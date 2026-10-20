Vitézy Dávid: új magasépítési beruházások helyett egyelőre az uniós milliárdok lehívásán a fókusz

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A fejlesztési források prioritásaival kapcsolatban Vitézy elmondta, hogy új magasépítési beruházások helyett a meglévő kereteket a 2025-2032 közötti európai uniós kohéziós források lehívásához szükséges tervek előkészítésére kell fordítani.

A költségvetési és előkészítési fókuszt azokra a területekre kell helyezni – így a vasút-, a vízügyi, az energetikai és a kórházfejlesztésekre –, ahol a szigorodó uniós szabályok miatt fennáll a veszélye a rendelkezésre álló támogatások elvesztésének

– mutatta be a stratégiai irányt Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

Déli körvasút felülvizsgálata

A Déli körvasút kivitelezését a kormány hat hónapra függesztette fel, de végső szándéka a szerződés teljes bontása. A döntést az kényszerítette ki, hogy az Európai Bizottság véglegesen megvonta a projekthez rendelt, több mint 300 milliárd forintos uniós finanszírozást. Az Európai Számvevőszék vizsgálata ugyanis megállapította, hogy a tervező és a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kivitelező között tiltott összejátszás és összeférhetetlenség állt fenn a közbeszerzési eljárás során.

A munkaterületen jelenleg a műszaki állagmegóvás és a kárveszély elhárítása zajlik a pályaműködtető, a lebonyolító mérnök és a kivitelező együttműködésében, például a Budapest–Belgrád vasútvonal Ferencváros állomási bevezetésének kétvágányúsításával.

A jogszabályellenes helyzet olyan súlyú, hogy nem menthető, így a meglévő megállapodás lezárása elkerülhetetlenné vált, a felmérések és az új közbeszerzési eljárás lefolytatása pedig a következő év jelentős részét igénybe veszi majd

– jelölte meg a folytatás kereteit Vitézy.

Az ügyben a Gazdasági Versenyhivatal eljárása mellett büntetőeljárás is indult.

Minisztériumok elhelyezése, Rákosrendező

A minisztériumok elhelyezésével kapcsolatban elhangzott, hogy a Kúria korábbi épületének felújítása 41 milliárd forintba került, ami megfelel az eredeti költségvetési terveknek. Az állami irodaingatlanok átvilágítása keretében

a Bosnyák téri irodaprojektet törölték,

a BudaPart esetében leállították a további beköltözéseket és jogi felülvizsgálatot rendeltek el,

míg a Dürer Parkban megvásárolt épület esetében az elemzés még tart.

A minisztériumi struktúra racionalizálása során a korábban nyolc helyszínen működő tárcát a volt MOL-székházban vonták össze, megelőzve az újabb ingatlanbérléseket és felújításokat. Az épülettel kapcsolatban a miniszter megjegyezte, hogy szükségmegoldásról van szó, mert "csak fűteni és hűteni nem lehet".

A kiemelt fővárosi fejlesztések közül a Rákosrendező projektirodáját már átvette a tárca. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) döntése értelmében a kormány és a főváros közös ingatlanfejlesztő társaságot hoz létre a több mint 10 ezer lakás megépítését célzó beruházás megvalósítására, a korábbi nemzetközi tervpályázat eredménye alapján.

A Diákváros területén a Fudan Egyetem céljára létrehozott vagyonkezelő alapítványt felszámolták, miután az átvételt követően számos gazdálkodási visszásságra derült fény. A telkek visszakerültek állami tulajdonba, így a beruházás újraindulhat.

A cél több ezer kollégiumi férőhely és megfizethető lakás létrehozása.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh ZoltÃ¡n