Van, ahová most érkezett meg a lakásdrágulás: miközben Budapest stagnál, az ország átlépte az 1 milliós négyzetméterárat

Bár augusztushoz képest öt megyében is csökkentek a lakásárak, országosan még így is 1,3 százalékos drágulás volt mérhető. A folyamat hátterében az áll, hogy
a tavalyi áremelkedési hullám mostanra érte el az olcsóbb térségeket.
Budapesten eközben csak 0,7 százalékkal ment feljebb a hirdetési átlagár, így míg Magyarországon 8,9, a fővárosban már csak 2,9 százalék az éves drágulás.
Az országos átlag ezzel először lépte át az egymillió forintos lélektani határt, amelynél azonban mindössze három térség, Budapest (1,501 millió Ft/m2), Veszprém (1,056 millió Ft/m2) és Somogy (1,054 millió Ft/m2) megye volt drágább. A megyeszékhelyek közül pedig Debrecen (1,096 millió Ft/m2), Szeged (1,039 millió Ft/m2) és Veszprém (1,038 millió Ft/m2) lépte át ezt a szintet, Győr 995 ezer forintos átlagával közvetlenül a határ alatt jár – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Érdekesség, hogy Budapest összes kerületében egymillió forint felett alakult az átlagos hirdetési négyzetméterár. A legolcsóbb kerület, Csepel átlagos árszintje mindössze 5 ezer forinttal haladja meg az országos átlagot, ott 1,009 millió forintért kínálnak átlagosan egy négyzetmétert.
A fővárosi átlag szeptemberben ismét elérte az 1,5 millió forintos szintet,
egészen pontosan 1,501 millió forintot. Ez viszont nem jelent új rekordot, mivel februárban már 1,507 millió forinton is járt az árszint, ami jól mutatja a budapesti árak idei stagnálását.
Az átlagárak alakulását ugyanakkor nem kizárólag a tényleges drágulás befolyásolja, hanem a hirdetett ingatlanok összetétele is. Ha több új építésű vagy jó állapotú lakás kerül piacra, az felfelé húzhatja az átlagot, míg a felújítandó ingatlanok nagyobb aránya csökkentheti azt. Hasonló hatása van annak is, ha a drágább térségekben – például Budapesten, a Balaton környékén vagy a drágább vidéki városokban – nő jobban az új hirdetések száma – tette hozzá Futó Péter.
A jelenlegi trendek alapján úgy tűnik, év végéig nem várható jelentős fordulat, és
2026 a stagnálás éveként vonul be a lakáspiac történetébe.
Kivételt jelenthet azonban, ha az Otthon Start program feltételeiben szigorítás történik. Amennyiben a változások látványosan szűkítik a jogosultak körét, azok életbelépése előtt újabb keresleti hullám indulhat el, ami vidéken és az olcsóbb budapesti kerületekben az árakban és az alku mértékében is érezhető lehet.
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