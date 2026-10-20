Átalakítják a bicikliutakat az Ecseri útnál és a Határ útnál

A beruházás során az Ecseri útnál közvetlenül összekötik a Mester Árpád tér két oldalán futó kerékpárutakat, egyúttal elválasztják a kerékpárforgalmat a gyalogosoktól és az autóktól. Ezenfelül a belváros irányába, a Dési Huber utcánál egy új kerékpáros-átvezetést is kiépítenek az Üllői úton.

Kispesten, a Határ útnál a szálloda előtti szervizút közvetlen kapcsolatot kap az Ady Endre út elején induló kerékpársávval, így a Wekerletelep és Kőbánya felé vezető szakaszok is közvetlenül elérhetővé válnak. A csomópontban a kerékpározók védelme érdekében egy kétirányú, elválasztott kerékpárutat alakítanak ki a járda és a jobbra kanyarodó sáv között. Ez a megoldás fizikailag is elkülöníti a biciklivel közlekedőket a gépjármű- és a gyalogosforgalomtól.