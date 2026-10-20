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Átalakítják a bicikliutakat az Ecseri útnál és a Határ útnál

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Elkezdődtek azok a munkálatok, amelyek révén Kispest is bekapcsolódik a belvárosi kerékpárút-hálózatba. Az Üllői út menti, az Ady Endre úti és a Wekerletelep felé vezető útvonalakat összekötő új szakaszok kialakítása a tervek szerint november végére fejeződik be - közölte a Facebookon a BKK.

A beruházás során az Ecseri útnál közvetlenül összekötik a Mester Árpád tér két oldalán futó kerékpárutakat, egyúttal elválasztják a kerékpárforgalmat a gyalogosoktól és az autóktól. Ezenfelül a belváros irányába, a Dési Huber utcánál egy új kerékpáros-átvezetést is kiépítenek az Üllői úton.

Kispesten, a Határ útnál a szálloda előtti szervizút közvetlen kapcsolatot kap az Ady Endre út elején induló kerékpársávval, így a Wekerletelep és Kőbánya felé vezető szakaszok is közvetlenül elérhetővé válnak. A csomópontban a kerékpározók védelme érdekében egy kétirányú, elválasztott kerékpárutat alakítanak ki a járda és a jobbra kanyarodó sáv között. Ez a megoldás fizikailag is elkülöníti a biciklivel közlekedőket a gépjármű- és a gyalogosforgalomtól.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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