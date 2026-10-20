Már majdnem kész a Kúria Kossuth téri épületének 41 milliárdos rekonstrukciója

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Elérte a mintegy 90 százalékos fizikai készültséget a Kossuth téri Igazságügyi Palota rekonstrukciója, így a Kúria várhatóan 2027 elejétől megkezdheti a beköltözést az épületbe – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A végleges birtokbaadás a tervek szerint 2027. március 15-én történhet meg.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

A Kúria épületének felújítása során 23 754 négyzetméter hasznos alapterületet újítottak, újítanak meg. Egy szeptemberi döntés értelmében az eredetileg tervezettnél több, összesen 490 ember elhelyezését biztosítják az épületben, 384 munkaállomáson. Az eredeti elképzelések szerint a mintegy 80 fős háttértámogató személyzet, köztük a pénzügyi, humánpolitikai és lakossági feladatokat ellátó egységek, a Gazdasági Versenyhivatal egykori Alkotmány utcai székházába költözött volna. Miután azonban az ingatlant 2022-ben az újonnan létrejött Építési és Beruházási Minisztérium kapta meg székhelyként, felmerült a piaci irodabérlés lehetősége - mondta el Vitézy. A kormány ezt végül elutasította, és az igazságügyi épületen belüli terek hatékonyabb újraosztását írta elő.

A kormány felülvizsgálata nyomán arra kértük a Kúriát, hogy a háttértámogató területek elhelyezését ne drága piaci bérleményekben, hanem a meglévő épületen belüli terek hatékonyabb újraosztásával oldja meg

– mondta Vitézy Dávid.

Az épületben három műemléki tárgyalóterem és 12 tanácsterem kap helyet, a kupola alatti padlástér beépítésével pedig bírói klubot és könyvtárat alakítottak ki. A miniszter szerint a rekonstrukció során az eredeti történeti állapot hű visszaállítására törekedtek, miközben a tetőtérben kortárs építészeti elemekkel hozták létre a Kúria új közösségi és könyvtári tereit.

Ajtók, szobrok, kályhák

A beruházás műszaki mutatói szerint 26 homlokzati szobor újult meg, ezek közül egyet – a Gőzkocsi allegorikus alakját – teljesen újragyártottak. Több mint 60 ezer négyzetméter hidegburkolat és terrazzo felület készült el, emellett több mint 8000 négyzetméter tömörfa parkettát fektettek le. Helyreállítottak 339 műemléki ajtót és 454 műemléki ablakot is.

A díszítőelemek közül 11 díszkályhát restauráltak és helyeztek vissza dekoratív elemként. Megújult 830 négyzetméternyi üvegfelület, több mint 4000 négyzetméter gipszstukkó, valamint 145 történeti bútor. A 214 négyzetméteres Lotz Károly-szekkók mellett több mint ezer négyzetméternyi díszítőfestést állítottak helyre. A munkák során 105 négyzetméteren fémlemezes aranyozást, 24 négyzetméteren pedig 24 karátos valódi laparanyozást alkalmaztak. A terekbe másfél kilométert meghaladó hosszúságú falburkolat került vissza, és 116 korabeli világítótestet – csillárokat és falikarokat – restauráltak vagy gyártottak újra.

Hányattatott sors

A Hauszmann Alajos által tervezett Igazságügyi Palota kivitelezése 1893-ban kezdődött, és 1896-ban, Ferenc József jelenlétében adták át a millenniumi ünnepségek részeként. Az épület eredetileg is igazságügyi célra készült: a Kúria, a Királyi Ítélőtábla és a korabeli ügyészségi szervek székhelye volt. A második világháborúban csak kisebb károkat szenvedett, főként az üveghomlokzatok és a burkolatok sérültek.

1951-ben a kommunista államhatalom döntött az igazságügyi szervek kiköltöztetéséről. Ezt követően eltávolították a homlokzati feliratokat és Justitia szobrát is. Az épületet 1952-ben, Rákosi Mátyás 60. születésnapján múzeumi kiállítóhelyként nyitották újra, ekkor a Munkásmozgalmi Intézet kapott benne helyet. 1957-től a Szépművészeti Múzeumból levált Magyar Nemzeti Galéria, majd 1974-től – a Galéria Budavári Palotába költözése után – a Néprajzi Múzeum használta az ingatlant.

A műemléki rekonstrukcióról 2016-ban született kormánydöntés, amelyet a Néprajzi Múzeum Városligetbe költözése tett lehetővé a Liget Projekt keretében. A néhai Paczelt Tamás építész szakmai irányításával indult előkészítés során 2019 és 2021 között készült el a műemléki értékleltár. Az Archikon tervei alapján 2022-ben kezdődtek meg a bontási és feltárási munkák, az érdemi kivitelezést pedig 2023 májusában indította el a Market Építő Zrt.

A Kúria kapja meg a jogokat, folytatódik az Agrárminisztérium rekonstrukciója

A beruházás lezárultával az épület vagyonkezelési joga teljes körűen a Kúriához kerül. A parkolási kapacitások és az objektumvédelmi rendőri egység a szomszédos Agrárminisztérium épülete alatt kapnak helyet. A projekt fizikai előrehaladása jelenleg mintegy 90 százalékos, az időarányos teljesítés pedig 88 százalékon áll. Kúria felújítását is tartalmazó kivitelezési szerződés része a szomszédos Agrárminisztérium épületének rekonstrukciója is. Ott azonban lényegesen alacsonyabb a készültségi szint, a munkálatok befejezése 2028 előtt nem várható.

A beruházás finanszírozását a kormány a következő két évben biztosítja, a források a 2027-es költségvetésben is szerepelnek.

A szomszédos Agrárminisztérium épületének felújításában jelentős csúszást okozott egy korábbi koncepcionális döntés. A Kövér László házelnöksége alatt született elképzelés szerint az Országház teljes rekonstrukciója idejére a parlament egy teljes ciklusra átköltözött volna az Agrárminisztérium épületébe, amihez ott egy végleges üléstermet kellett volna kialakítani.

Felülvizsgáltuk az Országház teljes kiköltöztetéséről szóló korábbi elgondolást, mivel műszakilag nem indokolt a parlament négyéves lezárása, így az Agrárminisztérium épületének eredetileg tervezett átalakításától elállt a kormány

– fogalmazott Vitézy Dávid.

A miniszter szerint az Országház alsó- és felsőházi ülésteremmel is rendelkezik, ezért a felújítási munkálatok idején a parlamenti munka váltott helyszíneken is biztosítható. Az Országház gépészeti és műszaki állapotfelmérését jelenleg a Steindl Imre Program Zrt. végzi, hogy meghatározzák a következő tíz év szükséges beavatkozásait. A kivitelezést és a projektmenedzsmentet szintén ez a cég irányítja, és a Kossuth téri beruházások befejezése után újabb kiemelt műemléki rekonstrukciós feladatot kaphat majd:

A háborút túlélt, valódi műemlékeink minőségi helyreállítása az elsődleges feladat, ezért a projekt során felhalmozott szakmai és projektmenedzsment-tudást a jövőben az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójának irányítására kívánjuk fordítani

– mondta Vitézy Dávid.

A kiemelt magasépítési és műemléki beruházások kezelésére egy

három pillérre épülő, közös irányítás alá tartozó struktúrát alakítanak ki.

Ennek egyik eleme a kongresszusi és kiállítási fejlesztésekért, például a Hungexpóért, vagy egy új kongresszusi központ megvalósíthatósági vizsgálatáért felel. A második pillér a kibővített portfólióval működő Várkapitányság, amely ingatlanfejlesztési és városi mestertervezői feladatokat lát el; ebbe olvadt be a Rákosrendező projektiroda is. A harmadik pillér a Steindl Imre Program Zrt., amely a kiemelt műemléki rekonstrukciók és történeti épületfelújítások megvalósításáért felel.

Ezzel párhuzamosan zajlik a korábban a Mathias Corvinus Collegiumhoz tartozó ingatlankezelő társaságok átvilágítása és konszolidációja is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter