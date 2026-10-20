Bejelentette Kármán András: határozatlan időre szól az új építésű lakások 5%-os áfája

Széles körben várta már a piac a végleges kereteket, a szakaszos meghosszabbítások ugyanis nem tettek lehetővé hosszú távú tervezést. A tegnapi bejelentés még nem volt egyértelmű az adó időtávját illetően. Ha 27%-ra emelték volna, az egyértelműen rombolóan hatott volna az új lakások építésére.
Lakásépítés és újlakás-áfa: maradhat a kedvezményes kulcs
A kiszámítható áfakörnyezet az építőipar és az új lakások piacának egyik kulcskérdése. Ha a kedvezményes kulcs tartósan fennmarad, az javíthatja a fejlesztők tervezhetőségét, ugyanakkor önmagában nem oldja meg a megfizethetőségi problémát: ehhez kínálatbővítésre, bérlakásprogramokra és célzott támogatásokra is szükség lehet.
Eddig az 5%-os lakásáfa egy időszakosan meghosszabbított, célzott kedvezmény volt az új lakásokra és házakra; a főszabály szerint 2026 végéig élt volna,
de megfelelő engedélyezési/bejelentési feltételek mellett egyes projektek 2030 végéig még alkalmazhatták volna.
Hogy szólt az eddigi szabályozás?
- Csak új lakóingatlanokra vonatkozik
Az 5%-os áfa az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozott. Újnak minősülhetett az az ingatlan, amelynek az első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy megtörtént ugyan, de a használatbavétel és az értékesítés között még nem telt el két év.
- Időszakos kedvezmény volt, nem végleges szabály
A kedvezményes kulcsot eredetileg időszakos intézkedésként vezették be, majd többször módosították és hosszabbították. A konstrukció 2016-tól jelent meg, 2019 végéig volt érvényben az első nagyobb ciklusban, majd átmeneti szabályok után 2021. január 1-jétől ismét visszahozták az 5%-os új lakásáfát.
- A jelenlegi szabály szerint 2026 végéig él
A NAV tájékoztatója szerint az 5%-os kedvezményes áfakulcs 2026. december 31-éig alkalmazandó az új építésű lakások és egylakásos lakóingatlanok meghatározott körére. A szabály szerint 2027. január 1-jével kivezetnék, de átmeneti szabályok miatt bizonyos projektek 2030 végéig még élhetnek az 5%-os kulccsal.
- Átmeneti szabály: bizonyos projektek 2030-ig is maradhatnak 5%-on
A 2026. december 31. utáni, de legkésőbb 2030. december 31-éig teljesített értékesítésekre és átvett vagy jóváírt előlegekre is alkalmazható lehet az 5%-os áfa, ha az építési engedély vagy az egyszerű bejelentés a jogszabályban meghatározott határidőig rendben volt. A NAV szerint ilyen feltétel például, hogy az építési engedély 2026. december 31-éig véglegessé váljon, vagy az egyszerű bejelentést addig tudomásul vegyék.
- Rozsdaövezeti lakásoknál külön szabály van
A rozsdaövezeti akcióterületeken lévő, többlakásos lakóingatlanokban kialakított új lakások esetében az 5%-os szabály külön rezsimként működik, és a NAV tájékoztatója szerint ezekre a szabályok 2027. január 1-jétől is változatlanul 5%-os adómértéket írnak elő, ha a lakások megfelelnek a feltételeknek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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