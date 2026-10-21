Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a felújítóknak: kiderült, melyik szakma drágult a legjobban Magyarországon

Idén a hazai építőipari és szakipari vállalkozások 51 százaléka kényszerült arra, hogy emelje szolgáltatásai díját tavalyhoz képest.
Azok körében, akik léptek ezen a téren, átlagosan 14,4 százalékos volt az áremelés mértéke,
ami a teljes hazai piacra vetítve nagyjából 7 százalékos általános drágulást jelent - írja a Daibau kutatása. Ez 150 és 200 közötti mintán, szeptemberben készült, nem reprezentatív piackutatás: az eredmények a részt vevő kivitelezők tapasztalatait és várakozásait mutatják.
A kivitelezők 48 százaléka változatlan árakkal dolgozta végig az évet, van, aki még a 2021-es díjszabásokat tartva, minimális részük pedig még csökkentette is a tarifáit. A szakmák között ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoznak.
A legnagyobb mértékben az ajtó- és ablakbeépítés drágult, ahol a szakemberek 86 százaléka módosított az árcédulán, de az asztalosok, a tetőfedők és az épületgépészek közel kétharmada is kénytelen volt magasabb díjakat kérni.
Az árak emelkedése a jövőben sem áll meg, a következő tizenkét hónapra előretekintve ugyanis a megkérdezett vállalkozók 60 százaléka már biztosan tervez ármódosítást. A várható drágulás üteme azonban némileg lassulhat, az emelést beárazó kivitelezők ugyanis átlagosan 10 százalék körüli pluszköltséggel számolnak. A drágítás háttereként a szakemberek legtöbbször
- a továbbra is jelen lévő általános inflációt,
- az építőanyagok beszerzési árának növekedését,
- valamint a magasabb adókat és bérjárulékokat említik fő okként.
Többen jelezték, hogy a munkabérek és az üzemanyagárak folyamatos emelkedése miatt egyszerűen már nem lehet tovább halogatni a díjak korrekcióját. Az alább közölt arányok a kivitelezők saját megítélését tükrözik, és önmagukban nem bizonyítanak ok-okozati összefüggést.
Ami a keresletet illeti, a piac kifejezetten kettős képet fest.
- A mesteremberek 49 százaléka az egy évvel korábbihoz képest több megkeresést kapott,
- 37 százalékuknál érdemben nem változott az érdeklődés,
- míg 14 százalékuk visszaesést tapasztalt.
Az elemzés itt megjegyzi, hogy a válaszadók 49%-a számolt be több megkeresésről, nem azt, hogy a megkeresések száma átlagosan 49%-kal nőtt.
„Az elmúlt egy évben muszáj volt emelnünk az árakon, nagyjából 5-10 százalékkal. A munkabérek, az anyagok és az üzemanyag ára is emelkedik, ezért nyár közepén mi is kénytelenek voltunk árat módosítani. A következő 12 hónapban az újabb emelés attól függ, hogyan alakul az infláció és a költségek. Az új megrendelők aránya alacsonyabb, a többség visszatérő megrendelő, akik már ismernek és megbíznak bennünk. Az új ügyfelek sok ajánlatot kérnek be, ezért nagyon nagy a verseny a kivitelezők között.” - idézi a közlemény Szénási Ferencet, Pest megyei egyéni vállalkozót, építőipari kivitelezőt.
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