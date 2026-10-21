Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni

Program indul a családi házak és társasházak energetikai korszerűsítésére: 2030-ig 120 ezer család otthona újulhat meg, legyen az családi ház vagy társasházi lakás.

A panelházak tizenhat év után ismét egy országos program részei lehetnek

- fogalmazott Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter, hozzátéve:

évente 30 ezer otthon felújítása kaphat támogatást: fele családi ház, fele társasházi lakás.

Az egyeztetés alatt álló programok elfogadása esetén 2027-től vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt lehet majd igényelni az otthonok energiahatékonyságának javítására.

Családi házaknál legfeljebb 15,5 millió forintos felújítás támogatható: ebből legfeljebb 15 millió a támogatás, az önerő legfeljebb 500 ezer forint

legfeljebb 15,5 millió forintos felújítás támogatható: Társasházaknál lakásonként legfeljebb 5,2 millió forintos felújítás támogatható: ebből legfeljebb 5 millió a támogatás, az önerő legfeljebb 200 ezer forint.

A fenti számokat Magyar Péter hétfői szavaival összefésülve az valószínűsíthető, hogy a Kapitány István által említett "támogatás" családi házaknál 15 milliós, illetve társasházi lakásoknál 5 milliós összegének a fele lesz vissza nem térítendő támogatás, másik fele pedig a miniszterelnök által említett 3%-os kamatozású felújítási hitel.

A vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatott hitel együtt a költségek akár 95 százalékát fedezheti. Támogatható:

szigetelés,

nyílászárócsere,

hőszivattyú,

korszerű világítás,

napelem,

használati melegvíz-előállítás,

távhőre csatlakozás,

gépészeti beruházás és

árnyékolás.

A legolcsóbb energia az, amit el sem kell használni. A valódi rezsicsökkentés a falaknál kezdődik Kapitány szerint. Magyar Péter bejelentése alapján a támogatáshoz 30%-os energiamegtakarítást fognak elvárni.

A tervezett 600 milliárd forintos keret legalább 1100 milliárd forintnyi megrendelést hozhat az építőiparnak.

Ez kisebb számlákat jelent a családoknak, és munkát a hazai vállalkozásoknak - közölte a miniszter.

Egyelőre nem tudni, milyen forrásból (vélhetően döntően EU-forrásból) és mely intézményeken keresztül igényelhető majd a támogatás, mint ahogy azt sem, hogy jön ki a 600 milliárd, hiszen Magyar Péter a parlamentben hétfőn még 40 milliárd forintról beszélt a jövő évre. Az irány azonban jó: a lakásállomány megújítását az anyagi megtérüléssel kecsegtető energetikai korszerűsítéseknél érdemes támogatni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images