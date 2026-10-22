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Felforgatja a kormány a társasházak működését: változik a közös képviselők helyzete, jövőre indulnak az ellenőrzések
Ingatlan

Felforgatja a kormány a társasházak működését: változik a közös képviselők helyzete, jövőre indulnak az ellenőrzések

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A kormány csütörtökön kihirdette azt a rendeletet, amely részletesen szabályozza a társasházi tisztségviselők, vagyis a közös képviselők és az intézőbizottsági elnökök nyilvántartásba vételét, valamint a társasházi beszámolók benyújtását. A szabályozással a kormány átláthatóbbá kívánja tenni, ki jogosult egy társasház képviseletére, és hatékonyabbá akarja tenni a jegyzők törvényességi felügyeletét.

Az újonnan megválasztott közös képviselőt vagy intézőbizottsági elnököt a megválasztástól számított 15 napon belül be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba – derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.

Ugyanez a határidő vonatkozik a közgyűlés által elfogadott éves beszámoló benyújtására is.

Az ügyeket jogi képviselő útján kell intézni, a kérelmekhez pedig ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett közgyűlési határozati kivonatot kell csatolni.

A közös képviselő megbízatásának bármilyen okból történő megszűnését, illetve adatainak módosulását szintén 15 napon belül kell bejelenteni.

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Új tisztségviselő megválasztásakor a korábbi közös képviselő 5 napon belül köteles átadni azokat az iratokat, amelyek az utód bejegyzéséhez szükségesek.

A jegyzők félévente adatot kérhetnek a társasházakról az állami nyilvántartásból, és törvényességi felügyeleti eljárást indíthatnak azokkal szemben, amelyeknél nincs bejegyzett tisztségviselő, vagy nem szerepel a nyilvántartásban a beszámoló benyújtásának ténye. Eljárás indulhat például akkor, ha a közös képviselő megbízatásának megszűnését követő 90 napon belül nem jegyeztek be új tisztségviselőt.

A már pénteken hatályba lépő rendelet szerint azoknak a már megválasztott tisztségviselőknek, akiket eddig nem jegyeztek be, főszabályként a hatálybalépéstől számított 15 napon belül kell ezt pótolniuk.

Az első átfogó ellenőrzési kör 2027 elején indul, amikor a jegyzőknek 2027. február 15-ig kell először adatot kérniük.

Kiemelt figyelmet kapnak azok a társasházak, amelyeknél 2027. január 31-ig egyszer sem jegyeztek be tisztségviselőt.

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