Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni

Program indul a családi házak és társasházak energetikai korszerűsítésére: 2030-ig 120 ezer család otthona újulhat meg, legyen az családi ház vagy társasházi lakás.
A panelházak tizenhat év után ismét egy országos program részei lehetnek
- fogalmazott Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter, hozzátéve:
évente 30 ezer otthon felújítása kaphat támogatást: fele családi ház, fele társasházi lakás.
Az egyeztetés alatt álló programok elfogadása esetén 2027-től vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt lehet majd igényelni az otthonok energiahatékonyságának javítására.
- Családi házaknál legfeljebb 15,5 millió forintos felújítás támogatható: ebből legfeljebb 15 millió a támogatás, az önerő legfeljebb 500 ezer forint
- Társasházaknál lakásonként legfeljebb 5,2 millió forintos felújítás támogatható: ebből legfeljebb 5 millió a támogatás, az önerő legfeljebb 200 ezer forint.
A fenti számokat Magyar Péter hétfői szavaival összefésülve az valószínűsíthető, hogy a Kapitány István által említett "támogatás" családi házaknál 15 milliós, illetve társasházi lakásoknál 5 milliós összegének a fele lesz vissza nem térítendő támogatás, másik fele pedig a miniszterelnök által említett 3%-os kamatozású felújítási hitel.
A vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatott hitel együtt a költségek akár 95 százalékát fedezheti. Támogatható:
- szigetelés,
- nyílászárócsere,
- hőszivattyú,
- korszerű világítás,
- napelem,
- használati melegvíz-előállítás,
- távhőre csatlakozás,
- gépészeti beruházás és
- árnyékolás.
A legolcsóbb energia az, amit el sem kell használni. A valódi rezsicsökkentés a falaknál kezdődik Kapitány szerint. Magyar Péter bejelentése alapján a támogatáshoz 30%-os energiamegtakarítást fognak elvárni.
A tervezett 600 milliárd forintos keret legalább 1100 milliárd forintnyi megrendelést hozhat az építőiparnak.
Ez kisebb számlákat jelent a családoknak, és munkát a hazai vállalkozásoknak - közölte a miniszter.
Egyelőre nem tudni, milyen forrásból (vélhetően döntően EU-forrásból) és mely intézményeken keresztül igényelhető majd a támogatás, mint ahogy azt sem, hogy jön ki a 600 milliárd, hiszen Magyar Péter a parlamentben hétfőn még 40 milliárd forintról beszélt a jövő évre. Az irány azonban jó: a lakásállomány megújítását az anyagi megtérüléssel kecsegtető energetikai korszerűsítéseknél érdemes támogatni.
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