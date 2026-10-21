Kimondta a piac: kiszámíthatóságot kapnak az új lakások az 5%-kal, de sok múlik a Wekerle Pluszon

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Kármán András pénzügyminiszter keddi bejelentése szerint határozatlan időre fennmarad az új építésű lakások 5%-os áfája, ami a piac számára a 27%-os áfára való visszaállásból fakadó áremelkedési sokk elkerülését jelenti. A fejlesztők szerint a döntés kiszámíthatóbbá teszi a többéves lakóingatlan-fejlesztési ciklusokat, csökkenti a beruházási kockázatot, és több új projekt elindítását teheti lehetővé.

A Wekerle Plusz programmal kapcsolatban a reakciók óvatosan pozitívak: a piaci szereplők szerint a 3%-os, új lakásokra célzott hitel erősítheti a keresletet az új építésű ingatlanok iránt, de

a részletszabályok – különösen az árkorlátok, a jogosulti kör és az indulás időzítése – meghatározók lesznek.

Többen arra figyelmeztetnek, hogy ha a kereslet gyorsabban élénkül, mint ahogy a kínálat bővülni tud, az árnyomást is okozhat.

Az új építésű lakások piaca hosszú fejlesztési ciklusokkal működik: a telekvásárlástól az engedélyezésen és kivitelezésen át az átadásig gyakran több év telik el. Ebben a környezetben

a korábban időről időre meghosszabbított kedvezményes áfa folyamatos bizonytalanságot okozott,

hiszen a fejlesztőknek nemcsak a kereslettel, a finanszírozással és az építési költségekkel, hanem a szabályozási határidőkkel is számolniuk kellett.

Lendületet vehet a kínálat

A döntés legfontosabb üzenete a megszólalók szerint a kiszámíthatóság. Erre nagy szüksége is van a piacnak: a KSH adatai alapján látható, hogy 2025-ben kilencéves mélypontra esett a lakásépítés, mindössze 12 062 új lakást vettek használatba Magyarországon, ami 9,3%-kal kevesebb volt, mint 2024-ben, miközben az engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 081-re nőtt. A legfrissebb, 2026-ra vonatkozó KSH-adatok szerint az idei év első felében 6278 új lakás épült: az első negyedévben 2821, a másodikban 3457. Ez ugyan 22%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, de továbbra is alacsony bázisról történő élénkülést jelez.

Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge Property Nyrt. vezérigazgatója szerint a döntés különösen fontos azoknak a fejlesztőknek, amelyek jelentős telekbankkal rendelkeznek, de projektjeik nagy része még engedélyezés előtti fázisban van. A cég mintegy 5000 lakás építésére alkalmas telekbankkal rendelkezik, ezek döntő többsége pedig még nem jutott el az engedélyezésig. A vezető röviden úgy foglalta össze a helyzetet:

27%-os ÁFA-val nem működőképes az újlakás piac.

Nagygyörgy Tibor MRICS Biggeorge Holding - Biggeorge Property - Otthon Centrum, tulajdonos - vezérigazgató - alapító Nagygyörgy Tibor közgazdászként végzett 1997-ben, az MBA diplomáját Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a London Business School-ban szerezte meg. 1999-ben a RICS által akkreditált ingatlansza … Tovább

Szerinte a 2026. december 31-i engedélyezési feltétel eltörlése nélkül a társaság 2027-ben lényegében nem tudott volna új projektekkel piacra lépni, az épülő beruházások kifutásával pedig leállhatott volna a termelés.

Boronkay Bence, a Faedra Group alapító-tulajdonosa szintén fordulópontként értékeli a döntést. Álláspontja szerint az 5%-os lakásáfa akkor tud valódi gazdaságélénkítő szerepet betölteni, ha nem átmeneti szabály, hanem hosszú távon tervezhető alapfeltétel. Szerinte a legfontosabb változás az, hogy

végre megteremti a valódi, hosszú távú üzleti tervezhetőség feltételeit.

A szakember úgy látja, a korábbi, kétéves hosszabbításokra épülő rendszer torzította a fejlesztői döntéseket: a beruházók nem mindig a kereslethez, hanem a jogszabályi határidőkhöz igazították projektjeik ütemezését.

Boronkay Bence Faedra Alapkezelő Zrt., alapító-tulajdonos Boronkay Bence a Faedra Group alapítója és ügyvezetője, valamint a Faedra Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója. Több mint tízéves szakmai tapasztalattal rendelkezik az ingatlanfejlesztés és bef … Tovább

Pázmány Balázs, az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke a beruházási biztonságot emelte ki. Szerinte a lakóprojektek előkészítése gyakran 3-5 évet vesz igénybe, ezért a stabil áfaszabályozás közvetlenül csökkenti a fejlesztési kockázatot. Megfogalmazása szerint

nő a fejlesztők beruházási biztonsága.

Ez több új projekt indítását teheti lehetővé, különösen Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a magas építési költségek miatt sok fejlesztés csak szűk megtérülés mellett működik.

Pázmány Balázs FRICS Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez … Tovább

Ballagó Antal, az Otthontérkép Csoport vezérigazgatója szintén kínálati oldali stabilizáló lépésként értékeli az 5%-os lakásáfa meghosszabbítását. Szerinte a döntés nem azt jelenti, hogy az új lakások ára hirtelen csökkenni fog, hanem azt, hogy elmarad a 27%-os kulcs visszatéréséből fakadó jelentős költség- és áremelkedési kockázat. Véleménye szerint a lépés legfontosabb hatása, hogy

kiszámíthatóbbá válik a fejlesztői környezet.

Úgy látja, ez 2027-től több projekt elindítását teheti gazdaságossá, az érdemi átadási hatás azonban inkább 2028-tól válhat láthatóvá.

Milyen hatása lehet az árakra?

Az árhatásokkal kapcsolatban a megszólalók óvatosak. Abban egyetértés látszik, hogy az 5%-os áfa tartóssá tétele önmagában nem feltétlenül okoz árcsökkenést. Inkább egy jelentős áremelkedési kockázatot hárít el: ha az áfakulcs 27%-ra ugrott volna vissza, azt a jelenlegi vásárlóerő nehezen bírta volna el, a fejlesztők pedig aligha tudták volna teljes egészében lenyelni a különbséget.

Ballagó Antal szerint a jelenlegi, egyre árérzékenyebb piacon az áfakedvezmény inkább fékezheti az új lakások drágulását.

Pázmány Balázs ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ha a kereslet más kormányzati intézkedések – például adócsökkentések, béremelések vagy családtámogatások – hatására gyorsan nő, miközben a kínálat csak lassan tud alkalmazkodni, akkor a kedvezmény egy része magasabb lakásárakban jelenhet meg

– tehát újra olyasmi történne a piacon, amit az Otthon Start Program kihirdetésekor tapasztaltunk.

A Wekerle Plusz program megítélése szintén alapvetően pozitív, de több feltétellel. A bejelentett konstrukció az új lakásokra fix 3%-os, a használtakra 5%-os hitelt kínálna, ami a fejlesztők szerint az új építésű, korszerűbb és energiahatékonyabb ingatlanok felé terelheti a keresletet.

Boronkay Bence szerint a Wekerle Plusz jól egészíti ki az áfadöntést: az 5%-os áfa a kínálati oldalt stabilizálja, a támogatott hitel pedig a keresleti oldalt erősítheti.

Nagygyörgy Tibor ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a program csak akkor lehet igazán hatékony az új lakások piacán, ha a részletszabályok illeszkednek a budapesti és nagyvárosi árakhoz. Különösen az 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátot tartja problémásnak, mert szerinte ennek ma már nagyon kevés budapesti fejlesztés tud megfelelni.

A keresletösztönzés csak akkor működik jól, ha közben a kínálat is bővülni tud

A 2025-ös 12 062 átadott lakás és a 2026 első félévében mért 6278 új lakás azt mutatja, hogy a piac még mindig alacsony volumen mellett próbál fordulatot venni. A Wekerle Plusz további elemei – a lakástakarék, a bérlakás- és kollégiumépítési pillér – szintén érdemi hatással lehetnek a piac szerkezetére.

Boronkay Bence szerint a lakástakarék visszahozatala segítheti az önerő fokozatos felépítését, a bérlakásprogram pedig azoknak kínálhat alternatívát, akik számára a tulajdonszerzés jelenleg nem reális lehetőség.

Egy név nélkül nyilatkozó, a piacra rálátó forrás röviden így összegezte a hangulatot: Minden más területen is kiszámíthatóságra van szükség.”

Összességében a piac pozitívan fogadta a bejelentést, de a várakozások nem azonnali árfordulatról, hanem középtávú kínálatbővülésről szólnak. Az 5%-os lakásáfa határozatlan idejű fenntartása

megelőzhet egy 2027-től fenyegető kínálati sokkot,

javíthatja a fejlesztők beruházási biztonságát,

és több projekt elindítását teheti lehetővé.

A Wekerle Plusz pedig akkor adhat valódi lendületet az újlakás-piacnak,

ha a hitelprogram részletszabályai – különösen az árkorlátok és a jogosulti feltételek – nem szűkítik túlzottan a potenciális vevői kört.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba