állomány átlagos LTV-rátája (Loan-to-Value – magyarul hitelfedezeti mutató) ugyan a 2025 végi 51 százalékról 49 százalékra csökkent, ami továbbra is konzervatív finanszírozási szerkezetre utal,

a nemteljesítő hitelek aránya viszont 0,6 százalékponttal 3,7 százalékra emelkedett.

Javulás csak a lakópark-szegmensben történt.

Az MNB szerint a hitelportfólió kockázati besorolása összességében nem romlott:

a Stage 2, vagyis megnövekedett kockázatú állomány aránya 24 százalékról 20 százalékra csökkent 2026 első felében. Az irodapiacon ugyanakkor

a Stage 3 hitelek aránya enyhén emelkedett.

Ennél komolyabb figyelmeztető jel, hogy a bankok saját számlán tartott, ingatlanszektorhoz kapcsolódó kötvénykitettségeinek kockázata nőtt:

az ilyen kötvényállomány 2026 júniusára 831 milliárd forintra emelkedett, ami 50 százalékkal magasabb a 2025 végi szintnél, miközben a Stage 2 arány 17 százalékról 34 százalékra ugrott.

A bankok az irodapiaccal kapcsolatban különösen óvatosak. Az MNB Hitelezési felmérése szerint 2026 második negyedévében a hitelintézetek összességében nem változtattak az üzleti ingatlanok hitelfeltételein, de az irodaházaknál nettó 11 százalékuk szigorított. Előretekintve a bankok 10 százaléka további szigorítást helyezett kilátásba az irodaházak projekthiteleinek sztenderdjeiben, elsősorban szektorspecifikus kockázatokra és túlértékeltségre hivatkozva.

A kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthitel-állomány LTV-kategóriák szerinti összetétele

Forrás: MNB

A jegybank a fennálló kockázatok miatt 2026. január 1-jétől 1 százalékos szektorális rendszerkockázati tőkepuffert alkalmaz. Az intézkedés célja, hogy növelje a hazai bankrendszer sokktűrő képességét a kereskedelmiingatlan-piaci kitettségekkel szemben. Az MNB szerint a kockázatokat mérsékli az átlagosan 50 százalék körüli LTV-ráta és a még mindig alacsony NPL-szint, de

az irodapiaci túlkínálat, az ipari-logisztikai üresedés emelkedése és az ingatlanpiaci kötvénykitettségek romló kockázati képe miatt a szektor továbbra is fokozott figyelmet igényel.

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