Ab-döntés: nem húzhatják tovább a kármentesítést a környezetszennyező cégek Magyarországon

Alaptörvény-ellenes a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004-es kormányrendelet 26/A. paragrafusa. Vagyis az a rendelkezés, amely lehetővé tette, hogy amennyiben egy vállalat legalább öt éven keresztül nem kezdte meg az előírt környezeti kármentesítést, a hatóság új beavatkozási terv készítését rendelje el, miközben a korábbi kötelezettségek teljesítése és az elmulasztásukhoz kapcsolódó jogkövetkezmények alól lényegében mentesült a szennyezés felszámolására kötelezett szereplő – mondta ki az Alkotmánybíróság kedden nyilvánosan kihirdetett határozatában.
Az ügy hátterében az egykori Óbudai Gázgyár évtizedek óta megoldatlan környezetszennyezése áll. Az 1913 és 1987 között működő üzemben a városi gáz előállítása során jelentős mennyiségű veszélyes hulladék keletkezett, amely cianiddal, arzénnal, benzollal és más mérgező vegyületekkel szennyezte a talajt és a talajvizet.
A szennyezés mintegy 200 ezer tonna földet érinthet, ráadásul a terület közvetlenül a Duna mellett található, így a káros anyagok a folyóba is beszivároghatnak.
A környezeti problémát már az 1990-es években feltárták, a hatóságok pedig 2015-ben részletes kármentesítési kötelezettséget írtak elő a Fővárosi Gázművek jogutódjának, az állami tulajdonú MVM Nextnek. A tényleges beavatkozás azonban többszöri határidő-hosszabbítás ellenére sem valósult meg. A halasztásokhoz különböző műszaki és eljárási problémák, valamint korábbi kormányrendeleti módosítások is hozzájárultak.
A helyzet 2024 novemberében újabb fordulatot vett, amikor a kormány módosította a felszín alatti vizek védelméről szóló rendeletet. Az új szabály kötelező felülvizsgálatot írt elő azokban az esetekben, amikor a kármentesítést legalább öt éve nem kezdték meg, vagy a munkálatok tartósan szüneteltek. Az akkor még önállóan létező Energiaügyi Minisztérium illetékes helyettes államtitkára alig egy hónappal később, 2024. december 20-án az Óbudai Gázgyár esetében is elrendelte az eredeti beavatkozási terv felülvizsgálatát, és 2026 végéig adott határidőt az új terv benyújtására. Ez további évekkel tolhatta ki a tényleges munkálatok megkezdését.
A döntést a területen érintett Graphisoft Park bíróságon támadta meg, az eljárásba pedig a Fővárosi Önkormányzat is bekapcsolódott. A bíróság 2025 májusában eljárási szabálysértések miatt megsemmisítette a felülvizsgálatot elrendelő határozatot, a minisztérium azonban néhány hónappal később ismét elrendelte a terv felülvizsgálatát. Az újabb perben eljáró Fővárosi Törvényszék végül az Alkotmánybírósághoz fordult, mert úgy ítélte meg, hogy már maga a halasztást lehetővé tevő jogszabály is sértheti az Alaptörvényt.
Az Alkotmánybíróság mostani döntésének legfontosabb megállapítása, hogy a szabályozás éppen azokat hozta kedvezőbb helyzetbe, akik egyáltalán nem teljesítették környezetvédelmi kötelezettségeiket.
Az alkotmánybírósági döntés közvetetten a Biggeorge Property óbudai fejlesztései szempontjából is jelentős lehet, a társaság ugyanis 2019-ben kezdte meg a közel 1400 lakásos Waterfront City beruházást az egykori Óbudai Szeszgyár területén, ahol korábban talaj- és talajvíz-kármentesítési munkálatokat is végeztek.
A testület szerint ugyanis az új beavatkozási terv előírásával a kötelezett mentesülhetett a korábbi terv végrehajtása alól, ráadásul a jogszabály azt sem zárta ki, hogy újabb öt év tétlenség után ismét meginduljon ugyanilyen felülvizsgálati eljárás.
Vagyis a szennyezés felszámolása elvileg újra és újra elhalaszthatóvá vált.
A testület indoklása szerint a rendelkezés ezért nem pusztán gyengítette a környezetvédelmi szabályok érvényesítését, hanem kifejezetten a további mulasztásra ösztönözte a kötelezetteket. A kármentesítés megkezdésének elmulasztása ugyanis jogilag kedvezőbb következményekkel járhatott, mint a munkálatok részleges teljesítése. Az alkotmánybírák megállapítása szerint
a kormányrendelet a nemzetközileg és az uniós környezetvédelmi szabályozásban is meghatározó „szennyező fizet” elv helyett valójában a „szennyező nem fizet” elvét rögzítette.
A döntés a szennyezett ingatlanok tulajdonosainak helyzetére is kitért, ugyanis ha a kármentesítésre kötelezett vállalat nem azonos a terület tulajdonosával, az elhúzódó helyreállítás az ingatlan használatát és fejlesztését is korlátozza. A szabályozás ugyanakkor nem biztosított kártalanítást a felülvizsgálat idejére, így a tétlenség következményeit részben olyan szereplők viselhették, akik nem felelősek a környezetszennyezésért.
Az Alkotmánybíróság ezért teljes egészében megsemmisítette a vitatott rendelkezést, és annak alkalmazását valamennyi folyamatban lévő bírósági ügyben kizárta.
A határozat önmagában még nem jelenti azt, hogy az Óbudai Gázgyár területén azonnal megkezdődnek a munkálatok: az érintett közigazgatási per folytatódhat, a kármentesítés végrehajtásáról pedig továbbra is az illetékes hatóságoknak kell gondoskodniuk. A döntés ugyanakkor megszünteti azt a jogszabályi lehetőséget, amely a korábbi kötelezettségek teljesítése helyett ismétlődő felülvizsgálatokkal biztosíthatott haladékot a szennyezés felszámolására kötelezetteknek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
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