Megjöttek az adatok: visszahódította első helyét a Váci úti irodafolyosó

A budapesti irodapiac vegyes képet mutatott 2026 harmadik negyedévében, ugyanis miközben a bruttó kereslet jelentősen nőtt az előző hónapokhoz képest, a kihasználatlansági ráta is enyhén, 13,1 százalékra emelkedett. A fővárosi modern irodaállomány mérete ezzel meghaladja a 4,5 millió négyzetmétert, a legélénkebb bérlői érdeklődést és a legnagyobb volumenű tranzakciókat pedig ezúttal a Váci úti irodafolyosón regisztrálták.

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A legfrissebb, 2026 őszi adatok alapján Budapest modern irodaállományának döntő többsége spekulatív állomány, amelynek kétharmada A kategóriás besorolású. A kínálat a harmadik negyedévben tovább bővült, miután a Váci úton átadták az átalakított 36 ezer négyzetmétereCenterpointnIIIII irodaházat, emellett egy korábban saját tulajdonú épület is kikerült a nyílt piacra.

A bérlői aktivitás élénkült a nyár folyamán, a mintegy 92 ezer négyzetméteres bruttó kereslet ugyanis 9 százalékkal múlta felül az előző negyedéves eredményt. A piacot változatlanul a szerződéshosszabbítások dominálják, ezek adták a tranzakciók közel felét. Az új bérbeadások aránya 32 százalékot tett ki, a bővülések 10, míg az előbérletek 9 százalékos részesedést értek el a teljes volumenből. Pozitív fejlemény, hogy a nettó kereslet – vagyis a hosszabbítások és a saját tulajdonú tranzakciók nélkül számított volumen – kiugróan, 48 százalékkal nőtt a második negyedévhez képest.

A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Új kínálat (m2) 0 0 50 380 42 810 0 36 000 Bériroda állomány (m2) 3 548 815 3 536 315 3 518 820 3 484 280 3 475 330 3 516 265 Saját tulajdonú irodaterületek (m2) 877 235 889 735 942 860 998 840 998 840 986 770 Teljes irodaállomány (m2) 4 426 050 4 426 050 4 461 680 4 483 120 4 474 170 4 503 035 Kihasználatlanság (m2) 565 190 595 235 557 780 539 555 544 750 589 020 Bériroda kihasználatlanság (%) 15,9% 16,8% 15,9% 15,5% 15,7% 16,8% Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%) 12,8% 13,4% 12,5% 12,0% 12,2% 13,1% Előbérlet (m2) 0 22 185 6 045 0 595 8 020 Új bérleti szerződés (m2) 47 440 29 145 45 710 23 890 23 170 29 730 Megújítás (m2) 47 085 4 335 81 730 61 715 52 875 45 085 Bővülés (m2) 2 515 9 285 4 350 1 840 8 150 9 550 Saját tulajdon (m2) 22 935 0 53 125 42 810 31 920 0 Bruttó bérbeadás (m2) 119 975 101 950 190 960 130 250 84 790 92 380 Korrigált nettó abszorpció (m2) 57 000 -30 040 84 015 50 770 -8 465 -5 305 ForrásBRFRFPortfolioio

Noha a kereslet élénkült, a negyedév végére a kihasználatlansági ráta is emelkedett kissé, így elérte a 13,1 százalékot, a bériroda-kihasználatlanság pedig, amit a szűken vett bérirodáössznégyzetméterere alapján kalkulálunk, 16,8%-ra nőtt - ilyen magas szintet utoljára pont egy éve regisztráltak.

Az egyealpiacokok között ugyanakkor jelentős eltérések tapasztalhatók:

a legkevesebb szabad terület Buda központjában és Észak-Budán található – előbbinél 7,8, utóbbinál 9,2 százalékos a mutató –, míg

központjában és található – előbbinél 7,8, utóbbinál 9,2 százalékos a mutató –, míg az agglomerációban az irodák több mint ötöde áll üresen.

Jóllehet a harmadik negyedévben a nettó abszorpció enyhe mínuszt mutatott, az év első kilenc hónapját tekintve a piac továbbra is 37 ezer négyzetméteres pozitívumban van.

A bérlők körében egyértelműen

újra a Váci úti folyosó a legnépszerűbb célpont,

az összes kereslet 42 százaléka ide összpontosult, míg a második legkeresettebalpiacac Pest központja volt. A negyedév során megkötött 101 tranzakció átlagos mérete 915 négyzetméter körül alakult. A legnagyobb megállapodások között két, egyenként 10 ezer négyzetmétert meghaladó hosszabbítás is szerepelt a Váci úton, illetve Pest központjában, emellett KPMGMG kötött egy kiemelkedő, több mint 8 ezer négyzetméteres előbérleti szerződést.

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető FórumaBIEFEFBRFRF) tagjaiCBREREColliersrsCushmanan WakefieldldEstonoInternationalal, iPartnersrs éRobertsonoHungaryry.

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