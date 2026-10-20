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Erre zakatolnak majd az állami építőipari fejlesztések − Részletek a kormányzati tervekről első kézből az iparág csúcstalálkozóján!
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Erre zakatolnak majd az állami építőipari fejlesztések − Részletek a kormányzati tervekről első kézből az iparág csúcstalálkozóján!

Portfolio
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Vitaminkoktélra vagy teljes vérátömlesztésre szorul a hazai építőipar? Mitől vehet új lendületet a lakásépítés és lesz-e idehaza virágzó bérlakáspiac? Mely legfejlettebb technológiai és zöld megoldások hajtják az ágazat fejlődését? Többek között ezekre a kérdésekre is választ keresünk vezető szakértőink segítségével a november 12-i Portfolio Future of Construction konferencián, ahol többek között Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Szemerey Samu államtitkár, a Várkapitányság Zrt. képviseletében pedig Ambrus György vezérigazgató ismerteti a legfrissebb kormányzati elképzeléseket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiemelt szakmai partnersége mellett. Az esemény olyan vállalatok támogatását élvezi, mint a Mapei, a Celsius Építőanyag-kereskedő Kft., a Hilti, a Meton, a Zarges, az FDB, a KÉSZ Group és az Unicredit Bank. A rendezvényre dübörög a jegyértékesítés, érdemes mielőbb foglalni.

Az építőipar szabályozási környezetének átalakulása, a fenntarthatósági elvárások szigorodása, az ellátási láncok átrendeződése, valamint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése alapjaiban formálják át a tervezés, a gyártás és a kivitelezés folyamatait.

Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A tapasztalatok egybehangzóan mutatják, hogy azok a vállalatok lesznek sikeresek, amelyek képesek gyorsan alkalmazkodni, integrálni az új technológiákat és üzleti előnnyé alakítani az innovációt.

Rendezvényünkkel abban nyújtunk iránymutatást és gyakorlati tudást, hogy bemutatjuk a szektor legfontosabb technológiai trendjeit, innovációit és jó gyakorlatait. Egyben

egyedülálló platformot biztosítunk vezető kormányzati és piaci szereplőknek legújabb elképzeléseik prezentálására, valamint az iparágat érintő kérdések alapos megvitatására.

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Rangos szakértői gárda a kormányzati tervekről

Ennek keretében Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium minisztere felvázolja az új állami beruházáspolitika apropóján a jogszabályi és beruházási keretek alakulását, Szemerey Samu, a minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakásépítési fordulat feltételrendszerét taglalja, míg Ambrus György, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az általa képviselt szervezet előtt álló feladatokról nyújt áttekintést.

Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat! Összes előadó
Ambrus György
Ambrus György
vezérigazgató
Várkapitányság Nonprofit Zrt.
Ámon Ada
Ámon Ada
ügyvezető
Magyar Energiahatékonysági Intézet
Angel Gábor
Angel Gábor
műszaki főigazgató
Wing
Banai Ádám PhD, MRICS PhD, MRICS
Banai Ádám PhD, MRICS PhD, MRICS
monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató
Magyar Nemzeti Bank
Biró Antal
ügyvezető
Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft.
Prof. Dr. Prof. Dr. Boros Anita
Prof. Dr. Prof. Dr. Boros Anita
egyetemi tanár, központvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont
Csipszer Zoltán
Csipszer Zoltán
ügyvezető
Lindab
Ditróy Gergely
Ditróy Gergely
üzletfejlesztési igazgató
Portfolio Csoport
Győri Gyula
Győri Gyula
Facility Management Director
CPI Facility Management
Kalmár Zoltán
Kalmár Zoltán
alapító, Proptech strategic expert
Proptechzoom.com
Kelemen-Makai Lajos
Kelemen-Makai Lajos
ügyvezető
Meton Kft.
Kiss Gábor
Kiss Gábor
ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező
alelnök, IFK
Koji László
Koji László
elnök
ÉVOSZ
Dr. Dr. Kozák Ákos
Dr. Dr. Kozák Ákos
Társalapító, ügyvezető igazgató
Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó
Markovich Béla
ügyvezető igazgató
Mapei Kft.
Nagy Csaba
Ybl- és Prima Primissima díjas építész, vezető tervező
Archikon Kft.
Rácz Dóra
fejlesztési igazgató
BAM Development
Seres Miklós
Seres Miklós
ügyvezető igazgató
Hilti Hungária
Szarvas Gábor
Szarvas Gábor
ügyvezető
Greenbors Consulting Kft.
Szemerey Samu
Szemerey Samu
építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész
Közlekedési és Beruházási Minisztérium
Tibor Dávid
Tibor Dávid
elnök, alelnök
Masterplast, ÉVOSZ
Tóth Kata
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
Varga Mihály
Varga Mihály
alapító, igazgatóság elnöke
KÉSZ Csoport
Vatai Krisztián
Vatai Krisztián
tulajdonos és CEO
FDB-Projekt
Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
miniszter
Közlekedési és Beruházási Minisztérium

A program több izgalmas kerekasztal-beszélgetést kínál, így többek között az építőipar rövid távú kilátásait középpontba állító panel

  • Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója,
  • Koji László, az ÉVOSZ elnöke,
  • Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezető igazgatója és
  • Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítójának részvételével zajlik majd.

De külön beszélgetést szentelünk a megfizethető, illetve a fenntartható lakások témájának is, ahol mások mellett Szemerey Samu államtitkárt is a résztvevők között köszönthetjük.

További fókuszaink:

  • Gyakorlati példák és konkrét megoldások
  • Infrastruktúra és közlekedés
  • A zöld megfelelés szükséges eszközei
  • Előregyártás, automatizálás, AI
  • BIM és adatelemzés

Kiemelt célunk, hogy platformot teremtsünk a piac meghatározó szereplői, döntéshozói, tervezői, kivitelezői, gyártói és technológiai szolgáltatói számára a kapcsolatépítésre és a szakmai együttműködésre.

Katt a jegyekért!

Építsük együtt a jövő fenntarthatóbb és hatékonyabb magyar építőiparát! Találkozzunk a Portfolio Future of Construction 2026-on! Regisztráljon most!

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