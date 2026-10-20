Megjöttek az adatok: visszahódította első helyét a Váci úti irodafolyosó

A legfrissebb, 2026 őszi adatok alapján Budapest modern irodaállományának döntő többsége spekulatív állomány, amelynek kétharmada A kategóriás besorolású. A kínálat a harmadik negyedévben tovább bővült, miután a Váci úton átadták az átalakított 36 ezer négyzetmétereCenterpointnIIIII irodaházat, emellett egy korábban saját tulajdonú épület is kikerült a nyílt piacra.
A bérlői aktivitás élénkült a nyár folyamán, a mintegy 92 ezer négyzetméteres bruttó kereslet ugyanis 9 százalékkal múlta felül az előző negyedéves eredményt. A piacot változatlanul a szerződéshosszabbítások dominálják, ezek adták a tranzakciók közel felét. Az új bérbeadások aránya 32 százalékot tett ki, a bővülések 10, míg az előbérletek 9 százalékos részesedést értek el a teljes volumenből. Pozitív fejlemény, hogy a nettó kereslet – vagyis a hosszabbítások és a saját tulajdonú tranzakciók nélkül számított volumen – kiugróan, 48 százalékkal nőtt a második negyedévhez képest.
|A budapesti irodaállomány legfontosabb mutatói
|Q2 2025
|Q3 2025
|Q4 2025
|Q1 2026
|Q2 2026
|Q3 2026
|Új kínálat (m2)
|0
|0
|50 380
|42 810
|0
|36 000
|Bériroda állomány (m2)
|3 548 815
|3 536 315
|3 518 820
|3 484 280
|3 475 330
|3 516 265
|Saját tulajdonú irodaterületek (m2)
|877 235
|889 735
|942 860
|998 840
|998 840
|986 770
|Teljes irodaállomány (m2)
|4 426 050
|4 426 050
|4 461 680
|4 483 120
|4 474 170
|4 503 035
|Kihasználatlanság (m2)
|565 190
|595 235
|557 780
|539 555
|544 750
|589 020
|Bériroda kihasználatlanság (%)
|15,9%
|16,8%
|15,9%
|15,5%
|15,7%
|16,8%
|Teljes irodapiaci kihasználatlanság (%)
|12,8%
|13,4%
|12,5%
|12,0%
|12,2%
|13,1%
|Előbérlet (m2)
|0
|22 185
|6 045
|0
|595
|8 020
|Új bérleti szerződés (m2)
|47 440
|29 145
|45 710
|23 890
|23 170
|29 730
|Megújítás (m2)
|47 085
|4 335
|81 730
|61 715
|52 875
|45 085
|Bővülés (m2)
|2 515
|9 285
|4 350
|1 840
|8 150
|9 550
|Saját tulajdon (m2)
|22 935
|0
|53 125
|42 810
|31 920
|0
|Bruttó bérbeadás (m2)
|119 975
|101 950
|190 960
|130 250
|84 790
|92 380
|Korrigált nettó abszorpció (m2)
|57 000
|-30 040
|84 015
|50 770
|-8 465
|-5 305
|ForrásBRFRFPortfolioio
Noha a kereslet élénkült, a negyedév végére a kihasználatlansági ráta is emelkedett kissé, így elérte a 13,1 százalékot, a bériroda-kihasználatlanság pedig, amit a szűken vett bérirodáössznégyzetméterere alapján kalkulálunk, 16,8%-ra nőtt - ilyen magas szintet utoljára pont egy éve regisztráltak.
Az egyealpiacokok között ugyanakkor jelentős eltérések tapasztalhatók:
- a legkevesebb szabad terület Buda központjában és Észak-Budán található – előbbinél 7,8, utóbbinál 9,2 százalékos a mutató –, míg
- az agglomerációban az irodák több mint ötöde áll üresen.
Jóllehet a harmadik negyedévben a nettó abszorpció enyhe mínuszt mutatott, az év első kilenc hónapját tekintve a piac továbbra is 37 ezer négyzetméteres pozitívumban van.
A bérlők körében egyértelműen
újra a Váci úti folyosó a legnépszerűbb célpont,
az összes kereslet 42 százaléka ide összpontosult, míg a második legkeresettebalpiacac Pest központja volt. A negyedév során megkötött 101 tranzakció átlagos mérete 915 négyzetméter körül alakult. A legnagyobb megállapodások között két, egyenként 10 ezer négyzetmétert meghaladó hosszabbítás is szerepelt a Váci úton, illetve Pest központjában, emellett KPMGMG kötött egy kiemelkedő, több mint 8 ezer négyzetméteres előbérleti szerződést.
A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető FórumaBIEFEFBRFRF) tagjaiCBREREColliersrsCushmanan WakefieldldEstonoInternationalal, iPartnersrs éRobertsonoHungaryry.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrásaGettytImageses
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