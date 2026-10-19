Megszólalt az osztrák óriáscég: átvennék a dolgozókat a kegyvesztett magyar vállalattól

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Bár a sajtóban megjelent értesülések szerint a napokban megállapodás születhetett Mészáros Lőrinc és az osztrák építőipari vállalat között,

a PORR tisztázta, hogy magát a tulajdonrészt nem kívánják megszerezni, Ehelyett a V-Híd eszközeinek és állományának átvétele került terítékre.

A munkahelyek megőrzése és a beruházások zavartalan folytatása érdekében átvennék a dolgozókat és a gépeket, a projektek befejezését viszont csak az érintett megrendelők kérésére, és kizárólag a magyar kormánnyal folytatott egyeztetések után vállalnák el. Az osztrák cég a magyarországi jelenlétének hosszú távú erősítését látja a lehetőségben. Nyilatkozatukban külön kiemelték, hogy mivel a vállalatot jogilag nem vásárolják fel, a V-Híd korábbi társadalmi és politikai finanszírozási tevékenységét semmilyen formában nem folytatják.

A V-Híd körüli események felgyorsulása közvetlenül összefügg Magyar Péter miniszterelnök döntésével. A kormányfő a közbeszerzési szabályok megsértésére és a magyar állam megkárosítására hivatkozva

a napokban kizárta a céget az összes folyamatban lévő vasúti közbeszerzési eljárásból.

A korábban számos nagy értékű állami megbízást elnyerő vállalat az elmúlt években azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy bevételeiből jelentős összegekkel támogatott kormánypárti kötődésű szervezeteket, valamint luxusutazásokat finanszírozott.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt