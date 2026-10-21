Kisebb lakások kellenek: olyan demográfiai fordulat zajlik az Egyesült Államokban, ami teljesen átírja a lakáspiacot

Az Egyesült Államokban egyre több felnőtt él közös háztartásban, miközben az átlagos háztartásméret évtizedek óta nem látott mértékben zsugorodik – derül ki a John Burns Research & Consulting friss elemzéséből. A látszólagos ellentmondás mögött olyan demográfiai átrendeződés húzódik meg, amely alapvetően formálja át a lakáspiaci keresletet.

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A jelenség első ránézésre paradoxnak tűnhet. Bár a szüleikkel együtt élő felnőtt gyermekek száma nő, a házaspárok pedig az alacsonyabb válási aránynak és a hosszabb várható élettartamnak köszönhetően tovább maradnak együtt, az átlagos háztartáslétszám mégis csökken. Ennek oka, hogy

a háztartásonkénti gyermekszám drámaian visszaesett – 2010 és 2025 között 100 háztartásra vetítve 63-ról 51-re –, miközben az egyedül élő idősek aránya meredeken emelkedik.

Az átlagos háztartásméret 2010 óta 2,54-ről 2,42 főre csökkent. A teljes, háztartásonkénti 0,12 fős mérséklődést a kevesebb gyermek okozza. A több együtt élő felnőtt (+0,06 fő/háztartás) éppen ellensúlyozza a népesség elöregedéséből fakadó hatást (-0,06 fő/háztartás), így a felnőttek háztartásonkénti száma végül változatlanul 1,91 maradt.

A kutatócég szerint a jelenség mögött jelentős halasztott kereslet rejlik, hiszen a 4,3 millió hiányzó háztartás tagjai bérlőként vagy vásárlóként akkor költöznének önálló otthonba, ha megtalálnák a számukra megfelelő méretű és árú lakást. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy

a kínálati oldalnak alkalmazkodnia kell a megváltozott igényekhez.

A kisebb létszámú háztartások – különösen az egyedül élő idősek, valamint a gyermektelen vagy kevés gyermeket nevelő fiatal családok – egyre inkább a kisebb alapterületű otthonokat keresik. Az elemzők szerint

az ingatlanfejlesztőknek érdemes lehet a vásárlók által könnyebben feladható helyiségek rovására csökkenteniük a lakások alapterületét.

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