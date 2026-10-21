Megszólalt a szakértő az állami otthonfelújítási programról: akár félmillió forintos önerő is elég lehet

A családi házak és társasházak energetikai korszerűsítését célzó program 2030-ig 1100 milliárd forintnyi megrendelést hozhat az építőiparnak - idézi az MTI közleménye Koji Lászlót. Az ÉVOSZ elnöke szerint a beruházások elsősorban a mikro- és kisvállalkozásoknak adhatnak munkát, emellett a hazai gyártású építőanyagok piacát is erősíthetik.
Bár a programban évente 30 ezer otthon felújítása kaphat támogatást, és szerinte a hazai lakásállomány megújítása érdekében ennél többre lenne szükség, azonban elmondta:
tiszteletben kell tartani a 2027. évi költségvetés kondícióit.
Koji László rámutatott, hogy
a családi házak felújítására igénybe vehető 15 millió forintos támogatás, az idei árakkal számolva, teljeskörű energetikai felújításra elegendő lehet,
ami magában foglalja egyebek mellett
- a homlokzati födém szigetelését,
- új hűtő-, fűtő berendezések megvásárlását, beszerelését,
- a nyílászárócserét
- és az árnyékolást is.
Jelezte ugyanakkor, hogy a társasházak több szempontból is nagyon különbözőek lehetnek, nem mindegy például, hogy a fűtésüket központi fűtés vagy közös kazán biztosítja-e. Elmondta, hogy azt reméli, a program a társasházakban élők egyedi pályázatai mellett a társasházak egészének pályázatát is ösztönzi majd. Felvetette, hogy a szigetelésnél például kivitelezési és költségtakarékossági szempontból is jó lenne, ha a társasház egésze tudna pályázni, míg a nyílászárók cseréjét a lakók önállóan, egyedi pályázatban is kezdeményezhetnék.
A programban való részvételhez szükséges önerő, ami családi házaknál 500 ezer, társasházaknál 200 ezer forint, a korábbi évekhez képest bővíti majd az igénylők körét - mutatott rá.
Megjegyezte, hogy a felújítások során felmerülhetnek olyan előre nem látható feladatok, amelyekre sem a megrendelő, sem az ajánlatot adó még a legjobb felkészültség mellett sem gondolt a pályázat elkészítésénél. Ezek a pótmunkák kockázatot rejthetnek, hiszen ezek elszámolására vélhetően nem lesz lehetőség a pályázatból, így azok finanszírozását önerőből kell megoldani.
A programban részt venni szándékozóknak Koji László azt javasolja, hogy első lépésként szakember segítségével készíttessék el lakóingatlanuk energetikai besorolását, ez ugyanis kijelöli a szükséges feladatokat, tennivalókat.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az otthonkorszerűsítési programról a Facebook-oldalán szerdán elmondta, hogy 2030-ig 120 ezer család otthona újulhat meg, legyen az családi ház vagy társasházi lakás.
A panelházak tizenhat év után ismét egy országos program részei lehetnek
- fogalmazott Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter, hozzátéve: évente 30 ezer otthon felújítása kaphat támogatást: ezek fele családi ház, fele társasházi lakás.
Címlapkép forrása: Portfolio/Berecz Valter
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