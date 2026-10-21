Gigantikus felvásárlás az adatközponti piacon: közel 610 millió dolláros megállapodást kötött az ingatlantanácsadó

Az 1986-ban alapított, londoni székhelyű Onnec hálózati, optikai és adatközponti infrastruktúrák tervezésére, kiépítésére, valamint karbantartására specializálódott. A készpénzes felvásárlás alapösszegén felül

a felek egy több évre szóló közel 400 millió dolláros teljesítményalapú vételár-kiegészítésben is megegyeztek,

amelynek kifizetése az Onnec jövőbeli növekedési céljainak teljesülésétől függ.

A tranzakció lezárását követően az Onnec a CBRE kritikus infrastruktúra-szolgáltatási üzletágának részeként működik tovább.

A várakozások szerint a brit vállalat 2027-ben hozzávetőleg 370 millió font árbevételt és több mint 50 millió font EBITDA-t ér majd el.

Vikram Kohli, a CBRE operatív igazgatója szerint a lépés szervesen illeszkedik a globális infrastruktúra-szolgáltatási portfólió felépítését célzó stratégiájukhoz. Ez a terület kiegészíti a meglévő ingatlanszolgáltatási üzletágat, egyúttal növeli a cég ellenállóképességét a hosszú távú piaci trendek kihasználásával.

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